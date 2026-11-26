Lo lógico (lo esperable al menos) es que a estas alturas de la campaña estuviésemos hablando de vivienda, migración, política social, infraestructura ferroviaria o, en fin, cualquiera de las cuestiones que han marcado la agenda de las últimas semanas. La realidad, a 72 horas de sacar las urnas, es que gran parte del foco se centra en otra obsesión: el riesgo de pucherazo, una adulteración de los resultados del 29N por parte del Gobierno. Su fantasma lo agita la oposición y gana fuerza en redes, apuntando a la línea de flotación de la democracia.

La pregunta es... ¿Realmente representa una amenaza real?

“Absoluta de desconfianza”. El entrecomillado es de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien hace unos días, durante una entrevista en la COPE, se mostró “preocupada” por la “sensación absoluta de desconfianza” que le genera el 29N. Y no por lo que dicen los sondeos.

La líder popular habló de “circunstancias totalmente anómalas” que afectan al registro de votantes. “Todos habíamos ido siempre a elecciones sabiendo cuál era el censo. Ahora por la ‘ley de nietos’, de abuelos o de primos, por las regularizaciones, no se sabe”, insistió la dirigente.

¿Es la única? Aunque Ayuso encarna la oposición más dura del PP, no es la única líder de la formación que ha sembrado dudas sobre la limpieza del 29N. El propio Alberto Núñez Feijóo afirma estar “preocupado”: “Sánchez y limpieza electoral son dos conceptos bastante contradictorios”, deslizó el domingo en otra entrevista en Onda Cero. Antes ya había acusado al Gobierno de hacer “ingeniería electoral” con la ‘ley de nietos’, que permitió a los descendientes de exiliados del franquismo obtener la nacionalidad española.

El fantasma del “pucherazo” y “fraude electoral” lo agita también Vox, lo que ha llevado al presidente Pedro Sánchez a acusar a ambas formaciones (PP y Vox) de practicar “un trumpismo preventivo”. “Tengo dudas de que reconozcan el resultado electoral si no suman”, confiesa hoy en El País. No deja de ser curioso, dado que la mayoría de los sondeos (salvo el CIS) dibujan un escenario en el que Feijóo y Abascal alcanzarían una mayoría suficiente para gobernar.

El eco en TikTok. El relato del pucherazo no solo se teje en las entrevistas. También avanza en redes. Lo ha confirmado el analista Marcelino Madrigal en un informe divulgado por Newtral y que se basa en el análisis de casi 1.200 vídeos de contenido electoral publicados en TikTok entre el 2 de octubre y 22 de noviembre. ¿Qué muestra su estudio? Tras analizar piezas que usaban hashtags como ‘pucherazo’, ‘29N’ o ‘ley de nietos’, Madrigal llegó a dos conclusiones.

La primera, que el 21% de los vídeos estudiados difunden la idea del fraude electoral. La segunda, que esas piezas se centran sobre todo en nueve obsesiones: el voto por correo, la ‘ley de nietos’, el papel de ciertas instituciones (Gobierno o Junta Electoral Central), el censo, las papeletas y las urnas, la influencia de Indra y el DNI digital durante el recuento de votos, el CIS, el voto de los residentes en el extranjero (CERA) y las comparaciones con Venezuela.

Más allá de las redes. A pesar de que el 29N se ha visto marcado por el accidente de Urda, la dimisión de Óscar Puente y una huelga general, una búsqueda rápida en la hemeroteca demuestra que esos nueve temas han marcado gran parte del debate, alimentando la narrativa del pucherazo. Aunque las acusaciones de “ingeniería electoral” pueden remontarse al menos al verano, de las obsesiones identificadas por Madrigal quizás la que más fuerza ha ganado en las últimas semanas es la que gira en torno a la limpieza del voto por correo.

¿El motivo? En gran medida las dudas sembradas desde parte de la oposición, que incluso ha pedido a sus votantes que depositen el voto en persona. El propio Feijóo llegó a arrojar dudas sobre el presidente de Correos, Pedro Saura, hombre confianza de Pedro Sánchez. “Confío plenamente en los carteros de Correos. Confío plenamente en los empleados públicos de Correos. No confío en los directivos de Correos”.

Del padrón al DNI digital… A las dudas sobre la fiabilidad del voto por correo se han sumado en las últimas semanas otras acusaciones y bulos, como ha identificado Madrigal en TikTok: se ha hablado de empadronamientos “fraudulentos”, del uso de Indra para alterar los resultados de las urnas, de que quienes usen el DNI digital para identificarse el domingo computarán automáticamente como votantes del PSOE o del reparto de tarjetas censales de personas fallecidas, entre un largo etcétera de teorías sobre pucherazos.

