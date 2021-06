Entendiendo el lío de móviles Xiaomi: un poco de orden en el amplio (y caótico) catálogo de Xiaomi en España

Si tú tampoco sabes diferenciar entre los distintos móviles Xiaomi debes saber que no estás solo. El fabricante chino lanza decenas de nuevos smartphones cada año e incluso para los expertos que seguimos las novedades nos cuesta recordar cuál era uno y cuál era otro.

Vamos a intentar poner un poco de orden al extenso catálogo de Xiaomi, explicar qué móviles han quedado algo desfasados en precio y cuáles son las diferencias entre los móviles Xiaomi que actualmente se venden en España.

Porque los Mi 11, Mi 11 Lite, Mi Lite 5G o el reciente Mi 11i son bastante diferentes pese a utilizar el mismo número. Y porque el Poco X3 Pro y el Poco X3 NFC no son el mismo móvil, por muy parecidos que sean a simple vista, tengan la misma pantalla, cámara y tengan un precio parecido. Esperamos que después de esta guía tengamos una mejor idea de en qué consiste el catálogo de Xiaomi para 2021.

Diferenciar los móviles Xiaomi no es fácil

Hay fabricantes que tienen un par de gamas alta, un par de gamas media y poco más. No es el caso de Xiaomi, donde hemos contado que tienen a la venta hasta 28 móviles diferentes. Y ojo, hablamos únicamente en España y dispositivos actuales.

Si nos fijamos en la gama media, partiendo de la base de modelos por menos de 300 euros, veremos que hay móviles Xiaomi cada franjas de 20-30 euros. Si nos vamos al rango de los 200 a los 300 euros, tenemos hasta 8 móviles Xiaomi diferentes donde elegir. Y todos ellos nuevos, cada uno con su particularidad.

Las diferencias entre estos móviles son escasas y habitualmente los cambios los encontramos en el diseño, siendo los modelos más nuevos los que habitualmente tienen menos marcos, cambios en el procesador y pequeños cambios en la cámara. En la práctica, todos estos móviles ofrecen una experiencia muy similar.

El problema con los móviles Xiaomi es que hay muchos, con nombres similares y en una franja de precios muy apretada. Al existir tan pocas diferencias entre unos y otros, es importante fijarse en el precio de oferta y la fecha de salida.

Nuestra recomendación es fijarse en el precio de oferta. El Poco X3 Pro es mejor que el Poco M3 Pro 5G y la diferencia de precio suelen ser de 50 euros (249€ vs 199€). Supongamos que no queremos gastarnos tanto dinero y optamos por el modelo económico. Es una opción válida que además tiene 5G, pero es importante fijarse en las ofertas porque suele darse el caso que el Poco X3 Pro esté rebajado y ahí es cuando sí merece la pena pagar un poco más para subir de escalón. Es decir, al haber tan poca diferencia de precios entre uno y otro, el descuento de la oferta es mucho más relevante en la elección.

Gama alta

El Mi 11 Ultra es la bestia de Xiaomi, un buque insignia de gran tamaño, con pantalla secundaria y lo último de la casa en carga inalámbrica, diseño y cámara.

Empezaremos por la gama alta, aquellos móviles que cuestan más de 400 euros y ofrecen procesadores de gran potencia. El mejor móvil Xiaomi es el Mi 11 Ultra 5G. No hay dudas aquí, es el modelo con la última tecnología de Xiaomi y considerablemente el más caro.

En un segundo nivel tenemos el Xiaomi Mi 11 5G, el buque insignia de 2021 y el móvil más redondo y completo del fabricante chino. Pese a que técnicamente el Mi 11 Ultra es más avanzado, es en este Mi 11 5G donde están todos los detalles más cuidados. Si tuviéramos que elegir un modelo para recomendar independientemente del precio, seguramente este Mi 11 5G sería el elegido.

Pasado este punto es donde empieza a complicarse el catálogo. Por el momento tenemos pocas versiones del Mi 11, pero no se descarta que lleguen más a medida que avance el año. Uno de ellos es el nuevo Mi 11i 5G. ¿En qué se diferencia con el buque insignia? En detalles. Cuentan con el mismo procesador Snapdragon 888, pero en el modelo 11i la pantalla es plana y FullHD+. El gran angular es algo inferior y también se ha recortado en detalles como la batería y la carga rápida (55W vs 33W). Oficialmente la diferencia es poca, pero no descartamos que el Mi 11i 5G baje rápidamente de precio.

