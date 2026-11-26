El próximo domingo, 29 de noviembre, se celebrarán elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, de manera que todos aquellos que tengan la nacionalidad española, sean mayores de edad y estén inscritos en el censo electoral podrán acudir a las urnas a depositar su voto.

Una de las grandes novedades de estas elecciones generales respecto a la convocatoria de 2023 es que, finalmente, sí podremos usar el móvil para identificarnos en la mesa electoral porque el Tribunal Supremo lo ha autorizado.

Pero hay muchos detalles que conviene tener en cuenta para no llevarte una sorpresa ese día. Entre ellos, que sólo hay una aplicación oficial válida para identificarte al ir a votar, MiDNI, que ya se usó en las últimas elecciones autonómicas de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Imagen: Ministerio del Interior

El culebrón del sí y el no. Aunque en septiembre de 2025 la Junta Electoral Central (JEC) admitió el DNI digital como medio de identificación en unas elecciones, el pasado mes de marzo suspendió el uso de las apps MiDNI y MiDGT en procesos electorales. Y esa suspensión se extendía hasta que se "garantizara que el control de la verificación de la identidad de los electores por estos sistemas es suficientemente segura".

El Gobierno se puso manos a la obra y alquiló más de 60.000 lectores de códigos QR para validar la identidad de los votantes con la app MiDNI, así que la JCE volvió a autorizar su uso hace unas semanas. Pero Iustitia Europea solicitó una medida cautelar para suspenderlo. Esta semana, apenas unos días antes de los comicios, el Tribunal Supremo ha desestimado esa solicitud y definitivamente sí podremos usar el móvil el próximo domingo.

miDNI sí, miDGT no. Lo primero que hay que aclarar es que la única app válida para identificarnos en la mesa electoral es miDNI, la autorización no se extiende a miDGT, que sigue excluida como medio de identificación electoral. Tampoco servirá una fotografía del DNI ni una captura de pantalla.

La app miDNI, que fue puesta en marcha en abril de 2025 por la Policía Nacional, permite acreditar la identidad de los ciudadanos a través del teléfono mediante un código QR que dura unos segundos. Y ese código, generado desde la propia app, es el que podrán leer los dispositivos repartidos por el Gobierno en las mesas.

Qué debo hacer al llegar a la mesa. Como decíamos, el Gobierno ha alquilado un amplio lote de dispositivos por 7 millones de euros cuya distribución por las meses y posterior recogida correrán a cargo de Correos. Esos dispositivos tienen una cámara para leer el código QR y el verificador de la web oficial de MiDNI para comprobar la autenticidad del código temporal generado por el votante.

Por tanto, al llegar a la mesa con nuestro móvil, tendremos que generar el código QR temporal de nuestro DNI completo desde la app miDNI y mostrarlo (como haríamos con el DNI físico o el pasaporte) para que los miembros de la mesa puedan comprobar su autenticidad. Una vez comprobada tu identidad y tu inclusión en el censo electoral, podremos depositar nuestro voto.

Imagen: Ministerio del Interior

Lleva la cartera... por si acaso. Si has decidido utilizar el móvil en lugar del documento físico, debes configurar previamente la app miDNI y comprobar que la generación del código QR funciona correctamente antes de acudir a las urnas. Ten en cuenta que la aplicación requiere una activación previa vinculada a un DNI en vigor, no sirve un DNI caducado.

Es importante recordar también que el código QR debe generarse delante de los miembros de la mesa y, para ello, la app necesita conexión a internet. Si no hay cobertura, si el móvil se queda sin batería o si el lector de códigos no funciona correctamente, no podremos identificarnos. Por eso no está de más llevar un documento físico en el bolsillo para evitar contratiempos.

Imagen de portada | Edmond Dantès (Pexels)

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