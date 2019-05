OnePlus 7: la evolución se nota por dentro, y lo demuestran su Snapdragon 855 y una cámara de 48 Mpíxeles que quiere situarse entre las mejores

Ya tenemos con nosotros el OnePlus 7, integrante de una nueva familia de smartphones de gama alta que está acompañado del ambicioso OnePlus 7 Pro. El modelo estándar de OnePlus es una apuesta algo más modesta y una evolución clara del OnePlus 6T, pero tiene sus puntos de interés.

El aspecto es idéntico a su inmediato antecesor, pero las diferencias están en el interior: llega el Snapdragon 855, un nuevo sistema de cámaras y un reconocimiento de huella que promete ser más rápido y preciso.

Ficha técnica del OnePlus 7

OnePlus 7 Pantalla 6,41" AMOLED, FullHD+

(2.340 x 1.080, 402 ppp), 19,5:9

Gorilla Glass 6 Procesador Qualcomm Snapdragon 855

GPU Adreno 640 Memoria RAM 6 / 8 GB LPPDR4X Almacenamiento 128 / 256 GB UFS 3.0 Batería 3.700 mAh con carga rápida (5 voltios/4 amperios) Cámara trasera Principal: 48MP, f/1.7, 0,8 µm, Sony IMX586, OIS, Flash LED Dual

Secundario: 5 MP, f/2.4, 1,12 µm Cámara frontal 16 MP, f/2.0, Sony IMX471, 1 µm Sonido Altavoces estéreo, cancelación de ruido y soporte Dolby Atmos Dimensiones y peso 157,7 x 74,8 x 8,2 mm

182 g Software Android 9.0 Pie con OxygenOS Otros WiFi 802.11ac, BT 5.0, NFC, GPS/GLONASS/Galileo, USB-C (USB 3.1 Gen 1), Dual Nano-SIM, LTE, NFC, lector de huellas bajo la pantalla Precio 559€ (6/128GB)

579€ (8/128GB)

609€ (8/128GB)

Un diseño con (mini) notch

Cuando algo funciona, dicen, no lo toques. Eso es lo que parece haber entendido OnePlus con este nuevo modelo, el OnePlus 7, que al menos en su aspecto exterior apenas muestra diferencias con su antecesor.

De hecho todo es prácticamente igual que en el diseño del OnePlus 6T, y contamos con un frontal casi sin marcos en el que destaca ese pequeño notch en forma de gota ya característico de este modelo y que otros fabricantes han aprovechado en sus terminales de última hornada.

Sí que se ha refinado ligeramente ese diseño en los laterales. Tanto el frontal como la trasera están dominados por el cristal, y el OnePlus 7 estará disponible en dos colores, los llamados 'Mirror gray' y 'Red', un vivo color rojo que en esta ocasión cuenta con un ligero degradado hacia un tono algo más oscuro que desde luego le da un aspecto fantástico.

En la trasera nos encontramos con el sistema de cámara dual que cambia en sus especificaciones y también un poco en su disposición. Sigue siendo vertical, pero el Flash Dual LED está situado como parte de ese bloque cuando en el 6T estaba separado.

La botonera no cambia, y contamos con los mismos botones de encendido y volumen, además del interruptor 'Alert Slider' para activar el modo de 'No molestar'. En la parte baja volvemos a contar con el conector USB-C y los altavoces, y en OnePlus siguen manteniendo la decisión de modelos previos y no contamos con conector de 3,5 mm para auriculares.

Más potente que nunca

Como era de esperar el salto en rendimiento viene de la mano del Snapdragon 855, el procesador que está siendo protagonista en la gama alta y que es parte integral de este dispositivo.

Según OnePlus gracias a él podemos esperar un rendimiento un 45% y una eficiencia un 20% mayor que el Snapdragon 845. La GPU Adreno 640 ofrece además un incremento del 20% del rendimiento frente a su predecesor, además de ser un 30% más eficiente.