Los números de los móviles Xiaomi nos permiten conocer su papel dentro del catálogo. Los "11" son los más actuales, de 2021. En el caso de las letras es más complejo. La serie "T" marca aquellos con pantalla IPS.

Por el momento el catálogo de Xiaomi combina modelos nuevos con algunos de la serie 10, presentados entre finales de 2020 y principios de este 2021. No puede faltar el Mi 10, el buque insignia del año pasado y la gama Mi 10T en sus modelos Pro 5G y 5G. ¿En qué se diferencian estos últimos? Lo cierto es que en poco. Los dos modelos Mi 10T se caracterizan por apostar por pantallas IPS de 144 Hz en vez de las AMOLED. Entre ellos dos, el modelo Mi 10T Pro 5G viene con un sensor de 108MP y 8GB, mientras que el Mi 10T 5G viene con algo menos de RAM y un sensor más pequeño. Pequeños cambios donde de nuevo, la oferta determinará cuál sale más a cuenta.

El Poco F2 Pro es el modelo más potente de Poco, aunque se encuentra en una situación complicada en comparación con el nuevo Poco F3 del que luego hablaremos. En este sentido, todavía hay hueco para un futuro Poco F3 Pro, que ofrezca el último procesador de Qualcomm a un precio cercano a los 500 euros.

Precio Diseño Rendimiento y batería Fotografía Descripción Xiaomi Mi 11 Ultra 5G 1199€ 6,81" WQHD+

120 Hz

Trasera Snapdragon 888

5.000 mAh (67W) 50 MP

48 MP

48 MP "El Ultra con pantalla trasera, cuerpo cerámica, IP68 y zoom" Xiaomi Mi 11 5G 749€ 6,81" WQHD+

120 Hz Snapdragon 888

4.600 mAh (55W) 108 MP

12 MP

5 MP "El buque insignia de 2021" Xiaomi Mi 11i 5G 649€ 6,67" AMOLED 120 Hz Snapdragon 888

4.520 mAh (33W) 108 MP

8 MP

5MP "El gama alta con el último procesador pero cámara y pantalla algo inferior" Mi 10T Pro 5G 599€ 6,67" IPS 144Hz Snapdragon 865

5.000 mAh (33W) 108 MP

13 MP

5 MP "El modelo con pantalla IPS, procesador de 2020 y diseño plano" Xiaomi Mi 10 549€ 6,67" AMOLED 90 Hz Snapdragon 865

4.780 mAh (30W) 108 MP

13 MP

2 MP

2 MP "El buque insignia de 2020" Poco F2 Pro 519€ 6,67" AMOLED Snapdragon 865

4.700 mAh (30W) 64 MP

13 MP

5 MP

2 MP "El insignia de POCO de 2020, que buscaba potencia a gran precio" Xiaomi Mi 10T 5G 499€ 6,67" IPS 144 Hz Snapdragon 865

5.000 mAh (30W) 64 MP

13 MP

5 MP "El modelo IPS, chip potente de 2020, 6 GB y cámara algo inferior"

No son los únicos móviles de los que dispone Xiaomi. Tenemos el Black Shark 4 y Black Shark 4 Pro, los móviles gaming con procesador Snapdragon 870 y Snapdragon 888. También se espera un nuevo Mi Mix, la gama más innovadora de la marca y que en su último modelo ofrecía pantalla plegable.

Sí encaja en el catálogo el Xiaomi Mi 11 Pro presentado en China. Se trata del buque insignia, el Mi 11 5G, pero con 5.000 mAh y resistencia al agua y al polvo. Una pequeña mejora muy interesante pero que Xiaomi ha decidido no traer a España por no ampliar todavía más el catálogo. Veremos si en los próximos meses hay hueco para un modelo por encima de su buque insignia, aunque por debajo de un Mi 11 Ultra que hasta la segunda mitad de año seguirá siendo lo más avanzado de la casa.

Los gama media en tierra de nadie

Están un punto por debajo de la gama alta, pero claramente merece la pena invertir entre 300 y 400 euros por móviles como el POCO F3.

Podemos llamarlos gama media premium, pero es difícil catalogarlos en un mismo saco. Xiaomi tiene móviles cuyo precio es de alrededor de unos 350 euros, con algunas especificaciones de gama alta y otras recortadas para bajar el precio. Hablamos de móviles como el Poco F3 o el Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Por el momento hay pocos modelos en este segmento, lo que puede significar dos cosas. O hay margen para presentar toda una nueva gama de dispositivos o que Xiaomi está cumpliendo su promesa de simplificar el catálogo.

