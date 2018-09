Un iPad Pro con puerto USB-C es factible, y eso abriría todo un nuevo mundo de opciones para sus usuarios

Acabamos de conocer los nuevos iPhone XS, XS Max y iPhone XR, pero Apple parece tener algunas balas en la recámara para este 2018.

Una de ellas es el iPad Pro, que podría llegar en una versión renovada en las próximas semanas. Los rumores apuntan a un dato especialmente llamativo en el nuevo modelo: incluiría un puerto USB-C en lugar del conector Lightning, algo que de repente podría ampliar de forma muy llamativa las opciones de productivdad de este producto.

La pista proviene de la versión beta de iOS 12.1, según la cual ya desveló que esos iPad Pro probablemente integrarían Face ID.

New in iOS 12.1: the iOS Simulator supports virtualized 4K external displays. This is not possible on any existing iOS device via the Lightning HDMI adapter — lends credence to iPad perhaps getting a USB-C port for 4K video-out? pic.twitter.com/WfNBerHIrb