Eso ayudará probablemente a obtener autonomías notables: la batería sigue siendo de 3.700 mAh, un dato interesante que quizás algunos podrían haber esperado que aumentase, sobre todo con una pantalla como la que tenemos en el OnePlus 7: 6,41 pulgadas protegidas por un cristal Gorilla Glass 6. Tenemos carga rápida con el sistema Dash Charging y el cargador de 5 V y 4 A, aunque de nuevo nada de carga inalámbrica.

Hay otros cambios importantes en el interior que por ejemplo afectan al lector de huella bajo la pantalla. Esta nueva implementación es según OnePlus mucho más rápida y precisa gracias a un "objetivo de 3 elementos" y un sensor de mayor tamaño que junto a algoritmos más eficientes logran mejorar el comportamiento de este apartado.

El sonido es otra de los apartados mejorados gracias a un conjunto de dos altavoces con un amplificador más potente. La colaboración con Dolby para afinar y pulir el comportamiento de estos altavoces es según OnePlus nota destacada del terminal.

El software también importa

La edición de OxygenOS basado en Android 9.0 Pie vuelve a ser protagonista absoluta de la apuesta software de OnePlus, que sigue manteniendo una de las ROMs más valoradas por sus usuarios por su poca "interferencia" con la plataforma de Android.

Para ayudar a este sistema operativo hay novedades en la gestión de la memoria interna. El denominado "RAM Boost" es un sistema de inteligencia artificial que aprende nuestros hábitos de uso y preasigna la RAM disponible a aplicaciones que hacen uso de mucha memoria antes incluso de que las abramos, algo que permitirá acceder a ellas más rápidamente.

Esta característica también ayuda a que tengamos más aplicaciones abiertas en segundo plano sin que el rendimiento del OnePlus 7 se vea afectado.

Hay otras dos novedades llamativas. La primera, la opción "Screen Recorder", que permite capturar lo que estemos mostrando en pantalla a una resolución de 2.340x1.080: no hay límites para esas grabaciones, que podremos pausar y continuar en cualquier momento, e incluso podremos añadir comentarios gracias a la toma de micrófono.

Acompañándola está la segunda opción, el llamado "Zen Mode" que es una adaptación del "bienestar digital" que llegó a Android 9.0 Pie y que permite monitorizar el uso del terminal para minimizar el uso de ciertas aplicaciones. En este caso el modo Zen se centra en desactivar las principales funciones del teléfono durante 20 minutos. En ese periodo solo podremos realizar llamadas de emergencia, recibir cualquier llamada o hacer fotos.

48 Mpíxeles quieren ser suficientes para todo

Al contrario de lo que han hecho otros terminales en sus sistemas de cámaras duales o triples, aquí OnePlus lo apuesta todo a un sistema dual en el que tiene una importancia fundamental el sensor principal de 48 Mpíxeles.

Se trata del Sony IMX586 que ya se ha hecho célebre en otros terminales -lo equipa el Xiaomi Mi 9 SE, por ejemplo- y que cuenta con resolución de 48 Mpíxeles, un tamaño de píxel de 0,8 a 1,6 micras, una apertura f/1.7 y el importante soporte de la estabilización digital.

Este sensor está apoyado por el secundario no especificado con 5 Mpíxeles, un tamaño de píxel de 1,12 micras y una apertura f/2.4. El flash Dual LED está como decíamos debajo de esos dos sensores.

En el frontal tenemos un sensor Sony IMX471 de 16 Mpíxeles con tamaño de píxel de 1 micra, foco fijo y apertura f/2.0. Es también capaz de grabar vídeo 1080p a 30 fps, pero más importante es su comportamiento como sistema para el reconocimiento facial.

Será interesante ver cómo se comporta este sistema dual, y para tratar de dar un salto en este terreno OnePlus ha creado la tecnología UltraShot que combina el modo HDR+ con la llamada "Super Resolution", que combina la información de varias capturas en una sola para lograr un nivel de detalle óptimo.

Precio y disponibilidad del OnePlus 7

El nuevo OnePlus 7 estará disponible en dos versiones, las dos con 128GB y con 6 y 8GB respectivamente. Sus precios serán de 559€ y 609€ y llegarán a partir del 4 de junio. Por el momento, únicamente llegará a Europa el color Mirror Gray.