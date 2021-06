Qué es el Certificado Digital Covid, qué tipos de certificado hay y cómo solicitarlos

Vamos a explicarte qué es el Certificado Digital COVID, un método con el que la Unión Europea quiere agilizar tus trámites cuando viajas a un país de la UE, haciendo que no tengas que guardar cuarentenas ni someterte a tests en los aeropuertos. Se trata de un sistema o certificado que realmente tiene tres tipos de certificado, y que acreditarás que estás viajando sin estar contagiado de COVID-19.

Inicialmente conocido como Certificado Verde Digital, es un documento gratuito que estará disponible tanto de forma física como de manera totalmente digital. Su versión digital, al menos en España, será un PDF que puedes tener en tu móvil para llevarlo encima, y que tiene un QR que se puede escanear. De momento es solo para la Unión Europea, pero se está estudiando ampliarlo para que sirva también para viajar a otros países.

Qué es el Certificado Digital Covid

El Certificado Digital Covid es un método diseñado a nivel europeo para facilitar la circulación de personas dentro de la Unión Europea en tiempos de pandemia. A partir del 1 de julio cualquier ciudadano europeo va a poder solicitarlo, aunque países como España ya han decidido empezar con las pruebas.

Este certificado es totalmente gratuito y, además de información personal como tu nombre, fecha de nacimiento o país de origen, también aparecerá un número identificador para tu persona, y el método con el que acreditas que ahora mismo no tienes COVID-19. Esto del método quiere decir que hay tres tipos de certificado diferente dependiendo de si estás vacunado, has pasado la enfermedad o simplemente tienes un test negativo.

La idea es crear un documento que ayude a proteger a todos los europeos a la hora de viajar fuera de nuestro país. Así, nos ahorraremos trámites y tests para demostrar que no estamos contagiados, y será suficiente con presentar este certificado que acredita que estás sano.

Por lo tanto, la idea es que si tienes pensado viajar a otro país europeo, o incluso dentro de España, pidas este certificado antes de viajar, y que así lo tengas a mano. Vas a poder obtenerlo tanto en formato físico como en digital, para intentar favorecer al máximo cualquier trámite.

Aunque no va a ser obligatorio tener el certificado para poder viajar, si viajas sin él te verás expuesto a las cuarentenas o distintas pruebas de cada país. Por lo tanto, el certificado te ayudará a saltarte cualquier cuarentena.

Es un certificado que se ha aprobado a nivel europeo, lo que quiere decir que todos los países de la Unión Europea se comprometen a aceptarlo como válido. Esto quiere decir que si yo mañana viajo a determinado país donde a la gente de España se le exige una cuarentena preventiva, podré presentar el certificado como un "pase" que demuestra que no supongo un riesgo, y puedo evitar esa cuarentena o cualquier tipo de prueba.

Con cualquier tipo de prueba, me refiero a que si el país obliga a los pasajeros a someterse a una PCR o test de antígenos para asegurarse de que no estamos introduciendo el virus, tampoco hará falta hacer estas pruebas. Esto nos va a ahorrar bastante tiempo cuando viajemos, ya que no tendremos que parar en el aeropuerto de destino a hacer estas pruebas.

Además de viajar al extranjero, este certificado también le servirá a los turistas europeos que vengan a España, ya que podrán mostrar el Certificado Digital Covid obtenido en sus países. Quienes no lo tengan, si quieren entrar a España tendrán que complementar un formulario de control sanitario a través de la aplicación Spain Travel Health. También es posible que si vamos a otros países sin el certificado se nos pidan cosas parecidas, de ahí que sea tan útil.

Qué tipos de certificado hay

Realmente, no es un certificado único, sino que hay tres tipos de certificado que podrás pedir de la misma manera. Esto es así porque no es lo mismo haber pasado la enfermedad o haberte vacunado que simplemente tener una PCR o prueba de antígenos que sea negativa. La vacuna es más fiable que cualquier prueba, y por eso ambas cosas no pueden tener el mismo valor. Estos son los tres tipos de certificado que vas a poder solicitar:

Certificado de vacunación : Es un certificado que acredita que estás vacunado por alguna de las vacunas aceptadas por la Unión Europea, que son Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca o Jannsen. En el certificado se indicará el número de dosis que llevas y la fecha de vacunación.

: Es un certificado que acredita que estás vacunado por alguna de las vacunas aceptadas por la Unión Europea, que son Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca o Jannsen. En el certificado se indicará el número de dosis que llevas y la fecha de vacunación. Certificado de prueba Covid-19 negativa : Es un certificado que acredita que te has hecho una PCR o un test de antígenos y han dado un resultado negativo. En él, aparecerán la fecha y la hora en la que realizaste la fecha, el centro donde te hayas hecho el testo, y el resultado.

: Es un certificado que acredita que te has hecho una PCR o un test de antígenos y han dado un resultado negativo. En él, aparecerán la fecha y la hora en la que realizaste la fecha, el centro donde te hayas hecho el testo, y el resultado. Certificado de recuperación: Es un certificado que acredita que has pasado la COVID-19. En él, aparecerá la fecha en la que tuviste un resultado positivo de COVID, que es cuando estabas contagiado, y el emisor del certificado que acredita que has superado el virus y las fechas.

Cómo solicitar el Certificado Digital Covid

Vas a tener dos maneras de solicitar el Certificado Digital Covid. Por una parte, puedes entrar en la web creada por el Ministerio de Sanidad para solicitar el Certificado COVID Digital. Con este método, lo único que tienes que hacer es entrar en la web de 'Solicitud del Certificado COVID Digital de la UE', y acceder a él mediante tu certificado digital, la Cl@ave permanente o el programa Autofirma. Dentro, tendrás que elegir uno de los tres tipos de certificado para que se te envíe.

Cuando solicites el certificado, se te enviará un documento PDF donde lo tendrás junto a su correspondiente código QR. Este PDF será el documento que puedes enseñar con el móvil en los aeropuertos, sin necesidad de descargarte ninguna aplicación. Al solicitar el certificado también podrás optar por su versión en papel, que se te enviaría por correo postal.

El segundo método es solicitar el certificado por tu Comunidad Autonómica. Aquí, el cómo puedes solicitarlo va a depender en parte de cada comunidad, aunque por lo general muchas de ellas lo ofrecerán a través de sus respectivas aplicaciones de salud. A continuación, te decimos cómo solicitarlo en cada una de ellas.