2026 está siendo el peor año para el mercado de los móviles y el año que viene no parece que vaya a dar un respiro al sector. La causa no necesita presentación a estas alturas y responde al encarecimiento de la memoria debido a la enorme demanda de la IA.

Eso ha hecho que los móviles suban de precio en todas las gamas, que haya menos modelos y menos unidades, y una nueva filtración pinta las cosas bastante mal para las principales marcas.

En corto. Lo vemos en SamMobile, que se hace eco de un informe del medio chino Jiemian News en el que se expone que casi todos los grandes fabricantes han reducido sus objetivos de producción para el año que viene. Las cifras son las siguientes:

Apple enviaría un 5,6% menos.

enviaría un 5,6% menos. Samsung un 9,5% menos.

un 9,5% menos. Oppo un 14% menos.

un 14% menos. Motorola un 20% menos.

un 20% menos. Xiaomi un 25% menos.

un 25% menos. Vivo un 29% menos.

También hay que mencionar marcas como Huawei (un 16% menos) o Transsion (un 12% menos). Y luego una Honor que, con un previsto de unos 50 millones de móviles en 2026, sería la única grande sin tocar el objetivo.

No es la primera vez. Estas cifras son, de nuevo, una filtración y son objetivos de producción rebajados respecto a los planes anteriores y, aunque en este informe se detalla el recorte de cada compañía, en la foto global el IDC lleva tiempo apuntando que los envíos se van a desplomar.

Se trata de una consultora que se ha convertido en una de las mayores expertas en previsiones sobre envíos de móviles, ordenadores y tablets que maneja fuentes de envíos trimestrales en todo el mundo. Hace un tiempo apuntó que los envíos iban a caer casi un 14% en 2026, previendo un 2027 aún más flojo hasta una lenta recuperación de cara a 2030. Otra importante consultora, Counterpoint, apuntó en la misma dirección.

El precio. Hablando de Counterpoint, esperan que los móviles de segmento premium resistan mejor, mientras que los de menos de 200 euros serán los que caerán más de un 20% en envíos. Es algo que encaja con esos recortes más duros de marcas como las chinas, con una fuerte presencia en el segmento del móvil de gama de entrada y media.

De hecho, ya hay una traducción que se aleja de las filtraciones y predicciones: la de Xiaomi. La compañía ha encadenado su tercer trimestre seguido con caída de ingresos, con un beneficio neto un 68% menor. Han distribuido cerca de un 30% menos de móviles y han tenido que subir el precio una media de un 40% para proteger los márgenes, siendo el móvil barato el que más ha sufrido esa caída.

Apple aguantando el chaparrón. En la otra cara de la moneda esta la compañía de la manzana. Es la que no opera, directamente, en la franja de la gama de entrada y media, está asentadísima en la gama premium y es de las que puede permitirse subir (bastante) el precio de los nuevos modelos para proteger esos márgenes.

Si las cifras de Jiemian News se cumplen, Apple pasará a enviar 220 millones de unidades en 2027 frente a las 210 millones de Samsung, convirtiéndose por mucho en la marca más potente del año. Veremos qué ocurre porque, de nuevo, se trata de filtraciones y las marcas no han confirmado las cifras, pero es otro indicador más de que se avecina un 2027 bastante complicado para la tecnología de consumo.

En Xataka | Samsung vende la memoria más cara que nunca. Uno de sus clientes más perjudicados es Samsung