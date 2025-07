Si alguna vez te has preguntado cuánto ocuparía la humanidad si fuese una albóndiga gigante, tranquilo: no eres el único

Una vez, hace muchos años, se me ocurrió una pregunta estúpida, al nivel de las de Yahoo Respuestas. Si escupo mucho, ¿me puedo deshidratar? Mi razonamiento era que, en algún momento, perdería la capacidad de crear líquido, pero no pasó de un buen momento de risas con los presentes. Hay un rincón de Internet en el que se habrían tomado muy en serio mi pregunta: Reddit. Y es, precisamente, donde se responde la pregunta definitiva: cómo de grande sería una albóndiga hecha con toda la carne humana.

Actualmente, somos unos 8.200 millones de personas correteando por el mundo (aunque hay quien piensa que nos hemos dejado entre 1.000 y 3.000 millones por el camino). Consultar ese número en tiempo real es mareante y adictivo, y realmente es complicado “visualizar” cuánto supone que seamos más de 8.000 millones de personas. Mucho, sí, pero… ¿cuánto?

Hay gráficos y mapas que intentan reducir esto para que tengamos una perspectiva de lo que supone la población asiática, por ejemplo, pero aun así es complicado que visualicemos lo que supondría juntar más de 8.200 almas en un mismo sitio. Como digo, en Reddit hay un lugar muy especial, uno llamado ‘they did the math’ en el que los usuarios postean preguntas absurdas y se solucionan utilizando toda la seriedad y el rigor matemático posible.

La gran albóndiga humana

Vamos a centrarnos en esa idea de la “gran albóndiga humana”. Kiwi2703 fue quien inició este gran debate, con simulación incluida. Los parámetros que tomó fueron los 7.880 millones de personas existentes en aquel momento, con un cálculo de 62 kilos de peso promedio y una densidad de 985 kg/m³.

Mezclando todo y creando una bola compacta, tendríamos una esfera de algo menos de un kilómetro de diámetro. Para contextualizarlo todo mucho más, Kiwi compartió un dibujo en el que podemos ver que la albóndiga humana sería mucho más alto que los rascacielos de Manhattan, pero entraría en Central Park.

Como decimos, los números actualizados harían que la albóndiga fuera algo mayor porque somos 400 millones de humanos más (y seguiremos aumentando hasta que alcancemos los 10.000 millones para finales de este siglo antes de empezar a caer) pero es curioso que ocupemos tan poco espacio dentro de nuestro planeta (una vez se nos ha prensado en forma de bola, claro).

Esto de las preguntas absurdas es una ciencia, pero tomárselas en serio puede ser realmente divertido. Ejemplos: ¿sería posible poner en órbita un cohete si la propulsión fueran caramelos Mentos mezclados con Coca-Cola? La conclusión es que no, ya que no usa Coca-Cola Light y porque liberar CO₂ de una solución acuosa no tiene la suficiente energía como para lograr el empuje necesario.

En otra, se comparte una fotografía de un tipo que tiene una estructura como un arnés que permite tener un compresor y un split de un aire acondicionado junto a una batería para tener, literalmente, un aire acondicionado portátil. La pregunta es cuánto tiempo puede funcionar y los cálculos apuntan a entre una y dos horas, pero depende mucho del modo que elijamos.

Porque sí, hay muchas preguntas absurdas de verdad, pero otras que nos obligan a pensar y a utilizar esos recursos que aprendemos en los estudios y pensamos que no nos servirán de la nada. ¿Un ejemplo? Cuando se buscó calcular el peso de un enorme cubo de tungsteno junto a un hombre, un material realmente denso. Los usuarios expusieron la densidad del metal, la altura que podría tener el hombre, la posible dimensión del cubo y calcularon el peso.

Y, al final del día, el cálculo de que toda la humanidad pueda formar una albóndiga que entre holgadamente en Central Park no vale para mucho, pero si te quedas sin temas de los que hablar y odias los silencios incómodos, definitivamente es un buen recurso. Por lo pronto, voy a ver si mi pregunta del escupitajo se ha resuelto en Reddit.

Imagen | Reddit (Kiwi2703)

