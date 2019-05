E3 2019: fechas, horarios de las conferencias y todo lo que esperamos ver en la gran feria de videojuegos

Los Ángeles, del 11 al 13 de junio. El E3 2019 es la mayor feria de videojuegos del mundo y este año se antoja clave para descubrir el devenir de la industria. Más teniendo en cuenta que será un E3 extraño, con la falta de compañías tan importantes como EA, que apostará por un evento separado en esas mismas fechas o Sony, que faltará a la cita después de haber asistido durante los 24 años previos.

Pero Microsoft, Nintendo, Bethesda, Ubisoft y el resto de grandes compañías seguirán ahí y ya conocemos la información sobre los horarios de todas las conferencias. Aquí os contamos cuándo podréis seguir cada uno de los eventos, qué esperamos ver, qué juegos están confirmados y qué nos depara el próximo E3 2019.

Conferencia EA Play

Electronic Arts no tendrá conferencia propia dentro del E3 2019, pero sí estará en la feria a su manera con múltiples emisiones en directo que se retransmitirán unos días antes del inicio de la feria. EA apostará por su evento propio EA Play en el Hollywood Palladium, que cumplirá su cuarto año.

Según explica EA, los jugadores han pedido más gameplays e información por parte de los desarrolladores y de ahí que hagan un evento más amplio, que comenzará la noche del viernes y terminará el domingo.

Entre los juegos que se esperan están novedades para 'Battlefield V', 'Apex Legends' y 'Anthem', pero probablemente sea 'Star Wars: Jedi Fallen Order' el juego que se lleve toda la atención. Siempre con el permiso de los previsibles anuncios deportivos de 'FIFA 20' y 'Madden NFL 20'.

Fecha: 8 de junio, horarios por confirmar.

Conferencia de Microsoft

Microsoft prepara algo grande para el E3 2019. En primer lugar se esperan dos nuevas consolas, Xbox 'Anaconda' y Xbox 'Lockhart' que llegarían para sustituir a las actuales Xbox One S y estarían centradas en el formato digital.

La conferencia de Microsoft será el día 9 de junio y además de la nueva generación de consolas veríamos novedades sobre su plataforma de streaming, el futuro de Xbox Game Pass y por supuesto nuevos juegos como un más que probable nuevo Forza y novedades sobre 'Gears 5' y 'Halo Infinite'.

España : 22:00h

: 22:00h México, Ecuador, Colombia : 15:00h

: 15:00h Venezuela, Cuba, Chile : 16:00h

: 16:00h Argentina: 17:00h

Conferencia de PC Nintendo

Nintendo prepara dos nuevas Switch, pero según han anunciado no las presentarán en el E3 2019. Sí sabemos que la conferencia se realizará el día 11 de junio y ya están confirmados varios eventos como el Nintendo Direct, la Nintendo Treehouse y varios campeonatos mundiales como los de 'Splatoon 2' y 'Super Smash Bros. Ultimate'.

Entre las novedades de Nintendo que podríamos encontrarnos están juegos para Switch como los nuevos Pokémon Espada y Escudo, el 'Animal Crossing' para Switch, 'Fire Emblem Three Houses', el remake de 'Link's Awakening' y 'Luigi's Mansion 3'. Otros títulos que podrían hacer aparición serían 'Bayonetta 3' o 'Astral Chain', que se han ido retrasando y ya hay ganas de conocer su fecha de llegada.

España : 18:00h

: 18:00h México, Ecuador, Colombia : 11:00h

: 11:00h Venezuela, Cuba, Chile : 12:00h

: 12:00h Argentina: 13:00h

Conferencia de Bethesda

Bethesda ya nos ha avisado que todavía es pronto para ver 'The Elder Scrolls VI' y 'Starfield'. Su conferencia en el E3 2019 se realizará el día 10 de junio y previsiblemente se darán a conocer más detalles sobre 'Doom Eternal', juego que recibirá toda la atención de la compañía y que se mostrará ampliamente.

Otros títulos como 'RAGE 2' o 'Fallout 76' también podrían hacer acto de presencia, aunque todos ellos todavía se encuentran en desarrollo. Eso sí, no se descarta que Bethesda haga algún anuncio inesperado.

España : 02:30h

: 02:30h México, Ecuador, Colombia : 17:30h

: 17:30h Venezuela, Cuba, Chile : 18:30h

: 18:30h Argentina: 19:30h

Conferencia de Ubisoft

Ubisoft tiene varios juegos preparados desde hace tiempo y será muy interesante ver cómo están evolucionando. Sobre todo hablamos de 'Beyond Good and Evil 2', pero también podríamos encontrar novedades sobre 'Skull and Bones' o 'The Division 2'.

