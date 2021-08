Ya puedes bajar el Certificado COVID en PKPASS para Apple Pay de forma oficial: así se hace

El Certificado COVID está a las puertas de convertirse en todo un salvoconducto para el ocio, además de facilitar el tránsito dentro de Europa. Lo puedes solicitar desde julio en formato papel y formato PDF. Ahora es posible solicitar el Certificado COVID en formato Passbook, siendo todavía más fácil de añadir a Apple Wallet con un toque.

El formato Passbook o PKPASS es propietario de Apple, aunque se ha convertido en un estándar para todo tipo de certificados, cupones, tarjetas de socio y similares. Descargando el Certificado COVID en PKPass te permitirá importarlo fácilmente a Apple Pay de forma muy sencilla, y también a móviles Android con la aplicación apropiada. Te contamos cómo.

Solicita tu Certificado COVID en formato PKPASS

Ya hemos visto con anterioridad cómo pedir y descargar el Certificado COVID en formato PDF y cómo guardarlo en Google Pay, Apple Pay y Samsung Pay para tenerlo siempre a mano. Hasta ahora, el Certificado COVID emitido por las autoridades españolas era básicamente un archivo PDF con un código QR, por lo que para añadirlo a estas aplicaciones era necesario usar servicios o aplicaciones de terceros, que convertían el código QR en un formato que se podía importar en estos servicios.

La novedad es que ahora el Ministerio de Sanidad español permite descargar el Certificado COVID directamente en formato PKPASS, lo cual facilita mucho poder usarlo en Apple Pay en particular y también en móviles Android, pues existen varias aplicaciones capaz de importar o convertir los formatos PKPASS e importarlos en Google Pay.

Eso sí, el proceso es el mismo de siempre, deberás abrir la página web del ministerio para solicitar el Certificado COVID y completar el sencillo asistente que te guía en el proceso con una serie de preguntas sobre si has pasado COVID en los últimos 180 días, si te has vacunado y si has pasado una prueba diagnóstica.

Tras completar el formulario y elegir la comunidad autónoma en la que te vacunaste -si es el caso- deberás elegir entre solicitar el Certificado COVID en la sede de tu comunidad autónoma o si continuar en la web del Ministerio. Deberás hacer clic en Continuar en esta sede.

Después llega el momento de verificar tu identidad, para lo cual tienes dos opciones: usar un Certificado digital que esté instalado en el dispositivo o navegador, o identificarte por medio del programa Cl@ve Permanente. El resultado será el mismo, así que elige según cuál sea con el que tengas a mano.

Pasada la identificación, llega el momento de rellenar el formulario con tus datos personales y relativos a la situación de vacunación. El formulario es exactamente el mismo de siempre, con la diferencia de que hay un nuevo apartado llamado Solicitud del certificado en formato Wallet o Passbook.

En este recuadro, marca la casilla Solicito recibir el certificado también en formato Wallet o Passbook, elige entre si quieres recibirlo en español o en inglés e incluye tu número de teléfono. Este número de teléfono es importante, pues el archivo no se genera al momento, y se te enviará el enlace de descarga mediante un mensaje.

Completa y envía el formulario y llega el momento de esperar. Pueden pasar algunas horas hasta que te llegue un SMS de MSSSI con el texto Descarga tu wallet del Certificado COVID UE y un enlace. Deberás tocar en el enlace para abrir una página web del ministerio.

En esta web necesitas introducir tu documento de identidad en el recuadro para verificar tu identidad. Tras hacerlo, pulsa el botón Descargar Wallet, que descargará a tu móvil el archivo en formato PKPASS que incluye tu Certificado COVID.

En un iPhone, el archivo se abre directamente en el sistema, mostrándote una previsualización del certificado donde puedes comprobar que todo está en orden. Para añadirlo a Apple Wallet, pulsa el botón Añadir en la parte superior.

Si tienes un móvil Android, no está preparado para abrir este archivo directamente, sino que necesitarás una aplicación con la cual puedas abrir archivos PKPASS para mostrarlos, como PassWallet. Si lo que quieres es añadirlo a Google Pay, entonces necesitarás una aplicación para importar el PKPASS en Google Pay. Te contamos cómo hacerlo con Pass2Pay en este artículo.