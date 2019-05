OnePlus 7 y OnePlus 7 Pro frente al Huawei P30 Pro, el Samsung Galaxy S10+ y el resto de buques insignia de los principales fabricantes

No uno, sino dos. OnePlus ha preparado este año una pareja de móviles para la que puede ser su primera remesa de terminales, con los nuevos OnePlus 7 y OnePlus 7 Pro, los cuales encajan dentro de los smartphones de primera línea y de ahí que sea interesante ver cómo quedan con los contrincantes de otros fabricantes,

Los smartphones cuentan con el procesador más potente de Qualcomm y como mínimo incluyen 6 GB de RAM, habiendo diferencias en esta memoria, en las cámaras y en otros aspectos en cuanto a cada uno de los modelos. Pero partiendo de esta premisa, ambos encajan en un tú a tú a muchas bandas con los topes de gama de las principales marcas, algunos ya de este año y otros con su renovación pendiente.

Los buques insignia que suben al ring

Siendo mediados del segundo trimestre del año, en el escaparate ya contamos con algunas renovaciones que han cumplido más o menos religiosamente con sus tradicionales agendas. Otros, sin embargo, establecen la fecha de presentación en la segunda mitad del año y aún tendremos que tirar de los modelos de la generación anterior, pero igualmente se trata de buques insignia y no están ni mucho menos a un nivel inferior.

Convenientemente, en alguna de las tablas incluiremos otros modelos para comparar ciertas características, así como al OnePlus 6T, por reflejar el último escalón evolutivo de la marca con sus iteraciones. Hechas las presentaciones, veamos a qué panorama se enfrentan los nuevos OnePlus 7.

Diseño

Uno de los puntos de distinción entre un OnePlus 7 y otro es, justamente, la estética. Mientras la edición estándar parece heredar más genes de su antecesor, manteniendo la pantalla plana y la ligera curvatura de la trasera, ésta se contagia también al frontal en el caso del Pro.

Así, el más potente de los mellizos presenta una curvatura a los lados del panel similar a la que vimos en el Huawei P30 Pro o el Samsung Galaxy S10+, aunque como hemos matizado en el análisis del 7 Pro los bordes cierran en un ángulo menos afilado que los del P30 Pro y el agarre es un tanto más cómodo. De este modo, el OnePlus 7 Pro adopta la tendencia de las dos caras de cristal con el borde metálico con acabado en brillo, obteniendo así un aspecto quizás más de móvil de primera línea y ofreciendo así esto por quien busque ese plus que implica el apellido Pro en la mayoría de casos.

OnePlus 7 a la izquierda y OnePlus 7 Pro a la derecha.

Eso sí, no hay certificación IP de resistencia ante polvo y agua, aunque el terminal aguante salpicaduras, y dada la buena construcción es probable que el polvo tampoco represente un problema. Habrá que ver, eso sí, si a la larga lo es para ese módulo extraíble para la cámara frontal, un rasgo distintivo a nivel de línea propia y aún con respecto a la industria, aunque es algo que hemos visto de manera reiterada en fabricantes como Vivo u OPPO.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Superficie (cm2) Volumen (cc) OnePlus 7 Pro 162,6 75,9 8,8 206 6,67 123,41 108,64 Vivo Nex 162 77 8 199 6,59 124,74 99,79 Vivo X27 Pro 165,7 74,6 9 200 6,7 123,61 111,25 OPPO Find X 156,7 74,2 9,6 186 6,4 116,27 111,62 OPPO F11 Pro 161,3 76,1 8,8 190 6,53 122,75 108,02 OPPO Reno 10x Zoom 162 77,2 9,3 210 6,6 125,07 116,31

Más allá del aspecto y los colores (porque el 7 Pro se sube también al tren de los degradados azules), está el de las dimensiones y el peso. Ambos terminales son más grandes que su predecesor, el OnePlus 6T, pero el 7 Pro se acerca algo más a las 7 pulgadas. Esto tiene sus puntos positivos y negativos: sí, es más pesado y más grande, pero también tiene una pantalla mayor, con menos marcos y una batería con más capacidad (sobre el papel).

