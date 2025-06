Nada gusta más en internet que un perro o un gato comportándose como una persona. Por eso arrasan los Pet Dramas hechos con IA

Aunque hace ya siete años de aquello de "Tenemos que inventarnos dramas", la frase no ha perdido ni un ápice de actualidad. En 2025, de hecho, los dramas que nos estamos inventando son los Pet Dramas: vídeos en los que mascotas exquisitamente caracterizadas como personas interactúan con humanos o con otros animales, alcanzando por el camino millones de visualizaciones. Por supuesto, todo generado con inteligencia artificial.

Qué son. El concepto es tan sencillo que resulta apabullante. Vídeos extremadamente breves, de no más de 90 segundos, generados por IA y con animales llevando a cabo comportamientos completamente humanos. Pero no animales antropomorfizados al estilo Disney: animales a menudo vestidos con ropita de persona, eso sí, pero con rostros absolutamente fieles a sus contrapartidas reales, lo que envuelve todo en un curiosísimo aire de solemnidad pesadillesca. El fenómeno es originario de China y algunos vídeos ya han superado los 200 millones de visionados.

Un vistazo a… 11 TRUCOS para DOMINAR TIK TOK

Son como personas. El gancho indiscutible de estos vídeos es la capacidad de conectar emocionalmente con audiencias de todo el mundo, ya que reflejan sentimientos con los que nos podemos identificar a escala global (historias de rescates, melodramas, romance, todo con el nivel de "bonito" a máxima potencia). La facilidad de los vídeos para conectar con otras tendencias de moda en redes sociales, como los microdramas chinos o los vídeos de reacciones han hecho el resto.

Algunos ejemplos. Hay múltiples cuentas que están desarrollando piezas que se pueden adscribir a los Pet Dramas, pero son complicadas de localizar fuera de China sin conocer el idioma. Algunas cuentas occidentales como petdrama93 en TikTok o Pet Drama en Youtube extraen y adaptan vídeos originales chinos, y son de las primeras en aprovechar la tendencia fuera de Asia. Algo similar hace bichon.chon_life, que combina surrealismo e hiperrealismo con las aventuras de un bichón maltés en Corea. Pero la auténtica enjundia está en cuentas chinas difíciles de rastrear y que otras como orangecats29 aprovechan para piratear.

Muy posiblemente no tardaremos en ver por aquí series de microvídeos originarios del país asiático como 'His Highness Bichon Rules The Empire', una serie de ambientación histórica sobre un bichón maltés que reclama su título real tras crecer en un orfanato. O 'The Cat Daddy Chronicles', sobre un felino que cría a un bebé humano. Según medios como 8Days sus creadores están rentabilizando enormemente el fenómeno, así que no tardaremos en ver su llegada a otros países.

Mascotas en internet. Estos vídeos por IA son solo un paso más en la humanización de los animales domésticos que se está viviendo en redes sociales desde hace años. Los gatos como estrellas de internet son un fenómeno ya estudiado de sobra, pero en los últimos años se ha acentuado con movimientos como el pet parenting: la tendencia cada vez más acusada de tratar a los animales de compañía como miembros plenos de la familia, e incluso como hijos. El descenso de la natalidad, el retraso en la formación de familias tradicionales y el aumento de la soledad en grandes ciudades son algunos de los motivos de este cambio en nuestra percepción de los animales domésticos.

Más humanos que los humanos. Las mascotas han pasado de ser simples animales de compañía a ocupar un lugar central en la estructura familiar y en la narrativa digital, y ahora son los propios gatos y perros quienes tienen sus cuentas sociales y se convierten en influencers. El paso hacia la humanización total y ponerlos a criar bebés o a salvar humanos (o a vestir polos y zapatitos) estaba cantada.

En Xataka | En España hay cada vez menos niños, así que la industria del helado se ha lanzado a por un mercado más boyante: perros