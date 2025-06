Un millonario ha muerto de la forma más insólita e inesperada: se tragó una abeja y ella se defendió

La vida real, en ocasiones, supera a cualquier episodio de Mil maneras de morir. Un ejemplo reciente lo encontramos en la trágica muerte del multimillonario indio Sunjay Kapur, que ha conmocionado al mundo por las insólitas circunstancias en que ocurrió: se tragó accidentalmente una abeja y le picó en la boca o en el esófago provocándole un shock anafiláctico mortal.

El pasado 12 de junio, Sunjay Kapur de 53 años, participaba en un partido de polo durante el torneo Queen’s Cup que tenía lugar en Windsor, Inglaterra. De acuerdo a lo publicado por The Telegraph, testigos presenciales aseguran que en un momento del partido, el millonario exclamó: "Me he tragado algo", lo cual llamó la atención de quienes se encontraban a su alrededor, justo antes de desplomarse de su caballo.

Los presentes intentaron auxiliarlo inmediatamente, pero todos los esfuerzos de reanimación resultaron infructuosos.

Un suceso tan letal como insólito

Aunque la causa oficial de muerte aún no ha sido confirmada oficialmente, fuentesde The Mirror sugieren que el empresario murió a causa de un ataque cardíaco inducido por un shock anafiláctico resultado de la picadura.

El medio británico apunta a que, durante el galope en una de las jugadas del partido, el millonario pudo haberse tragado una abeja de forma accidental. Al verse atrapada en la boca o en el esófago, el insecto pudo picar a Kapur internamente, desencadenando una reacción alérgica severa.

Según expertos médicos, la picadura de himenópteros, orden de insectos entre los que se encuentran las abejas, avispas y hormigas, puede ser potencialmente mortal. Si la picadura se produce en la garganta o las vías respiratorias puede causar inflamación de la zona y causar obstrucción de las vías respiratorias, una caída repentina de la presión arterial y un paro cardíaco.

Por insólito que parezca, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) apuntaa que la mortalidad debida a reacciones a la picadura de los himenóptidos se sitúa entre 0,03 y 0,48 muertes por 1.000.000 de personas y año. Se calcula que en la Unión Europea se producen unas 200 muertes anuales por esta causa, aunque lo habitual no es tragarse al insecto. Sin embargo, sucede.

Según publicaba un medio local en diciembre de 2024, un ciclista del área de la Bahía de San Francisco falleció de forma fulminante cuando entrenaba, al tragarse accidentalmente una abeja mientras montaba en bicicleta.

Empresario y millonario de éxito internacional

Sunjay Kapur era un destacado empresario de origen indio yamigo personal del príncipe Guillermo de Inglaterra, con quien compartía su pasión por el polo y habían compartido terreno de juego en varias ocasiones.

Según Forbes, el millonario tenía una fortuna estimada de 1.200 millones de dólares y entró en la lista de millonarios en 2022. Su riqueza provenía principalmente de su empresa Sona Comstar, un gigante en la fabricación de componentes para la industria automotriz que comunicaba el fallecimiento de su presidente a través de su perfil en X y le rendía homenaje en su página corporativa.

Graduado en Administración de Empresas por la Universidad de Buckingham, Kapur heredó su papel como presidente de Sona Comstar después de que su padre Surinder, fundador de la compañía, falleciera en 2015. Aunque de origen indio y formado en Reino Unido, Kapur también tenía la ciudadanía estadounidense.

Con una docena de instalaciones repartidas entre India, Estados Unidos, China, Serbia y México, el millonario controlaba aproximadamente el 36% de las acciones de una compañía con un volumen de negocio de 412.000 millones de dólares. Bajo su liderazgo, la empresa se expandió en el sector de los vehículos eléctricos, convirtiéndose en proveedor de algunos de los fabricantes de automóviles más importantes del mundo, incluida Tesla.

Más allá del éxito profesional, Kapur se hizo muy popular en India por haber estado casado con la actriz de Bollywood Karisma Kapoor con quien tuvo dos hijos. Su matrimonio terminó en un amargo divorcio. Posteriormente, el millonario se volvió a casar con la exmodelo y empresaria Priya Sachdev, con quien tuvo otro hijo.