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm2) Volumen (cc)

OnePlus 7 Pro 162,6 75,9 8,8 206 6,67 4.000 123,41 108,60 OnePlus 7 157,7 74,8 8,2 182 6,41 3.700 117,96 96,72 One Plus 6T 157,5 74,8 8,2 185 6,41 3.700 117,81 96,60 Huawei P30 Pro 157 73,2 8,6 190 6,47 4.200 114,92 98,83 Samsung Galaxy S10+ 157,6 74,1 7,8 175 6,4 4.100 116,78 91,09 iPhone XS Max 157,5 77,4 7,7 208 6,5 3.174 121,91 93,87 Xiaomi Mi 9 157,9 74,7 7,6 173 6,39 3.300 117,95 89,64 Google Pixel 3 XL 158 76,7 7,9 184 6,3 3430 121,19 95,74 Sony Xperia 1 167 72 8,2 180 6,5 3.330 120,24 98,59 LG G8 ThinQ 151,9 71,7 8,4 167 6,1 3.500 108,91 91,49

Atendiendo a esos buques insignia (los más recientes, pero no siempre los más voluminosos), el OnePlus 7 Pro se lleva el oro en cuanto a volumen, pero no en peso (ahí vence el de Apple), mientras el OnePlus 7 estándar queda en cuarto lugar. Es, por tanto, menos compacto que el Galaxy S10+ o el Xperia 1, aunque también es el que mayor diagonal tiene de pantalla, si bien tanto el S10+ y el P30 Pro logran encajar baterías mayores en menos espacio (y con pantallas no mucho más pequeñas).

El OnePlus 7, por su parte, apenas se diferencia a nivel de dimensiones y peso del OnePlus 6T. Mantiene además diagonal y batería, por lo que en mano no debería ser muy distinto a su predecesor, y encaja más con lo que vemos en la competencia a este respecto (aunque tampoco destacando por compacto).

OnePlus 7 a la izquierda y OnePlus 7 Pro a la derecha.

Es interesante ver qué tal queda el OnePlus 7 Pro contra ciertos grupos de terminales: aquellos que se han diferenciado por voluminosos (o que suelen representar una opción más grande dentro de las líneas de topes de gama) y, por otro lado, los que integran módulos. Lo segundo lo veíamos en la tabla que hemos incluido antes, viendo que el OPPO Reno 10x Zoom es el más voluminoso con su módulo en forma de aleta, y que el OnePlus 7 Pro le sigue de cerca (también por peso).

Atendiendo a las familias Note, Mate y a otros móviles que representan una edición más voluminosa dentro del catálogo de las principales marcas, viendo que el Huawei Mate X 20 sigue siendo relativamente invencible en este sentido. El OnePlus 7 Pro se lleva el bronce, siendo más compacto que el Samsung Galaxy Note 9 y más grande que el LG V50 ThinQ.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Superficie (cm2) Volumen (cc) OnePlus 7 Pro 162,6 75,9 8,8 206 6,67 123,41 108,60 Huawei Mate 20 X 174,6 85,4 8,2 232 7,2 149,11 122,26 Samsung Galaxy Note 9 161,9 76,4 8,8 201 6,4 123,69 108,85 iPhone XS Max 157,5 77,4 7,7 208 6,5 121,91 93,87 Samsung Galaxy S10 5G 162,2 77,1 7,9 198 6,7 125,06 98,79 LG V50 ThinQ 5G 159,2 76,1 8,3 183 6,4 121,15 100,56 Huawei Mate 20 Pro 157,8 72,5 8,8 189 6,3 114,41 100,68

Pantalla

Diagonales considerables para los dos nuevos terminales de OnePlus, dentro de lo que parece una corriente establecida entre las 6,2 y las 6,5 pulgadas de media. Paneles AMOLED de 6,41 y 6,67 pulgadas, con distintas resoluciones y densidades, así como el porcentaje de superficie frontal que aprovechan.

