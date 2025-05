Llevamos años detectando una relación entre herpes y Alzheimer. Ahora estamos descubriendo que tratar uno ayuda con el otro

Hace ya unos años que los científicos detectaron una extraña coincidencia, una relación entre el virus del herpes y una enfermedad neurodegenerativay no transmisible: el Alzheimer. Lo que en su momento parecía una relación espuria y casual, cada vez parece más probada y contrastada.

Sumando pruebas. Ahora un nuevo estudio ha obtenido pruebas de esta relación. Sin embargo, quizás el dato más importante que podemos extraer del nuevo análisis tiene que ver con las vacunas contra la infección. Según el estudio, los tratamientos antivirales contra el herpes se relacionan con un riesgo 17% menor de padecer Alzheimer, lo que sugiere que el tratamiento contra este virus puede protegernos contra la aparición de esta forma de demencia.

HSV-1. En estudio vinculó nuevamente la infección por el virus herpes simplex tipo 1 (HSV-1) con la aparición de la enfermedad de Alzheimer, una forma de demencia que se caracteriza por la acumulación en el cerebro de placas beta-amiloides. A día de hoy no tenemos una idea clara de cómo se produce esta relación y e

“[Algunos] estudios han señalado que las alteraciones inflamatorias en el cerebro causadas por la infección por HSV son centrales en el desarrollo de [la enfermedad]”, explica el equipo resposable del estudio. “Se ja señalado que los péptidos [beta-amiloides (Aβ)] son depositados en respuesta a la infección HSV y protegen a las células huésped (…). Consistentemente, Aβ echiben propiedades antimicrobianas contra varios patógenos, incluyendo HSV-1”, detallan.

344.628 emparejamientos. En su estudio, el equipo recurrió a 344.628 participantes con Alzheimer que fueron emparejados con sendos participantes sin diagnóstico pero con características similares. Observaron que entre las personas con Alzheimer un 0,44% habían sido diagnosticados previamente con HSV-1, mientras que solo un 0,25% del grupo de control contaba con el mismo diagnóstico previo.

El análisis señala que, teniendo en cuenta otros factores relevantes, la probabilidad de hallar un diagnóstico previo de HSV-1 era un 80% mayor entre las personas con Alzheimer que en las personas sin la enfermedad. Los detalles del estudio fueron publicados en un artículo en la revista BMJ Open.

No solo HSV-1. El estudio se centró en una variante del virus del herpes pero también prestó atención a otros patógenos de la “familia”, como el HSV-2, varicela zoster, o citomegalovirus. Encontraron relación entre dos de ellos (HSV-2 y varicela zoster) y un mayor riesgo de padecer Alzheimer.

Entendiendo las causas. Serán aún necesarios nuevos estudios que nos expliquen los mecanismos bioquímicos que expliquen este tipo de relaciones entre procesos infecciosos y enfermedades no transmisibles. Solo así podremos establecer las relaciones causales subyacentes y, con suerte, encontrar tratamientos más eficaces en la lucha contra trastornos tan graves como el cáncer y el Alzheimer.

“Aunque queda mucha investigación por delante para averiguar las razones y los mecanismos que conducen desde la infección a un proceso de demencia que se manifiesta muchos años después, la acumulación de la evidencia sugiere que el manejo de estas infecciones, con tratamientos que son efectivos para todos los herpes, o con vacunas como la del herpes zóster, es una herramienta interesante para disminuir el riesgo o retrasar la demencia” explicaba a SMC María Jesús Bullido Gómez-Heras, jefa del grupo de investigación Mecanismos patogénicos de la enfermedad de Alzheimer, quien no estuvo involucrada en el estudio.

Enfermedades no tan intransmisibles. Este no es el único ejemplo de una enfermedad no transmisible a la que hemos encontrado una sorprendente relación con infecciones pasadas. Un ejemplo reciente lo encontramos en el cáncer colorrectal y su posible vinculación con las infecciones causadas por la bacteria Escherichia coli.

Imagen | Matteo Vistocco / CDC/Dr. Erskine Palmer