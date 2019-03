Stadia es la plataforma con la que Google quiere conquistar el streaming de videojuegos: sin consola y con soporte 4K HDR a 60 FPS

La Game Developers Conference 2019 (GDC) arrancó y Google quiso arrancar en todo alto. Stadia es la nueva y ambiciosa plataforma de Google, la cual no apuesta por una consola, si no que se trata de un nuevo servicio que nos permitirá jugar en streaming desde cualquier lado y en cualquier dispositivo, ya sea smartphone u ordenador.

Google promete que con Stadia nos olvidaremos de las descargas, de los parches, de tener que instalar, todo estará "de forma inmediata" incluso desde un tráiler de YouTube. Google asegura que una vez presionando el botón de "Play" estaremos en el juego en cinco segundos.

Stadia, detalles técnicos

Google Stadia Resolución Hasta 4K HDR a 60 fps durante el lanzamiento y 8K y más de 120 fps en el futuro Project Stream Hasta 1080p a 60 fps CPU Custom 2,7 GHz hyperthreaded x86 CPUs with AVX2 SIMD GPU Custom AMD con 56 unidades de cómputo para 10,7 Teraflops con memoria HBM2 integrada API para gráficos Vulkan de alto rendimiento con gráficos 3D en tiempo real Memoria 16 GB combinados de VRAM con RAM con banda ancha de 484 GB/s Sistema Operativo Linux Google Data Center Más de 7500 nodos globales de Google Edge Network Mando WiFi con conexión directa a Google Stadia Compatibilidad Dispositivos con Google Cast: PC desde Chrome, iOS, Android, Chromecast, Televisores Precio y disponibilidad ND

No es una consola, sino una plataforma para PC, tablet, TV o smartphone

Como mencionaba, Stadia no requiere una consola, pero sí lanzan un mando especial, el cual cuenta con botón para capturar imágenes y contenido de los juegos para compartir directamente. También tenemos un botón para Google Assistant, el cual nos servirá para activar diversas funciones del servicio desde el mismo mando.

Un punto importante, es que el mando se conecta directamente a la red WiFi y así a los servidores de Google para jugar, no a nuestro dispositivo, por lo que, aseguran, la experiencia sería con latencia mínima.

¿Estás atascado en un nivel? Google quiere que desde el mismo mando le pidamos a Assistant consejos, que nos muestre vídeos de cómo superar esa zona o acertijo, y una gran cantidad de contenido que cambiará la forma en la que interactuamos con los videojuegos.

Google explica que Stadia se basa en Linux y corre dentro de más de 7500 nodos dentro de la misma red de Google. Además, será compatible con Unity, Vulkan y una amplia gama de colaboradores.

Durante este lanzamiento, Stadia será compatible desde Chromecast, televisores compatibles con Google Cast, smartphones y tablets iOS y Android, así como ordenadores desde el navegador Chrome. La resolución máxima de los juegos será 4K HDR a 60fps, pero prometen que en un futuro podrán ofrecer resoluciones de más de 120fps e incluso 8K.

Las GPUs desarrolladas por AMD para Stadia.

Para esto, Google se ha aliado con AMD para el desarrollo de la plataforma, que, según Google, ofrece un poder de procesamiento gráfico de hasta 10,7 TeraFLOPS, que sería superior a la actual generación de consolas.

En este arranque, Google mostró ejemplos de 'Assassin's Creed' y 'DOOM Eternal', de éste último mencionan que les llevó "unas semanas" adaptarlo para Stadia. Y prometen, sin dar detalles, un amplio catálogo de títulos que irá creciendo con el paso del tiempo.

Stadia será compatible con multijugador, en algo que han llamado "multijugador de sofá", y todo quedará en los servidores de Google de forma directa para así ofrecer una experiencia lo más rápida posible sin retrasos. Google afirma que los battle royale pueden ir desde el centenar de jugadores por partida de hoy, hasta miles de jugadores.

Google también mencionó que Stadia será cross-platform, por lo que aquellos juegos compatibles ofrecerán multijugador con usuarios en otras consolas o dispositivos móviles.

Una plataforma gaming pensada en los creadores de YouTube

No es ninguna sorpresa que Google tiene un poder enorme, sin embargo no ha podido con Twitch ni teniendo YouTube Gaming. La mayor parte de los creadores, o streamers, siguen en la plataforma de Amazon. Pues Google quiere cambiar esto y Stadia no nace como un servicio solitario, sino que se abre a todos los servicios de Google.

Sin duda lo más interesante es que Stadia se podrá conectar de forma directa a YouTube, lo que permitirá hacer streaming de nuestras partidas de forma directa y sin equipo especial o configuraciones. Todo desde el mando y la misma plataforma.

Con esto, Google busca atraer a más creadores para que usen Stadia al ofrecer todas las herramientas desde un mismo sitio.

Internet será nuestra tienda

En la demo de Stadia, Google mostró como en el vídeo de un tráiler de 'Assassin's Creed' en YouTube nos aparece un nuevo botón "Play", el cual nos permitirá comprar el título e inmediatamente jugarlo si así lo deseamos. Bueno, pues según Google esto no se limita a YouTube, ya que dicho botón de "Play" estaría disponible en diversos servicios, como redes sociales.

Google apunta a que Stadia será una especie de acceso directo desde Twitter, Play Store, Facebook, Reddit, entre otros.

Google también se vuelve desarrollador y publisher

Con la llegada de Stadia, Google también está presentando Stadia Games and Entertainment, su nueva división liderada por Jade Raymond y que se encargará de ser el primer estudio first party de Google, donde buscan apoyar a desarrolladores independientes a crear sus videojuegos y publicarlos para Stadia.

El objetivo de esta división, es convertirse en un jugador importante dentro del desarrollo de juegos y así no tener que depender 100% de los grandes estudios. Algo parecido al movimiento que Microsoft lleva años haciendo en Xbox al sumar estudios independientes a Microsoft Studios.

Google Stadia: precio y disponibilidad

Google no habló de precios, eso lo sabremos durante el verano, donde se darán más detalles técnicos así como los juegos que estarán en el lanzamiento de Stadia. Por otro lado, Stadia se lanzará este mismo 2019 y llegará en un inicio a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y algunos países de Europa.