En el caso del OnePlus 7 Pro además añade soporte a HDR10+ y la opción a elegir entre los 60 o los 90 hercios de tasa de refresco. No llega a los 120 hercios que ofrece el Razer Phone 2, pero es una opción que no solemos ver en otros smartphones “no gamers”, no como el soporte a HDR10+ que sí hemos ido viendo, por ejemplo, en el Galaxy S10+.

Pantalla (pulgadas) Tipo de pantalla Resolución Densidad Porcentaje pantalla/frontal Superficie (cm2) OnePlus 7 Pro 6,67 Fluid AMOLED 1.440 x 3.120 516 87,6 123,41 OnePlus 7 6,41 Optic AMOLED 1.080 x 2.340 402 85,5 117,96 One Plus 6T 6,41 AMOLED 1.080 x 2.340 402 85,6 117,81 Huawei P30 Pro 6,47 OLED 1.080 x 2.340 398 88,6 114,92 Samsung Galaxy S10+ 6,4 Dynamic AMOLED 1.440 x 3.040 526 88,2 116,78 iPhone XS Max 6,5 Super AMOLED 1.242 x 2.688 458 84,4 121,91 Xiaomi Mi 9 6,39 Super AMOLED 1.080 x 2.340 403 85,2 117,95 Pixel 3 XL 6,3 P-OLED 1.440 x 2.560 523 82,4 121,19 Xperia 1 6,5 OLED 3.840 x 1.644 643 82 120,24 LG G8 ThinQ 6,1 AMOLED 1.440 x 3.120 564 83,5 108,91

El dato del aprovechamiento de la pantalla con respecto al frontal lo tomamos de GSM Arena para tener un estándar, no de lo que da cada fabricante

Así, el OnePlus 7 Pro logra estar más a la altura por la resolución y la densidad, las cuales no son las máximas del mercado pero sí se encuadran en lo que suele exigirse a un buque insignia. Nos falta tener el dato de los nits de brillo máximo de los de OnePlus, pero en este aspecto parece que sigue liderando el súper brillo máximo de los LG.

Así, el que destaca en cuanto a aprovechamiento del frontal es el Pro, que sin la cámara subjetiva en el emplazamiento habitual logra una cifra mucho mejor que la del OnePlus 7 con el notch. Adelgazando los bordes se coloca en los que mejor cifra sacan, aunque según el criterio y las mediciones de GSM Arena no logra ser superior a la solución de la pantalla perforada de los S10+.

Rendimiento y software

Aquí vemos algo más de igualdad entre los teléfonos, pudiendo llegar incluso a tener configuraciones similares. Mantienen el mismo cerebro con ese Snapdragon 855 de Qualcomm que pone el punto de partida para los smartphones más potentes de Android en 2019, pero es el Pro el que llega a ofrecer versiones con hasta 12 GB de RAM, mientras el OnePlus 7 estándar se “conforma” hasta los 8 GB de RAM.

Aquí vemos también algo menos de diferencia con respecto a la competencia, destacando los que no optan por los chips de Qualcomm como en el caso de Huawei, Apple o Samsung para según qué mercados. El Snapdragon 855 parece haber sido superior a las opciones que de momento han presentado Samsung y Huawei, aunque lo que más destaca son esos 4 GB de RAM que ha mantenido el smartphone de Google aún en 2018 cuando otros muchos ya partían de los 6 GB, sobre todo con esos 12 GB que OnePlus ya introdujo el año pasado con la edición McLaren.

