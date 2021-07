Cómo obtener y bajar el Pasaporte Covid

Vamos a explicarte cómo obtener y descargar tu pasaporte Covid, de forma que puedas llevarte el Certificado Digital Covid siempre contigo. Se trata de la herramienta con la que la Unión Europea quiere facilitar los viajes en tiempos de pandemia, agilizando algunos procesos cuando viajas a otro país acreditando que estás vacunado, te has hecho un test negativo o ya has pasado el COVID-19.

La idea es que puedas descargar tu certificado COVID al móvil o imprimirlo, de forma que lo tengas encima y puedas mostrarlo para evitar tener que te hagan pruebas o cuarentenas en tus destinos. No se trata de un certificado obligatorio, no tienes que llevarlo encima, pero si no lo tienes tendrás que someterte a las medidas sanitarias que tenga el país al que viajas, y esto puede ser realizarte una prueba PCR al llegar o incluso tener que pasar una cuarentena.

Qué tipos de certificados tiene el pasaporte COVID

Cuando hablamos del pasaporte Covid, realmente nos referimos a tres tipos de certificado diferentes que acreditan cosas diferentes. La buena noticia es que los tres tipos los obtienes y descargas de la misma manera, por lo que tú solo te vas a tener que preocupar del proceso para obtener y descargar tu pasaporte sin tener que especificar nada más.

No es lo mismo haber pasado la enfermedad o haberte vacunado que simplemente tener una PCR o prueba de antígenos negativa, y estos son precisamente los tres tipos de certificados que puedes tener en tu pasaporte. Si estás vacunado, esto se reflejará en el pasaporte Covid, y si no lo estás, también puedes obtenerlo certificando que has pasado la enfermedad o que realmente te has hecho una prueba negativa. Estos son los tres tipos concretos de certificado que tiene el pasaporte:

Certificado de vacunación : Es un certificado que acredita que estás vacunado por alguna de las vacunas aceptadas por la Unión Europea, que son Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca o Jannsen. En el certificado se indicará el número de dosis que llevas y la fecha de vacunación.

: Es un certificado que acredita que estás vacunado por alguna de las vacunas aceptadas por la Unión Europea, que son Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca o Jannsen. En el certificado se indicará el número de dosis que llevas y la fecha de vacunación. Certificado de prueba Covid-19 negativa : Es un certificado que acredita que te has hecho una PCR o un test de antígenos y han dado un resultado negativo. En él, aparecerán la fecha y la hora en la que realizaste la fecha, el centro donde te hayas hecho el testo, y el resultado.

: Es un certificado que acredita que te has hecho una PCR o un test de antígenos y han dado un resultado negativo. En él, aparecerán la fecha y la hora en la que realizaste la fecha, el centro donde te hayas hecho el testo, y el resultado. Certificado de recuperación: Es un certificado que acredita que has pasado la COVID-19. En él, aparecerá la fecha en la que tuviste un resultado positivo de COVID, que es cuando estabas contagiado, y el emisor del certificado que acredita que has superado el virus y las fechas.

Cómo descargar el Pasaporte Covid

El Pasaporte Covid es lo mismo que el Certificado Digital Covid, solo que dependiendo de dónde, se le llama de una u otra manera. Lo que tienes que hacer es solicitarlo con uno de los dos métodos existentes, y cuando lo hagas, se te enviará el certificado en un archivo PDF en el que está su QR de información, y que puedes descargar para llevarlo en tu móvil u otro dispositivo. Además, en la mayoría de casos también se te entregará un certificado en papel, que se te enviará por correo postal.

El primer método para obtener el pasaporte Covid es entrar en la web creada por el Ministerio de Sanidad para solicitar el Certificado COVID Digital. Con este método, lo único que tienes que hacer es entrar en la web de 'Solicitud del Certificado COVID Digital de la UE', y acceder a él mediante tu certificado digital, la Cl@ave permanente o el programa Autofirma. Dentro, tendrás que elegir uno de los tres tipos de certificado para que se te envíe.

El segundo método es solicitar el pasaporte por tu Comunidad Autonómica. Aquí, el cómo puedes solicitarlo va a depender en parte de cada comunidad, aunque por lo general muchas de ellas lo ofrecerán a través de sus respectivas aplicaciones de salud. A continuación, te decimos cómo solicitarlo en cada una de ellas.