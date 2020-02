Las seis novedades más destacables de Android 11 Developer Preview

Android 11 ya es oficial. Google ha lanzado la primera preview para desarrolladores, que ya se puede instalar en la familia Google Pixel a partir de la segunda generación (Pixel 2 en adelante). Tras probar a fondo la nueva versión de Android para 2020 podemos concluir que hay algunas novedades interesantes a comentar.

Vaya por delante que, al ser una primera preview, no hay un cambio radical respecto a Android 10. No obstante, en un simple vistazo y tras unos minutos pueden empezar a vislumbrarse ciertas funciones que hacen de Android 11 un sistema bastante interesante y una buena base sobre la que está trabajando Google.

La grabación de pantalla, más al alcance que nunca

La grabación de pantalla ahora es accesible desde la barra de notificaciones.

A pesar de ser un sistema bastante personalizable, Android (al menos en su versión stock) nunca ha integrado demasiado bien la grabación de pantalla. Si queríamos hacerlo mediante acceso directo lo más rápido era optar por lograrlo a través de aplicaciones de terceros, algo que se soluciona con esta preview para desarrolladores.

El pequeño icono rojo en la esquina superior derecha nos muestra que la pantalla se está grabando.

Android 11 incorpora un acceso directo en la barra de notificaciones para grabar la pantalla, así como un icono indicativo de que lo estamos haciendo. Basta con pulsar en dicho icono para que se realice la grabación. En el caso de los Pixel, al estar integrados con Google Photos, es sencillo editar el vídeo tras grabarlo, aunque se echa de menos una integración al estilo de Markup, el editor rápido de Android para screenshots, para poder señalar, recortar y demás acciones sobre el vídeo.

A nivel de calidad, se graba con una alta tasa de FPS y a la máxima resolución del móvil, la mejor combinación posible

Analizando los archivos de video obtenidos vemos que la grabación de pantalla se realiza en calidad original (Full HD o QHD, según tu móvil) y con una tasa de refresco de 60Hz en nuestro caso (hemos probado en un Pixel 3a XL), grandes noticias, ya que no hay recortes en calidad por aquí.

Modo oscuro programable

El modo oscuro se hizo de rogar, pero ha acabado convirtiéndose en tendencia, democratizándose tanto en los distintos sistemas operativos como en las aplicaciones más populares. Android 11 tiene un modo noche programable, una función bastante curiosa que nos permite establecer ventanas de tiempo personalizadas en las que estará activo o inactivo.

Basta con acceder a los ajustes de la pantalla para acceder al tema oscuro y sus opciones de programación. Podemos ajustar hora de inicio y finalización, amén de la opción de modo oscuro automático, el cual se adapta a la franja horaria de tu país para activarlo cuando está anocheciendo.

Si una aplicación depende del modo del sistema para ajustar su modo oscuro, hemos de tener en cuenta que cambiará a la par de lo que hayamos programado

Recordar aquí que muchas aplicaciones dependen del propio tema oscuro del sistema, por lo que puede que veas cambios en el tema oscuro de las mismas si este va variando por horas en el propio sistema operativo, dependiendo de la app.

Permisos "de usar y tirar"

Se acabó el 'permitir siempre'. La ubicación es más restrictiva que nunca en Android 11.

El tema de los permisos y privacidad siempre ha sido algo controvertido en Android, por lo que Google se ha centrado en ir mejorándolos y haciéndolos cada vez más restrictivos. En Android 11 desaparece el permiso 'de ubicación permitir siempre', y se sustituye por permiso de 'solo una vez'. Como su propio nombre indica, esto nos permite hacer que una aplicación obtenga permisos de ubicación tan solo una vez y que, cuando volvamos a abrirla, vuelva a pedir los permisos.

Con esto evitamos que la aplicación tenga permisos en segundo plano para la ubicación, ya que le serán revocados en cuanto se cierren. Junto a este permiso se mantiene 'mientras se utiliza la aplicación', algo con luces y sombras ya que, si la aplicación se ejecuta en segundo plano, los permisos de ubicación seguirán activos.

Fijar aplicaciones en menú de compartir

Cuando vas a compartir algo a través de una aplicación, es probable que tengas un listado habitual (WhatsApp, Twitter, Telegram, Instagram, etc.). Para facilitar el acceso rápido a las aplicaciones habituales, Android 11 permite fijar aplicaciones en el menú compartir.

Basta con seleccionar una de las aplicaciones que queramos y hacer una pulsación larga para que aparezca su pertinente menú emergente. En este, por encima de 'Acerca de la aplicación' veremos la opción de 'Fijar'. Esta permite establecer la app entre las cuatro primeras del listado compartir, por lo que será bastante más rápido acceder a ella en próximos usos.

Mensajes como burbujas

Las burbujas tienen una buena base, aunque hace falta trabajo por delante aún, ya que no funcionan demasiado bien.

Actualmente, para seguir una conversación mientras estamos en otra aplicación, debemos o bien dejar lo que estamos haciendo y abrir la aplicación de mensajería o responder de forma rápida desde la barra de notificaciones. Sea como fuere, no es posible ver la conversación completa superpuesta encima de otra aplicación.

Las conversaciones en burbuja permiten ejecutar una conversación superpuesta sobre otra app, una forma bastante efectiva de cara a multitarea

Con Android 11 llegan las burbujas, un sistema que nos permite enviar una conversación a un lateral de la pantalla, para poder abrirla superpuesta en pantalla en cualquier momento. Esta es una de las funciones con más trabajo por delante de Android 11 ya que, por el momento, crashea bastantes veces. No obstante, lo poco que hemos podido probar es interesante, de cara a tener varias conversaciones de distintas aplicaciones a mano, sin necesidad de estar abriendo la aplicación al completo.

Por ejemplo, puedes ver un vídeo de YouTube y abrir una conversación concreta de WhatsApp. Este ejemplo es extrapolable a la combinación de cualquier otra app + app de mensajería.

Un modo avión que se lleva mejor con el Bluetooth

El Bluetooth y el modo avión. Juntos de la mano en esta aventura de Android 11.

Servidor tiene la fea costumbre de hacer deporte. Me conecto los auriculares Bluetooth, pongo el modo avión para que no me molesten las llamadas durante el entrenamiento y... adiós a la conexión Bluetooth. El mismo caso es aplicable cuando subimos a un avión o, cuando por cualquier motivo, queremos desconectar la red manteniendo el Bluetooth activo.

Aunque activemos el modo avión, la conexión Bluetooth seguirá activa, tan solo se desconecta el teléfono de la red móvil

Android 11 ya no desactiva el Bluetooth cuando activamos el modo avión, buenas noticias para los amantes de lo inalámbrico, que podrán por fin acabar con la conexión de red sin renunciar por ello al Bluetooth.