Procesador Gráfica Ram Almacenamiento OnePlus 7 Pro Snapdragon 855 Adreno 640 6 - 12 GB 128 GB/256 GB UFS 3.0 OnePlus 7 Snapdragon 855 Adreno 640 6 - 8 GB 128 GB/256 GB UFS 3.0 One Plus 6T Snapdragon 845 Adreno 630 6 - 8 GB 128 GB/256 GB Huawei P30 Pro Kirin 980 Mali-G76 MP10 6 - 8 GB 128/256/512 GB + NV Samsung Galaxy S10+ Exynos 9820 Mali-G76 MP12 8 - 12 GB 128/512 GB / 1 TB + microSD iPhone XS Max Apple A12 Apple GPU 4 GB 64/256/512 GB Xiaomi Mi 9 Snapdragon 855 Adreno 640 6 -8 GB 64/128 GB Pixel 3 XL Snapdragon 845 Adreno 630 4 GB 64/128 GB Xperia 1 Snapdragon 855 Adreno 640 6 GB 64/128 GB + micro SD LG G8 ThinQ Snapdragon 855 Adreno 640 6 GB 128 GB + microSD

¿Merece la pena esos 12 GB de RAM? Teniendo en cuenta que los ofrecen por el precio de partida que otros rivales han puesto para smartphones con menos GB pueden ser un reclamo, aunque como hemos comentado en el análisis en realidad “la magia” se da por un conjunto de factores, obteniendo una fluidez que convence. Eso sí, con menos memoria hemos visto también rendimientos muy válidos, así que quizás lo que debamos destacar es la elección para los dos OnePlus del UFS 3.0, algo que anteriormente sólo hemos visto en un Samsung Galaxy Fold que tras probarlo seguimos sin conocer la fecha definitiva de su lanzamiento.

Hablando del software, el terminal viene con Oxygen OS sobre Android 9 Pie. La capa ofrece algunas mejoras con respecto a versiones anteriores, como más ajustes para la pantalla, un plus de opciones para el audio, más opciones de gestos y navegación y algunos modos nuevos (centrados en que el móvil descanse, en parte de nosotros).

OnePlus 7 a la izquierda y OnePlus 7 Pro a la derecha en ambos casos.

Hay algunas opciones de personalización que no encontramos en EMUI, MIUI u otras como las que vemos para la calibración de pantalla o para los temas, aunque en aspectos como la pantalla ambiente o el audio están más a la par. De hecho, en esta ocasión no encontramos de momento ecualizador o un ajuste personalizado del audio, pero sí el modo oscuro que aún no incorporan tampoco todas las capas de personalización.

Además están las opciones relacionadas con el OnePlus 7 Pro y su pantalla, así como un modo de juego mejorado que entra dentro de esa parte de optimización del software que permite rendimientos mejores. Aunque eso sí, a nivel de temperatura hay trabajo por hacer, cuando se incrementa más que otros smartphones en principio menos potentes.

Fotografía

Otra de las principales diferencias entre un OnePlus y otro es la elección de cámaras tanto frontales como traseras, aunque para las subjetivas es más bien una diferencia a nivel estructural: la del OnePlus 7 Pro es extraíble, al más puro estilo Vivo Nex, mientras en el OnePlus estándar queda integrada en el frontal con un notch similar al del OnePlus 6T.

Es más interesante también el Pro por haberse subido al tren de la triple cámara trasera con la combinación de moda: gran angular + teleobjetivo y una lente estándar con un sensor de 48 megapíxeles. Una tríada similar a la que veíamos en el caso del Xiaomi Mi 9, también con un sensor de esa resolución, o el S10+.

Las diferencias las vemos a nivel de sensor y lentes: algunos como LG y Samsung logran aperturas máximas de hasta f/1.5, y el zoom óptico del OnePlus 7 Pro se queda en tres aumentos

Las diferencias las vemos a nivel de sensor y lentes: algunos como LG y Samsung logran aperturas máximas de hasta f/1.5 (variable, en el caso de los Samsung), con lo que se busca obtener mejores desenfoques naturales y fotos más luminosas. El zoom óptico del OnePlus 7 Pro se queda en tres aumentos, y de momento no alcanza los 5x del P30 Pro que además sigue ganando en número de cámaras contando el sensor TOF en la parte trasera.