El 10 de junio será cuando se celebre la conferencia y veremos el estado real de sus proyectos. Un evento donde no sería extraño que veamos alguna novedad relacionada con 'Assassin's Creed' o con la apuesta de Ubisoft junto a Google por Stadia.

España : 22:00h

: 22:00h México, Ecuador, Colombia : 15:00h

: 15:00h Venezuela, Cuba, Chile : 16:00h

: 16:00h Argentina: 17:00h

Conferencia de Square Enix

Square Enix aprovechará el hueco dejado por Sony para dar su conferencia, que tendrá lugar en la madrugada del 10 al 11 de junio en España. Entre las novedades que se esperan están nuevos detalles sobre el proyecto de 'Dragon Quest', 'Babylon's Fall' de PlatinumGames, 'Los Vengadores' de Dynamics y Eidos y nuevo material sobre 'Final Fantasy VII Remake', que en las últimas semanas ha mostrado nuevo tráiler y podría estar más cerca de lo esperado.

España : 03:00h

: 03:00h México, Ecuador, Colombia : 20:00h

: 20:00h Venezuela, Cuba, Chile : 21:00h

: 21:00h Argentina: 22:00h

Conferencia de Devolver Digital

Devolver Digital prepara una conferencia sobre sus juegos indies y de nicho el día 10 de junio. En los últimos años nos han sorprendido gratamente con varios títulos alejados de lo habitual y con una apuesta rompedora, para este año todavía no sabemos por dónde irán los tiros, pero sí se espera que repitan con ese estilo característico de "anticonferencia" y donde los juegos de acción tienen mucho protagonismo.

España : 04:00h

: 04:00h México, Ecuador, Colombia : 21:00h

: 21:00h Venezuela, Cuba, Chile : 22:00h

: 22:00h Argentina: 23:00h

Conferencia Upload VR

El E3 2019 contará con una nueva conferencia dedicada en su totalidad a los juegos de realidad virtual. Se celebrará el 10 de junio y se espera que tengamos numerosos tráilers, gameplays y entrevistas con algunos desarrolladores que estén trabajando para Oculus Rift, HTC Vive o PlayStation VR.

Como comenta Jamie Feltham, "el E3 es uno de los momentos más emocionantes del año para los jugadores, pero no creemos que la realidad virtual se haya ganado ese espacio en los últimos eventos". Todavía es pronto para saber qué juegos llegarán, aunque ya hemos visto tráilers de títulos como 'Folia: Dear Father VR', 'Table of Tales', 'Vader Inmortal' o 'Wolfenstein Cyberpilot'.

España : 18:00h

: 18:00h México, Ecuador, Colombia : 10:00h

: 10:00h Venezuela, Cuba, Chile : 11:00h

: 11:00h Argentina: 12:00h

Conferencia PC Gaming Show

Una de las conferencias que han ido ganando importancia en el E3 es PC Gaming Show, el evento organizado por PC Gamer donde se darán a conocer los futuros lanzamientos para PC. Este año tendrá comienzo el 10 de junio y estará patrocinado por Epic Games. Previsiblemente se revelarán algunas novedades exclusivas que llegarán para la Epic Games Store y algunos de los estudios que participarán son Annapurna Interactive, Chucklefish, Digital Extremes, Fatshark, Modus Games o Raw Fury o Re-Logic.

España : 19:00h

: 19:00h México, Ecuador, Colombia : 11:00h

: 11:00h Venezuela, Cuba, Chile : 12:00h

: 12:00h Argentina: 13:00h

Lo que podemos esperar del resto de compañías

Además de las conferencias nombradas, el E3 2019 será un importante evento para conocer muchos de los planes de compañías más pequeñas como Limited Run Games o de grandes empresas como Netflix, que también quieren acercarse al mundo del videojuego y que han apostado por tener su propio panel.

En el E3 Coliseo presentado por Geoff Keighley, también deberíamos conocer más detalles de la gente de Infinity Ward, quienes tienen pendientes presentarnos su nuevo 'Call of Duty'. Sin olvidarnos de otros estudios como Activision, Capcom, 2K o CD Projekt que bien podrían sorprendernos durante la celebración de la esperada feria de videojuegos.

Como cada año, el equipo de Xataka estará ahí y os informaremos de todos los juegos a medida que se vayan presentando. Este E3 2019 promete ser un punto de inflexión y desde aquí os iremos explicando todas las novedades.