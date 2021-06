El Certificado Digital Covid ya funciona en España: cómo pedirlo en cada Comunidad Autónoma

Viajar por Europa es ahora algo más fácil gracias al nuevo 'Certificado Digital Covid'. A partir del 1 de julio, cualquier ciudadano europeo podrá solicitarlo, pero España es uno de los países que se ha anticipado y ya ha activado este pasaporte digital para facilitar la circulación. Aquí os explicamos para qué sirve y cómo solicitar el Certificado Digital Covid, sea desde la web oficial del Ministerio de Sanidad o desde las distintas plataformas de salud de cada comunidad autónoma.

Este certificado cuenta con un código QR y permitirá acreditar que estamos vacunados** con alguna de las vacunas reconocidas por la Agencia Europea del Medicamento o bien que no suponemos un riesgo, al mostrar que hemos superado el virus durante los últimos 6 meses o que hemos dado negativo recientemente en una PCR (72h) o test de antígenos (48h).

Inicialmente llamado Certificado Verde Digital, este certificado será un documento gratuito que estará disponible de manera digital o física y contará con información personal. Por un lado estará el nombre, la fecha de nacimiento, el país y un identificador único del certificado. Por otro lado, tendremos información de salud en función de lo que tengamos. Aquí se divide en tres tipos de certificados que solicitaremos por la misma vía, pero deberemos elegir cuál queremos obtener.

La obtención del certificado facilitará enormemente la movilidad entre los países europeos, pero no será obligatorio para viajar. Si no se tiene, las autoridades de cada país podrán seguir solicitando cuarentenas o distintas pruebas. Con este certificado, todos los países de la Unión Europea se comprometen a aceptarlo como válido y en los distintos aeropuertos servirá como "pase" para acelerar la demostración que no suponemos un riesgo.

En el caso de España, el Gobierno ha publicado en el BOE esta semana la inclusión de nuestro país en el programa del Certificado Covid Digital. Nos convertimos así en el noveno país de la Unión Europea en emitir estos certificados. Desde este momento, el ministerio de Sanidad y las distintas Comunidades Autónomas ya pueden dar el certificado.

Welcome aboard #EUCovidCertificate, Lithuania and Spain!



The EU gateway is now live in 9 EU countries – which started issuing certificates, three weeks ahead of the deadline.

🇧🇬 🇨🇿 🇩🇰 🇩🇪 🇬🇷 🇪🇸 🇭🇷 🇱🇹 🇵🇱



More countries will join soon for safe travelling this summer!