OnePlus 7 Pro.

Algo que también destaca es la doble estabilización óptica, en el caso del OnePlus 7 Pro presente para la lente principal y el teleobjetivo, algo que comparte con el iPhone XS Max, el S10+ y el P30 Pro. No gana a tamaño de sensor al Huawei P30 Pro ni lo han intentado con nuevas tecnologías de píxeles como en el caso de los chinos, pero la diferencia con el 6T es bastante mayor que en el caso del OnePlus 7 estándar.

Cámara principal Secundaria (1) Secundaria (2) Frontal OnePlus 7 Pro 48 Mpx f/1.6 OIS Gran angular 16 Mpx f/2.2 Tele 8 Mpx f/2.4 OIS Zoom 3x 16 Mpx f/2.0 extraíble OnePlus 7 48 Mpx f/1.7 OIS 5 Mpx f/2.4 - 16 Mpx f/2.0 One Plus 6T 16 Mpx f/1.7 OIS 20 Mpx f/7 - 16 Mpx f/2.0 Huawei P30 Pro 40 Mpx f/1.6 OIS Gran angular 20 Mpx f/2.2 Tele 8 Mpx f/3.4 Zoom 5x OIS 32 Mpx f/2.0 Samsung Galaxy S10+ 12 Mpx f/1.5-2.4 OIS Tele 12 Mpx f/2.4 OIS Zoom 2x Gran angular 16 Mpx f/2.2 iPhone XS Max 12 Mpx f/1.8 OIS Tele 12 Mpx f/2.4 OIS Zoom 2x - 7 Mpx f/2.2 Xiaomi Mi 9 48 Mpx f/.8 Gran angular 16 Mpx f/2.2 Tele 12 Mpx f/2.2 Zoom 2x 20 Mpx f/2.0 Pixel 3 XL 12,2 Mpx f/1.8 OIS - - 8 Mpx f/1.8 + 8 Mpx f/2.2 Xperia 1 12 Mpx f/1.6 OIS Tele 12 Mpx f/2.4 Zoom 2x OIS Gran angular 12 Mpx f/2.4 8 Mpx f/2.0 LG G8 ThinQ 12 Mpx f/1.5 OIS Gran angular 16 Mpx f/1.9 Tele 12 Mpx f/2.4 OIS Zoom 2x 8 Mpx f/1.7 + TOF

De este modo, el OnePlus 7 Pro es otro de los terminales punteros que también ofrece gran angular, marcando aún más esa diferencia a nivel de número de cámaras y de versatilidad que aún queda con el Google Pixel 3 XL y su único sensor. Aunque no todo son los megapíxeles y el resto de datos de hardware y quedará ver qué tal es el resultado de este triplete con respecto a los de su competencia.

En cuanto a la distancia focal del gran angular, en la lente del OnePlus 7 Pro es de 14 milímetros, mientras que en el S10+ es de 12 milímetros, en el Xiaomi Mi 9 de 13 milímetros y en el resto (P30 Pro, G8 ThinQ y Xperia 1) es de 16 milímetros. El cambio de lentes en la app es bastante similar, aunque en el caso del OnePlus 7 Pro no podemos saltar a gran angular en vídeo como sí ocurre con el P30 Pro.

A falta de compararlo con el resto de sus rivales, habrá que ver qué tal rinden todas estas lentes, la frontal y también los modos que ya van siendo relativamente esperados, como el retrato, el manual o el modo noche. El modo retrato no parece haber cambiado mucho en referencia al 6T, con lo que tenemos un efecto que no discrimina entre objetos/animales y personas como ocurre con el del Huawei P30 Pro, y el modo noche sigue siendo totalmente automático.

