El Certificado Covid caducará a los 9 meses si no se recibe dosis de refuerzo: la Unión Europea establece un máximo de validez para todos los países

El Certificado Digital Covid tendrá una validez de 9 meses desde la última dosis recibida. La Comisión Europea finalmente ha decidido establecer el límite de 270 días para el cada vez más extendido pasaporte Covid, necesario agilizar los viajes entre los distintos países de la Unión Europea.

Esta nueva medida afectará a todos los certificados Covid de la Unión Europea, ya que funcionan bajo un mismo marco de interoperabilidad. En total, a día de hoy se han tramitado más de 807 millones de certificados, pero todos ellos caducarán si las personas que los tienen no se ponen una dosis de refuerzo.

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) recomienda la dosis de refuerzo al cabo de 6 meses después de la última dosis del primer ciclo de vacunación. Según explica la Comisión, el Certificado seguirá siendo válido por un periodo de gracia de tres meses adicionales respecto a la recomendación de vacunarse al cabo de seis meses.

Today, we adopt a binding acceptance period of 9 months for vaccination certificates for intra-EU travel.



A harmonised validity period for #EUCOVIDCertificate is a necessity for safe free movement and EU level coordination.