El Certificado Verde Digital ya es oficial: la Unión Europea presenta su pasaporte de vacunación para poder viajar

La Unión Europea ha anunciado el nuevo pasaporte de vacunación, con el objetivo de facilitar la movilidad interna entre los distintos países de cara al verano y mientras dure la pandemia. El nuevo Certificado Verde Digital será un código de barras QR disponible tanto en formato digital como en papel.

En este pasaporte de vacunación será la prueba que una persona ha sido vacunada, que ha recibido un test negativo o que ya se ha pasado la Covid-19. Un certificado que podrá ser utilizado en todos los Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo además Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

El Certificado Verde Digital será ofrecido de manera gratuita a todos los ciudadanos europeos e incluirá un mínimo de información necesaria para poder confirmar el estado de vacunación de la persona o si se ha pasado un test RT-PCR. Otros tipos de tests no servirán para estos certificados.

Este pasaporte de vacunación será ofrecido también a los residentes y visitantes con derechos de viaje, así como a los residentes en Andorra, principalmente cuando sean vacunados por uno de los Estados miembro.

Entre la información personal que se encontrará estará el nombre, la fecha de nacimiento, el país y un identificador único del certificado. Además se hallará un código de barras QR y detalles en función del tipo de certificado.

Únicamente las vacunas aceptadas por la Agencia Europea del Medicamento serán aceptadas para el certificado, aunque se abre la puerta a que los distintos países permitan aceptar vacunas adicionales como la rusa o la china.

Este pasaporte podrá ser mostrado a través del móvil en formato digital o en papel, como ya ocurre por ejemplo con los billetes de avión.

El código QR se utilizará para verificar la autenticidad, integridad y validez del certificado, estando la información en inglés y en la lengua del Estado donde se emita el certificado.

La Comisión Europea explica que proporcionará a los distintos países miembros la ayuda necesaria para desarrollar el software con el que escanear y verificar los códigos QR. Una plataforma que estará disponible en código abierto.

Estar vacunado no será condición previa para viajar. La Comisión Europea quiere dejar claro que este pasaporte de vacunación "no será discriminatorio" y que "todos los ciudadanos de la UE tienen el derecho fundamental a la libre circulación, estén o no vacunados".

El Certificado Verde Digital únicamente "facilitará el ejercicio de ese derecho, también mediante pruebas y certificados de recuperación". Es decir, este certificado será una herramienta que facilite evitar las restricciones de los distintos países.

We are proposing to create a Digital Green Certificate to facilitate safe free movement inside the EU during the pandemic.



The certificate will:

✅ Be accessible and secure for all EU citizens

✅ Be non-discriminatory

✅ Contain only essential information#StrongerTogether