Aquí os dejamos con la tabla comparativa de estos móviles de gama media premium de Xiaomi. Varios de ellos con el apellido "Lite", para representar que son como sus hermanos mayores pero con alguna característica recortada. Entre el Mi 11 Lite 5G y el Mi 11 Lite normal no solo está el cambio de conectividad, el primero llega con Gorilla Glass 6, parte de los 128 GB y la cámara frontal es ligeramente mejor. Sutiles diferencias para justificar la considerable diferencia de precio.

Precio Diseño Rendimiento y batería Fotografía Descripción Xiaomi Mi 11 Lite 5G 399€ 6,55" AMOLED 90 Hz Snapdragon 780

4.250 mAh (33W) 64 MP

8 MP

5 MP

2 MP "Diseño liviano, 5G y buena cámara" Poco F3 5G 349€ 6,67" AMOLED 120 Hz Snapdragon 870

4.520 mAh (33W) 48 MP

8 MP

5 MP "Potencia y pantalla de 120 Hz a gran precio, sacrificando algo de cámara" Xiaomi Mi 11 Lite 299€ 6,55" AMOLED 90 Hz Snapdragon 732G

4.250 mAh (33W) 64 MP

8 MP

5 MP

2 MP "Como el Mi 11 Lite 5G, pero con 4G y menos almacenamiento base"

Gama media

Llegamos a la categoría más interesante de analizar, pues la diferencia de precio es muy reducida y muchos usuarios pueden tener problemas para decidir. En este rango es donde pasamos de los móviles 'Xiaomi Mi' a los 'Xiaomi Redmi'. La serie Redmi está exclusivamente enfocada en la gama media y es la principal referencia del fabricante chino por debajo de los 300 euros, salvo la presencia de la serie Poco.

Lo más fácil para conocer cuándo ha salido el teléfono es fijarse en el número. El Redmi Note 9 es de principios del año pasado, mientras que los Redmi Note 10 son de marzo de 2021.

Redmi Note 10 Pro (izquierda) vs Redmi Note 9 Pro (derecha): la nueva generación incorpora pantalla AMOLED, mejora ligeramente en potencia y añade un sensor de hasta 108 MP.

¿Significa que los de la serie 10 son siempre mejores que los de la serie 9? Ojalá fuera tan fácil. Un ejemplo para ver la diferencia es entre el Redmi Note 10 5G contra el Redmi Note 9 Pro. El nuevo modelo tiene 5G y un panel de 90 Hz, pero el modelo Pro tiene un procesador más potente, cuádruple cámara y carga rápida de 30W, en vez de los 18W del nuevo modelo no Pro.

En la gama media es donde más problemas hay, porque se juntan móviles en un rango de precio muy parecido. Los diferenciaremos por el tipo de pantalla (AMOLED o IPS), el procesador (Helio o Snapdragon), la cámara (48, 64 o 108 megapíxeles) y si tienen 5G o 4G.

¿Cuál es el secreto entonces para conocer si merece la pena uno u otro? Estos son una serie de consejos que personalmente yo daría:

Los móviles más nuevos tienen mejor diseño y pantalla . Son más delgados y el color del panel AMOLED es superior.

. Son más delgados y el color del panel AMOLED es superior. El modelo Pro del año anterior tiene mejor procesador y cámara que el modelo normal nuevo .

. En autonomía no hay casi mejora de 2021 respecto a 2020, pero sí en carga rápida .

. En potencia bruta y precio gana MediaTek con sus Helio, pero en eficiencia y gestión de batería son mejores los Snapdragon de Qualcomm.

de Qualcomm. Si no es estrictamente necesario o vas a aprovechar el 5G, sigue saliendo más a cuenta apostar por un móvil 4G.

Si no buscamos 5G, los Poco X3 Pro y Redmi Note 10 Pro son de lo mejorcito de Xiaomi en la gama media.

¿Con qué móvil de Xiaomi hay que quedarse entonces? Como decimos, depende del precio de oferta, pero esta sería una posible elección. El móvil más equilibrado y con mejor calidad/precio es el nuevo Poco X3 Pro, aunque el Redmi Note 10 Pro ofrece una experiencia muy similar, con algo de mejora en cámara, diseño y pantalla y puede ser interesante si lo encontramos a un precio similar.