Batería y audio

Ambos aspectos se miden de manera especialmente superficial sólo comparando las especificaciones, pero cabe también ver al menos qué plantean los OnePlus con respecto a los demás a este nivel. Siendo una de las diferencias el tamaño, cabía pensar que la batería también sería distinta y así es, siendo de 4.000 mAh para el Pro y de 3.700 mAh para el estándar.

Batería Volumen (cc) Peso (gramos) OnePlus 7 Pro 4.000 108,60 206 OnePlus 7 3.700 96,73 182 One Plus 6T 3.700 96,60 185 Huawei P30 Pro 4.200 98,84 190 Samsung Galaxy S10+ 4.100 91,09 175 iPhone XS Max 3.174 93,87 208 Xiaomi Mi 9 3.300 89,64 173 Google Pixel 3 XL 3.430 95,74 184 Sony Xperia 1 3.330 98,57 180 LG G8 ThinQ 3.500 91,49 167

Aquí vemos que en cuanto a capacidad, los smartphones de OnePlus se colocan por encima del primer buque insignia de Xiaomi para este año, del G8 ThinQ, del Pixel 3 y el iPhone XS Max. El OnePlus 7 mantiene este rasgo con el OnePlus 6T, diferenciándose así tambien el 7 Pro pero quedando por debajo del S10+ y el P30 Pro al menos en cuanto a los miliamperios por hora.

Habrá que ver la gestión del consumo energético, bien por los modos de ahorro y también ahora que OnePlus se ha subido al carro de la resolución QHD+ y la tasa de refresco de 90 hercios, además de ser una pantalla mayor que la de estos smartphones. También hay otra batalla paralela, la de la carga rápida, aunque por lo que hemos apreciado en el análisis parece que de momento el campeón sigue siendo OPPO con su carga super VOOC (más de 3.700 mAh cargados completamente en 36 minutos), aunque las cifras de Huawei tampoco están nada mal.

Los lados superior e inferior del OnePlus 7.

Tenemos además la dicotomía del audio con el jack de 3,5 milímetros. Es algo que ya no vimos en los OnePlus de 2018 y que de todos éstos que mostramos en las tablas sólo mantienen el Galaxy S10+ y el LG G8 ThinQ.

Todos incorporan USB tipo-C (salvo el iPhone, que sigue con el Lightning exclusivo de Apple) pero no todos traen de serie salida estéreo del sonido. Es algo que sí encontramos en el OnePlus 7 Pro (no en la edición estándar), como hemos visto también en el Sony Xperia 1, el Pixel 3 XL, el iPhone XS Max y el Samsung Galaxy S10+, y además cuentan con Bluetooth 5.0 y soporte a aptX como el resto de buques insignia.

Todo esto y lo que está por ver

Lo que ha hecho OnePlus es, como hemos dicho en el análisis del más potente, dar un salto que lo coloca de manera más justificada entre los más grandes. Ya no por precio, sino por las mejoras tan interesantes que hemos visto en el OnePlus 7 Pro que lo igualan más a la competencia a nivel de pantalla, diseño o audio.

Vemos además con esta comparativa que es así y que al menos el Pro puede hablar de tú a tú a muchos smartphones de la competencia incluyendo incluso aspectos que hasta ahora quedaban en cierto modo relegados a los smartphones de gaming, en los cuales parece inherente el tener una estética determinada y centrada en una tendencia que no parece mayoritaria. Y lo interesante es ver cómo quedará también contra los que están por llegar: Apple, Google y segundas remesas de Samsung y Huawei entre otros.

Interesante también ver la apuesta por ese módulo extraíble para la cámara. Ya son varios los terminales que lo han incorporado, habiéndolos de distintas formas, y queda ver si a la larga es resistente a golpes, polvo y en cuanto a la fiabilidad de tener una parte mecánica añadida en lo que sería un chasis cerrado.