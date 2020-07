Google golpea en la gama de entrada: no certificará móviles con 2 GB o menos de RAM, salvo que lleven Android Go

A partir de Android 11 los dispositivos con 2 GB de RAM o menos tendrán que tener Android Go. De lo contrario, no podrán quedar certificados para recibir los servicios de Google. Hasta la fecha, Android GO estaba pensado para dispositivos con 1 GB o menos de RAM, pero ahora Google ha elevado estos requisitos de certificación. Si los fabricantes quieren que el móvil lleve Android en su versión estándar, tendrán que introducir al menos 3 GB de RAM.

Este movimiento es relevante a nivel de mercado, ya que tendrá consecuencias en algunos de los principales fabricantes Android como Xiaomi, Samsung o Huawei, entre otras muchas, que tienen en su catálogo terminales recientes con 2 GB de RAM. De querer seguir en esta línea a partir de Android 11, tendrán que certificar propuestas bastante capadas a nivel de software, con Android Go.

Google obligará a cambiar estrategia a marcas como Xiaomi, Huawei o Samsung

Google ha subido los requisitos para certificar sus servicios. Todos los móviles con 2 GB de RAM o menos tendrán que lanzarse con Android Go, y aquellos que tengan 512 MB de RAM no serán certificados. Aunque 512 MB de RAM nos suene absurdo en 2020, hay terminales recientes como el Wiko Sunny3 o el BLU Advance L5 con esta cantidad de memorias. La prohibición comienza con Android 11, por lo que los terminales que ya estén en el mercado no se ven afectados.

Encontrar móviles con 2 GB de RAM sigue siendo habitual en pleno 2020. Si los fabricantes siguen queriendo usar esta cantidad, tendrán que usar una versión de Android mucho más limitada

Respecto a los 2 GB de RAM, siguen siendo un habitual en gama de entrada. Sin ir más lejos, Xiaomi lanzó hace apenas unas semanas los Redmi 9A y Redmi 9C, móviles económicos por debajo de los 100 euros al cambio que sacrifican la RAM para ajustar el precio. Del mismo modo, compañías como Samsung tienen terminales muy recientes como el Samsung Galaxy A11, que parten de los 2 GB de RAM. Como apuntaron hace un tiempo desde Xataka Android, Android Go se ha convertido en la excusa perfecta para rebajar el hardware en la gama de entrada, algo que Google quiere empezar a cambiar. Actualmente, según GSMarena, hay 67 móviles con 2 GB de RAM, lanzados entre 2019 y 2020.

Este tipo de teléfonos deberá venir con Android Go a partir de Android 11, o no podrá ser certificado con los servicios de Google. Este movimiento obliga a un importante cambio de estrategia a los fabricantes que quieran seguir vendiendo móviles de entrada muy económicos, ya que dotarlos de Android Go, una versión muy capada de Android, puede no ser interesante en ciertas alternativas (sobre todo en Xiaomi, donde MIUI es un pilar de compra para muchos usuarios).