…Y de la ley de nietos a las cajas. La más reciente afecta a la participación de los españoles que residen en el extranjero, el voto CERA. Se ha hablado de un menor control de los sufragios, falta de papeletas y sobre todo, en los últimos días, desde que es posible votar en los consulados, del uso de cajas de cartón para recoger documentación electoral. Quizás por esa razón, el sábado las embajadas españolas de algunas ciudades se encontraron con largas colas de votantes que querían entregar sus papeletas en mano.

Ni siquiera eso ha despejado las dudas. El hecho de que algunos consulados utulicen cajas de cartón para recoger la documentación de quienes tienen su derecho a voto suspendido por el Supremo ha despertado la “inquietud” del PP. Las suspicacias se han extendido también a las redes, donde se cuestiona su legalidad, se critica la falta de vigilancia y se especula con una hipotética mezcla de sufragios. Irónicamente, la medida responde a una orden del Supremo.

Desmontando bulos. La realidad es que gran parte de esos relatos sobre el riesgo de pucherazo son difíciles de sostener. Por ejemplo, desde hace días circulan en redes mensajes sobre supuestos “empadronamientos ilegales” de inmigrantes irregulares para alterar los resultados del 29N o el uso fraudulento de tarjetas censales de personas fallecidas. Ambas teorías tienen puntos débiles evidentes.

Para votar no llega con estar censado en un municipio, es necesario tener la nacionalidad española y figurar en el censo electoral del 1 de agosto de 2026, que suma 38,73 millones de personas. Es decir, el empadronamiento es un paso necesario, pero por sí solo no da acceso a las urnas. Además, cualquier persona que quiera depositar su papeleta debe identificarse con un documento oficial válido. De nada sirve presentarse con la tarjeta censal de un fallecido.

¿Y el DNI digital? Sobre si el DNI digital podría o no usarse para favorecer al partido en el Gobierno, es importante tener presente un dato clave. Las acusaciones que circulan en redes sostienen que los lectores de QR computarán como votos socialistas aquellos que se emitan tras presentar el DNI digital. Sin embargo, el dispositivo no registra votos, solo verifica la identidad de quien vota. La Junta Electoral Central ha reconocido a Newtral que se trata de un bulo.

Más de 30 bulos. El análisis de Newtral no se queda ahí. La web ha identificado más de 30 bulos, con afirmaciones falsas, engañosas o descontextualizadas, y ha desmontado algunos mensajes hablando directamente con los implicados. Un ejemplo: hace poco circuló que “decenas de vecinos” habían acudido al Ayuntamiento de Alcorcón para denunciar el registro de inmigrantes ilegales del Magreb en sus domicilios justo antes del 29N. El Consistorio lo ha desmentido.

Por supuesto, eso no significa que todas las informaciones similares sean falsas o estén infundadas. Arganda del Rey sí ha detectado desde marzo 50 empadronados de manera irregular en una docena de domicilios y en mayo la Guardia Civil informó de 600 “certificaciones fraudulentas” de ciudadanos extranjeros en Archena. Hay más casos, pero eso no significa que los empadronamientos irregulares se hagan con fines electorales.

En los últimos años sí se han dado detenciones por fraudes relacionadas con el voto por correos, pero si por algo destacan casos así es por no ser frecuentes.

“Dos pilares”. Que haya calado la narrativa del pucherazo es importante porque, como recuerda Natalia Junquera en El País, las democracias se basan sobre todo en “dos pilares”: la fiabilidad de los procesos electorales y la aceptación de los resultados que dejan las urnas. Para facilitar ambas, España se ha dotado de un engranaje electoral diseñado para evitar manipulaciones y que se usa desde hace décadas.

Una vez finalizada la votación, las papeletas se cuentan en la propia mesa electoral, de forma pública y ante apoderados de los diferentes partidos políticos. El resultado se plasma en varias actas que acaban en poder de la Junta Electoral y los juzgados y se envían por diferentes vías para evitar problemas. Hay escrutinio público y plazos de reclamación.

¿Qué pasa con Correos? Hace unos días, en plena polémica, Correos aseguró que este año “reforzará la seguridad” de los sufragios “mediante un sistema integral de custodia y seguimiento”. “Su custodia permanente en espacios protegidos y videovigilados las 24/7, y la implantación de balizas GPS para monitorizar en tiempo real los transportes entre centros logísticos y las unidades custodiadoras”. La Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG) prevé además penas de prisión para quienes no respeten todos “los trámites establecidos”.

Tampoco hay pruebas para afirmar que Indra vaya a manipular los resultados, una teoría que circuló a raíz supuestamente de problemas durante un simulacro electoral. El Gobierno ha confirmado a RTVE que el 18 de noviembre se realizó una prueba durante la que se registraron “incidencias técnicas”. En cualquier caso, Indra no recuenta votos, se limita a recoger los datos de las actas.

Imágenes | PSOE (Flickr), Element5 Digital (Unsplash), PP y Vox España (Flickr)

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