Precio Diseño Rendimiento y batería Fotografía Descripción Xiaomi Redmi Note 10 Pro 279€ 6,67" AMOLED 120 Hz Snapdragon 732G

5.020 mAh (33W) 108 MP

8 MP

5 MP

2 MP "El gama media más completo con 4G: diseño, cuatro cámaras y buena batería" Xiaomi Mi 10T Lite 5G 279€ 6,67" IPS 120 Hz Snapdragon 750G

4.820 mAh (33W) 64 MP

8 MP

2 MP

2 MP "Panel IPS, 5G y mayor batería (junto a tamaño)" Poco X3 Pro 249€ 6,67" IPS 120 Hz Snapdragon 860

5.160 mAh (33W) 48 MP

8 MP

2 MP

2 MP "Gran calidad-precio. Como el Mi 10T Lite 5G, pero con 4G y cámara inferior." Xiaomi Redmi Note 10S 249€ 6,43" AMOLED Helio G95

5.000 mAh (33W) 64 MP

8 MP

2 MP

2 MP "El gama media con procesador MediaTek" Xiaomi Redmi Note 10 5G 229€ 6,5" IPS

90 Hz Dimensity 700

5.000 mAh (18W) 48 MP

8 MP

2 MP

2 MP "El gama media con IPS, MediaTek y 5G" Poco X3 NFC 209€ 6,67" IPS

120 Hz Snapdragon 732G

5.160 mAh (33W) 64 MP

13 MP

2 MP

2 MP "El gama media con IPS de 120 H y precio competitivo" Xiaomi Redmi Note 10 199€ 6,43" AMOLED Snapdragon 678

5.000 mAh (33W) 48MP

8MP

2MP "Con 4G, pero pantalla AMOLED y procesador Qualcomm."

Afortunadamente para los usuarios de España, en la medida de simplificar su catálogo, Xiaomi decidió no traer a nuestro país los Redmi Note 9 5G y Redmi Note 9 Pro 5G. Móviles presentados en noviembre de 2020 y que se sitúan en medio de la gama Redmi Note 9 y los Redmi Note 10 nuevos, donde algunos vienen con 5G y otros sin.

Gama de entrada

Por fuera tiene el logo Redmi y un módulo de cámara diferente, pero todas las especificaciones de este Redmi Note 5G son idénticas al Poco M3 Pro 5G.

En la gama de entrada, estableciéndolo en la línea de los 200 euros, es donde tenemos algunos móviles muy interesantes por su calidad precio. Estos destacan especialmente en la batería. Los fabricantes son conscientes que muchos usuarios pueden buscar un terminal que aguante y aquí ofrecen interesantes alternativas.

En esta franja destacan los nuevos Poco y la serie Redmi, a secas, sin el apellido Note. Si bien por el momento no han aparecido los nuevos Redmi 10. Una nueva gama que ayudará a dar un salto en esta franja. De la serie 9, el último en aparecer y más competitivo es el Redmi 9T, con hasta 6.000 mAh.

Xiaomi es su propia competencia. Los Poco M3 Pro 5G y Poco M3 son clones más baratos de los Redmi Note 10 5G y Redmi 9T.

Se da el caso que tanto los Poco M3 Pro 5G como los Poco M3 son clones de otros móviles Xiaomi.Sabemos que Poco quiere posicionarse como marca propia con buenos precios, pero la competencia dentro de la propia marca es clara. El Poco M3 Pro 5G es un calco en especificaciones al Redmi Note 10 5G, mientras que el Redmi 9T es idéntico al Poco M3. ¿Cuál es la diferencia? Pues más allá del formato del módulo de cámara trasera y el logo, el principal cambio está en el precio, siendo habitualmente unos 20 euros más barato el modelo de la marca Poco.

Precio Diseño Rendimiento y batería Fotografía Descripción Poco M3 Pro 5G 179€ 6,53" IPS

90Hz Dimensity 700 5.000 mAh (18W) 48 MP

8 MP

2 MP "El móvil 5G más económico. Idéntico al Redmi Note 10 5G, pero más barato" Xiaomi Redmi 9T 179€ 6,53" IPS Snapdragon 662

6.000 mAh (18W) 48MP

8MP

2MP

2MP "El último Redmi de la serie 9, con gran batería y cuatro cámaras" Poco M3 149€ 6,53" IPS Snapdragon 662

6.000 mAh (18W) 48MP

2MP

2MP "Como el Redmi 9T pero más barato"

