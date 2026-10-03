Hoy No Circula sabatino: qué autos pueden circular y cuáles descansan el 3 de octubre

Este fin de semana entra nuevamente en vigor el dispositivo del Hoy No Circula sabatino, la medida de control vehicular mediante la cual la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) restringe el tráfico para mitigar los índices de polución en la cuenca del Valle de México.

Por esta razón, todo aquel que contemple subirse a su auto deberá examinar detenidamente el último dígito de su matrícula y el engomado de verificación antes de ponerse en marcha.

Hay que señalar que el alcance de estas normas no se limita a las 16 alcaldías de la CDMX, sino que impacta de igual forma a diversas zonas metropolitanas colindantes del Estado de México. La reglamentación se encuentra activa en:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Asimismo, no olvides que si tu recorrido implica cruzar por alguna de estas jurisdicciones, el Hoy No Circula sabatino te será aplicable de manera obligatoria.

A qué autos y placas afecta el Hoy No Circula sabatino

La finalidad del mecanismo es disminuir el flujo de automóviles para aminorar las emisiones nocivas, contando los sábados con criterios particulares que se integran al sistema ordinario de lunes a viernes. La obligación de reducir el tráfico no afecta a todos los automovilistas simultáneamente cada fin de semana: el distintivo de verificación, el último número de la placa y si la fecha califica como semana par o impar determinan qué unidades se quedan aparcadas y cuáles disponen de vía libre.

Hay que tener en cuenta que el Hoy No Circula sabatino no opera de forma ininterrumpida a lo largo de las 24 horas. Las restricciones estarán activas entre las 05:00 a las 22:00 horas, razón por la cual fuera de esa ventana —durante las horas nocturnas y de madrugada— el tránsito de los coches no se ve afectado, salvo que las autoridades activen una fase de contingencia ambiental o emitan un comunicado extraordinario con medidas complementarias.

En lo referente al 3 de octubre de 2026, el calendario estipula que corresponde al primer sábado del mes, clasificándolo como “semana impar”. Bajo estos lineamientos, los coches identificados con holograma 1 y cuyas matrículas concluyan en cifra impar son los que deberán abstenerse de rodar en las calles mientras dure el periodo operativo.

Si tu unidad coincide con dichas especificaciones, te corresponderá mantenerla resguardada en el garaje hasta superadas las 22:00 horas. Por el contrario, los vehículos que cuenten con holograma 0 y 00 conservan su autorización para transitar libremente bajo los parámetros del Hoy No Circula sabatino. Por su parte, los automóviles con holograma 2 carecen de permiso de circulación en cualquier sábado del año.

Además de las restricciones expuestas, cabe recordar que existe un grupo de vehículos exentos que pueden rodar sin verse condicionados por estos límites. En esta lista se incluyen:

Vehículos eléctricos, a gas natural o con tecnología híbrida

Unidades registradas con placas de personas con discapacidad

Todos los destinados a servicios de transporte público urbano (incluyendo servicios funerarios)

Los dedicados al transporte escolar o de pasajeros

Aquellos asignados a seguridad pública y/o protección civil

En caso de incumplir con el Hoy No Circula se castigará con una multa que oscila entre 20 y 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), una cifra que representa aproximadamente desde 1,924.40 pesos en su escalón más bajo hasta alcanzar los 2,886.60 pesos en el límite superior. Además, el conductor se arriesga a que el automóvil sea trasladado al depósito de vehículos.

Foto | Nabeel Syed

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