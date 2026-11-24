Sobre la bocina, pero el Gobierno llegará al 29N cumpliendo uno de los compromisos que asumió en 2023: extender los permisos por nacimiento a 20 semanas. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha anunciado esta mañana, vía Bluesky, que el Consejo de Ministros de hoy aprobará la ampliación de las bajas retribuidas para situarlas en 20 semanas por progenitor, lo que de paso contribuye a cerrar la enorme brecha que hasta hace no tanto separaba los permisos de paternidad y maternidad. No es la única medida social que ha aprobado el Gobierno en plena campaña. A solo unos días de la cita con las urnas ha querido blindar también las bajas por fallecimiento de un familiar.

Pedro Sánchez lleva desde 2018 en la presidencia, pero la recta final del 29N está siendo especialmente prolífica.

La nueva cifra: 20 semanas. El anuncio lo ha hecho la propia Díaz a través de su perfil de Bluesky: “Hoy aprobamos la ampliación del permiso por nacimiento a 20 semanas para cada progenitor. Intransferibles y pagadas al 100%”.

A solo cinco días de la cita con las urnas, el Ejecutivo ha decidido desatascar un compromiso anunciado al inicio de la legislatura (estaba plasmado en el pacto de 2023 entre PSOE y Sumar), dándole luz verde en el último Consejo de Ministros antes del 29N. La medida se materializará en un real decreto que deberá ser convalidado por la Diputación Permanente.

‼️ Hoy aprobamos la ampliación del permiso por nacimiento a 20 semanas para cada progenitor. Intransferibles y pagadas al 100%. 👉 Para las familias monomarentales, 34 semanas. 👉 Y una parte del permiso se puede guardar hasta que el niño o la niña cumpla 8 años. https://t.co/AgGJvNPZfE — Ministerio Trabajo y Economía Social (@empleogob) November 24, 2026

¿Por qué es importante? Porque actualiza el panorama generado en 2025, cuando Sumar y PSOE acordaron ampliar el permiso por nacimiento y cuidado de hijos de 16 a 19 semanas. A día de hoy, los progenitores disponen de seis semanas de disfrute obligatorio que empiezan a contar tras el nacimiento del bebé y otras 11 semanas que pueden solicitar durante el primer año. Eso suma 17 semanas, a las que se añaden otras dos disponibles hasta que el niño (o niña) haya cumplido los ocho años.

A partir de ahora el período de desconexión durante el primer año pasará a durar 18 semanas. Cuatro meses largos a los que podrán añadirse las dos semanas extra disponibles durante la primera infancia del pequeño. En total: 20.

“Los primeros meses de un bebé no se recuperan nunca. Son los de las noches sin dormir, la primera sonrisa, aprender a ser padre o madre. Ese tiempo no se le puede robar a nadie por tener que volver al trabajo”, reivindica Díaz, quien también ha avanzado que el permiso por nacimiento para las familias monoparentales se extenderá 34 semanas. La medida también la ha anunciado Sánchez desde su cuenta de X.

Echando la vista atrás. Díaz no solo ha puesto en valor la ampliación del permiso, también ha querido centrar el foco en la progresiva equiparación de las licencias de paternidad y maternidad. Como ha recordado la ministra de Trabajo, en 2018 las madres podían disfrutar de 16 semanas de baja mientras los padres optaban únicamente a cinco. “Hoy ambos tendrán el mismo tiempo porque criar es cosa de dos”.

En realidad la igualdad de permisos entre progenitores se alcanzó hace ya años, en 2021, lo que puso a España en la estela de naciones como Suecia, Dinamarca o Islandia, aunque es cierto que esa confluencia entre las bajas de madres y padres ha requerido un cambio radical en la última década.

¿Tanto ha cambiado? Sí. En 2018 el permiso de paternidad era de cinco semanas y el de maternidad de 17, en 2020 el primero se situaba ya en 12 semanas y en 2021 se logró equipararlo a la licencia de la que pueden disfrutar las madres.

El año pasado ambos permisos se extendieron a 17 semanas y ahora el objetivo del Gobierno es llegar a las urnas con un nuevo estirón que los situará en 18 semanas, a las que se añaden las dos extra que pueden disfrutar los progenitores antes de que su hijo sople las nueve velas. “Durante décadas tener un hijo le ha costado la carrera a las mujeres. Las preguntas en las entrevistas, los ascensos que no llegan… Cuando los progenitores se van a casa el mismo tiempo, se acaban las excusas”, subraya la ministra de Trabajo, e insiste: “La igualdad también se construye con semanas”.

¿Es la única medida? No. El Ejecutivo ha decidido aprobar una ampliación del permiso por duelo de un familiar, es decir, el período de descanso del que podemos disfrutar tras el fallecimiento de la pareja (cónyuge o de hecho), padres o hijos. La licencia durará diez días laborables y podrá aplicarse cuando haya muerto un pariente de primer grado, pareja de hecho o marido y mujer.

Al igual que ocurre con la baja por nacimientos, habrá un tiempo limitado para acogerse a ella: en este caso las cuatro semanas posteriores al deceso. Si hablamos de parientes de hasta segundo grado de consanguinidad la baja durará tres días laborables.

Cumplimos con el compromiso de alcanzar las 20 semanas en el permiso de nacimiento y cuidado. 20 semanas para que padres y madres cuiden de sus bebés y disfruten de los momentos que hacen grande la vida en familia. Seguimos consolidando derechos. Seguimos construyendo un país mejor. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 24, 2026

Importa el qué… y el cuándo. Aunque ambas medidas (el permiso por nacimiento y fallecimiento) son importantes, en este caso se ven eclipsadas por el contexto. El Consejo de Ministros que aprobará sendos reales-decretos leyes no será una reunión más, sino la última antes de las elecciones, una cita que parece haber acelerado la maquinaria legislativa.

En las últimas semanas el Ejecutivo ha tomado decisiones de calado que afectan a la vivienda, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y una rebaja del IRPF para las rentas bajas. Los decretos pasan por la Diputación Permanente. Este mismo jueves se celebrará una (clave) durante la que se debatirán cinco reales-decretos relacionados con temas como la transparencia salarial o retribución de funcionarios.

Imagen | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez

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