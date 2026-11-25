Parecía que no iban a llegar, pero ya casi están aquí: las elecciones del 29N son el próximo domingo. Los diferentes partidos han ido lanzando propuestas, todas reunidas en sus respectivos programas electorales. Como dichos programas son más densos que cambiar el Colacao por cemento, la IA se ha convertido en la herramienta ideal para consultarlos. Ahora bien: los chatbots no son tan imparciales como parecen.

Los programas electorales. Los hay escuetos y los hay tan enrevesados como un BOE tras el Consejo de Ministros. ChatGPT y compañía son muy útiles para resumir esos documentos casi ilegibles, igual que para hacer comparaciones entre los distintos programas y partidos.

Desde el programa electoral más corto (el de Vox, con 66 páginas) al más largo (el de Frente Amplio, con 158 páginas), hay más del doble de extensión. ¿Significa eso que las izquierdas proponen más medidas que las derechas? No tiene por qué: cada partido cuenta y desarrolla las propuestas a su manera. Para saberlo de verdad habría que entrar con bisturí en los documentos y después compararlos con lupa. Es normal que deleguemos este trabajo en la IA.

Qué dicen los datos. Si los chatbots son ya un recurso habitual para desgranar contratos, documentos del banco y otros ficheros de texto difíciles de entender, la lógica dicta que debemos de ser muchos quienes les pedimos consejo de voto. Los datos dibujan una práctica que crece, pero que todavía es minoritaria.

Según el INE, el 54,8% de la población de 16 a 74 años usó herramientas de IA generativa en los tres últimos meses, 16,9 puntos más que en 2025. La diferencia por edad es enorme: la ha usado el 83,3% de los jóvenes de 16 a 24 años, frente al 19,5% de quienes tienen entre 65 y 74. Pero usarla no es lo mismo que informarse con ella. Según el Digital News Report España 2026, solo el 8% usó chatbots para acceder a noticias en la última semana, y apenas el 1% los considera su fuente principal.

En España no hay datos públicos sobre cuántos votantes usan los chatbots de IA para decidir hacia qué partido va su papeleta. La referencia más cercana es Reino Unido: en las elecciones generales de 2024, el 13% de los votantes recurrió a ellos para buscar información útil con la que decidir su voto.

Lo que sí se ha medido es qué responden. Un estudio de la UOC y Science4Insights, cuyas primeras oleadas ya contamos en Xataka, lanzó este mes 61 preguntas a seis chatbots de IA en las cuatro lenguas oficiales. El 85,4% de las respuestas evitó recomendar un partido, pero no todos se comportaron igual: Grok se decantó en el 44,7% de los casos y ChatGPT en el 25,4%, frente al 1,6% de Gemini y el 1,2% de Claude.

Los sesgos. Una cosa es pedirle a ChatGPT que resuma lo imprescindible de una hipoteca y otra muy distinta pedirle que te oriente el voto a partir de los programas. La respuesta terminará influida por determinados sesgos:

El de la memoria . Si tienes configurada la IA para que recuerde los datos que intercambias con ella, puede terminar usándolos para darte una recomendación de voto , más allá de lo que digan los programas electorales. Un estudio del MIT y Penn State comprobó que el perfil que el chatbot guarda del usuario es lo que más aumenta su tendencia a darle la razón.

. Si tienes configurada la IA para que recuerde los datos que intercambias con ella, puede terminar usándolos para darte una recomendación de voto más allá de lo que digan los programas electorales. Un estudio del MIT y Penn State comprobó que el perfil que el chatbot guarda del usuario es lo que más aumenta su tendencia a darle la razón. El del entrenamiento . Varios estudios, como el de David Rozado o el de Stanford, han encontrado que la mayoría de modelos responde con cierta tendencia progresista, fruto de su entrenamiento. No es una regla fija: Grok tiende a virar a la derecha, y en la última oleada de la UOC el partido más recomendado fue el PP.

. Varios estudios, como el de David Rozado o el de Stanford, han encontrado que la mayoría de modelos responde con cierta tendencia progresista, fruto de su entrenamiento. No es una regla fija: Grok tiende a virar a la derecha, y en la última oleada de la UOC el partido más recomendado fue el PP. El de la complacencia . Los modelos de IA tienden a darte la razón, incluso aunque los datos objetivos apunten a lo contrario. Si el chatbot sabe hacia qué lado se inclina tu voto, te aconsejará en ese mismo sentido. En un experimento publicado en El Salto, cuando el perfil declaraba afinidad con un partido, el modelo de OpenAI se la confirmó en el 99,97% de las respuestas.

. Los modelos de IA tienden a darte la razón, incluso aunque los datos objetivos apunten a lo contrario. Si el chatbot sabe hacia qué lado se inclina tu voto, te aconsejará en ese mismo sentido. En un experimento publicado en El Salto, cuando el perfil declaraba afinidad con un partido, el modelo de OpenAI se la confirmó en el 99,97% de las respuestas. El del modelo . No todos los chatbots responden igual. De hecho, un mismo modelo puede cambiar de un mes para otro: según la UOC, la cuota de recomendaciones de ChatGPT a favor del PSOE cayó del 44,6% al 20,9% entre octubre y noviembre.

. No todos los chatbots responden igual. De hecho, un mismo modelo puede cambiar de un mes para otro: según la UOC, la cuota de recomendaciones de ChatGPT a favor del PSOE cayó del 44,6% al 20,9% entre octubre y noviembre. El del idioma. Preguntar en catalán, euskera o gallego puede hacer variar las recomendaciones. En catalán, la IA citaba de media más formaciones que en castellano (4,78 frente a 3,82) y daba más visibilidad a los partidos de ámbito autonómico.

Todo termina influyendo, es la suma de todos los factores. La IA puede contrastar los programas electorales y trazar las diferencias entre las distintas medidas. Pero, al final, siempre habrá factores ajenos a los programas que hagan que la balanza se incline hacia un lado que no tiene por qué ser el tuyo.

Cómo usar la IA sin que vote por ti. Estas herramientas son buenas para leer programas y regulares para aconsejar el voto. Lo más sensato es pedirle comparaciones y no recomendaciones, abrir un chat temporal para esta tarea o con la memoria desactivada y exigirle que cite la página del programa para comprobar en qué se basa su recomendación. Al final, la IA puede ahorrarte horas de lectura, pero no debería borrarte el criterio.

Imagen de portada | Iván Linares editada

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