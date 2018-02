Menéame se niega a pagarle a CEDRO 15.000 euros anuales por el "Canon AEDE"

Menéame se planta ante el Canon AEDE. Según le han informado fuentes internas a La Información, el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) le ha comunicado al agregador que la tasa la basarán en sus ingresos anuales en vez de en sus visitantes únicos, por los que les habían estado pidiendo más de 2 millones de euros.

Siempre según estas fuentes, el canon que se le quiere cobrar a la empresa es del 7% de sus ingresos anuales con un mínimo de 15.000 euros. El problema es que los ingresos anuales del agregador hoy por hoy rondan los 100.000 euros, por lo que ese cobro mínimo no supondría el 7% de sus ingresos, sino cerca del 20%. Hemos intentado ponernos en contacto con Menéame para confirmar estas cifras, y en cuanto recibamos respuesta actualizaremos.

El problema está en el polémico Artículo 32.2 del Canon AEDE que entró en vigor el 1 de enero de 2015. En él, se obliga a los agregadores a pagarle a los titulares de los derechos del contenido "una compensación equitativa irrenunciable", y como gestora de los derechos de propiedad intelectual, será CEDRO la encargada de cobrarlos.

Tras la aprobación del Canon AEDE, CEDRO el año pasado las primeras negociaciones con las plataformas afectadas estableciendo un pago de 0,05 euros por usuario activo diario. Entre ellas estaba Menéame, a la que con esas cuentas se le pidió el año pasado el pago de 2,6 millones de euros al año. La empresa del agregador se negó a pagar, ya que afrontar ese pago haría inviable su proyecto y les obligaría a cerrar.

Como alternativa, CEDRO volvió a reunirse con ellos en septiembre del año pasado para plantearles aceptar las condiciones pactadas en el primer acuerdo que realizaron con otra empresa del sector, Axel Springer, que son precisamente las del pago del 7% de los ingresos anuales que se van incrementando año a año partiendo de los 15.000 euros.

Menéame quedaría en número rojos

A falta de cerrar las cuentas del último año, Menéame lleva varios manteniendo sus cifras estables con en torno a 100.000 euros en ingresos y 10.000 en beneficios. Por lo tanto, partir de un pago ascendente de 15.000 euros no sólo se llevaría parte de sus beneficios según las fuentes de La Información, sino que podría dejar a la empresa en números rojos al tener que pagar más de lo que obtienen de beneficios al año.

Ante esta situación, el CEO de Menéame, Daniel Seijo, le ha dicho a La Información que no sólo se plantean si pueden pagar este canon o no, sino si están o no de acuerdo con ella. “Por muchísimos motivos no vamos a pagar, pero sobre todo porque es un tema de principios”, ha dicho.

Por lo tanto, ahora queda ver cómo reaccionan desde CEDRO ante la negativa del portal, que dice sentirse “la cabeza de turco” en el proceso del cobro del canon. Mientras tanto, algunos grupos políticos llevan dos años tratando de derogar este artículo 32.2, que es el que obliga a editores y autores a cobrar a los agregadores de noticias que indexen sus contenidos.

