Queda aún la recta final, pero el 29N puede presumir ya de ser una campaña excepcional. Y por varias razones. No todas las elecciones se convocan arrastradas por una crisis social, lidian con una huelga general y la dimisión de un ministro y permiten ver a tres de los principales candidatos a la Moncloa sentados en el estudio de un youtuber. Más allá de esas peculiaridades, el 29N es especial por otro motivo: la relevancia de los electores residentes en el extranjero, marcados por las disputas en torno a la 'ley de nietos' y los bulos que cuestionan la fiabilidad del voto por correo.

Con ese telón de fondo, este fin de semana los consulados de España en el extranjero se han encontrado con una ‘fotografía’ poco habitual: largas colas de cientos de españoles que aguardaban horas para emitir sus votos.

Y llegó el 21N. Aunque parece que la maquinaria del 29N lleva semanas a pleno rendimiento, la realidad es que su calendario avanza poco a poco y aún no ha alcanzado todos sus hitos.

Por ejemplo, los españoles que viven en el extranjero no han podido depositar su voto de forma presencial en las embajadas hasta hace un par de días. Desde el 3 de noviembre tenían la opción de hacerlo por correo, pero quienes querían entregar su papeleta en mano han tenido que esperar algo más: al período comprendido entre el sábado 21 y el jueves 26.

¿Por qué es noticia? Porque el mismo sábado algunos consulados españoles en el extranjero se encontraron con colas formadas por decenas (en algunos casos cientos) de votantes deseosos de emitir su papeleta para el 29N.

Lo contaba este fin de semana Edgar Sapiña en EFE: frente a las oficinas consulares de París se formaron largas colas con centenares de españoles residentes en Francia. Y no es un caso único. Llega con echar un vistazo a Google o X para comprobar que se han vivido escenas similares en otras sedes diplomáticas de España, como las situadas en Londres o Washington. En Panamá fue la propia embajada la que compartía en X una foto en la que mostraba cómo “numerosos ciudadanos” habían acudido a su oficina para entregar su papeleta.

La cifra: 2,7 millones. Esas imágenes se entienden mejor al conocer un dato. El registro CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes) para el 29N asciende a 2,78 millones de personas, si bien EFE precisa que esa cifra incluye todos los nacionalizados al amparo de la 'ley de nietos'. Por países, la mayor parte del censo exterior se concentra en Argentina (524.000), Francia (268.000), EEUU (213.700), México (192.300), Reino Unido (156.000) y Venezuela (131.000).

Fuerte: Más de 100 personas en la cola para votar en la Embajada de España en Washington. https://t.co/oPzewv0aP9 — Rafael Yuste Muñoz (@rayusmu) November 21, 2026

Cua impressionant x votar al consolat espanyol a Londres. Més de 6oo metres, i la gent segueix arribant. @diariARA @socialistes_cat @Esquerra_ERC @AdaColau https://t.co/uCv5XpmL41 — Quim Aranda (@ArandaQuim) November 21, 2026

“Es necesario”. El sábado algunos de esos votantes llegaron a esperar hasta tres horas para ejercer su derecho en el consulado de París. Juan Allende, un jubilado asturiano que emigró a Francia en 1966, reconocía que este año ha hecho una excepción: “Nunca voté, no me gusta la política, pero veo que es necesario”. Él insiste en que España ahora “está muy arriba” y quiere contribuir para que se mantenga ahí.

Otros inscritos en el CERA, como Arancha, vallisoletana residente en Reino Unido, reconocía el sábado que quería votar en persona porque no se “fía” del Gobierno y tampoco ve descabellado que pueda “manipularse” el voto por correo.

La otra cifra: 9%. En un interesante análisis sobre la evolución del voto CERA, José Á. Carpio, de DatosRTVE, recordaba hace unos días dos datos relevantes del electorado residente en el extranjero. El primero tiene que ver con su número. Los 2,8 millones registrados por el INE representan el 7,2% del censo total de electores, un peso considerable que ha ido subiendo de forma sostenida a lo largo de las últimas décadas. En 1996 el censo CERA suponía apenas el 1,6% del registro total y en 2016 representaba el 5,3%.

Que ese porcentaje crezca no implica necesariamente que el voto CERA sea cada vez más relevante. Para que sea así debe cumplirse otro requisito: una subida en los niveles de participación (una cosa es tener un derecho, otra ejercerlo). Y la realidad es que los porcentajes de 2023 muestran que su capacidad para influir en el Congreso es muy limitada.

Hasta 2008 los niveles de participación del censo CERA se movieron entre el 20 y 36%, pero cayeron a partir de 2011, cuando se aplicó el sistema de voto rogado. En poco tiempo esa horquilla se redujo hasta quedarse en un 5-7%. En 2022 la supresión del requisito hizo que la participación volviese a subir, pero aun así durante los comicios de 2023 se mantuvo un parco 9%. ¿Cuál ha sido el resultado? Que en la práctica el voto CERA solo ha alterado tres escaños desde 1986.

Consulado de España en París 🤯 https://t.co/rgVW6Ig5Qw — Daniel P (@danpast_) November 21, 2026

Hoy, la cola para votar en el Consulado Español en Zurich. 2 horas de espera en el frio de noviembre suizo. Esperemos que haya servido la pena! #EleccionesGenerales29N https://t.co/8WoOQ5mvmt — Mercedes 🇪🇦🇨🇭 (@spaniard_071) November 21, 2026

La lupa del 29N. Tal vez el impacto cuantitativo del voto CERA sea cuestionable, pero desde luego estas elecciones han tenido una repercusión importante a nivel cualitativo.

¿La razón? En septiembre el Tribunal Supremo suspendió los efectos electorales de la ‘ley de nietos’, lo que afectó directamente a miles de altas en el CERA. De aquello hace ya bastante, pero el alcance de esa decisión cautelar ha seguido desde entonces en el foco del debate público. De hecho el viernes, apenas nueve días antes del 29N, el Supremo exigió a la Junta Electoral que garantice que más de 160.000 españoles que han obtenido la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática se mantengan fuera del censo electoral.

El fantasma del pucherazo. Quizás parezca una cuestión técnica, pero el debate legal ha estado bien salpimentado de política desde antes incluso de la convocatoria del 29N. En junio el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, incluso llegó a calificar la 'ley de nietos' de “ingeniería electoral”. Santiago Abascal fue más allá y durante un mitin acusó a Sánchez de querer “secuestrar las elecciones generales”.

No es el único debate que probablemente ha movilizado a los votantes CERA. Desde hace semanas parte de la oposición ha agitado las dudas en torno a la fiabilidad del voto por correo y el fantasma de un pucherazo. De hecho hace poco se podían leer publicaciones que aseguraban que 16 embajadas han reducido los controles para el voto exterior, una afirmación falsa según TVE, que recuerda que la Ley Electoral exige remitir los votos por valija diplomática y el correo postal solo se usa en el envío de papeletas al consulado.

Imágenes | Embajada de España en Panamá (X) y Moncloa

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