E3 2017: todas las novedades, nuevos juegos y tráilers de Ubisoft

Siguiendo con la avalancha de anuncios en E3 2017 toca el turno a Ubisoft, el desarrollador que año con año se ha ido abriendo un importante espacio en el evento, quien ahora nos muestra todo su arsenal.

'Mario + Rabbids: Kingdom Battle', una aventura táctica con lo mejor de dos mundos

Como ya lo vimos, 'Mario + Rabbids: Kingdom Battle es un alucinante crossover de Nintendo y Ubisoft en exclusiva para Switch. El juego sale de lo clásico pero conservando los maravillosos gráficos y música en una aventura estratégica por turnos. Disponible el 29 de agosto.

'Assassin's Creed: Origins', nos vamos al antiguo Egipto

Otro que también ya habíamos visto ayer en la presentación de Microsoft. Se trata de una nueva entrega de Assassin's Creed que ahora se traslada al antiguo Egipto para conocer el origen de la franquicia. Disponible el 27 de octubre.

'The Crew 2'

Tráiler

Gameplay

No sólo son coches, sino también aviones, lanchas y más vehículos que podremos elegir en esta frenética aventura 'The Crew 2'.

'South Park: The Fractured But Whole'

Tráiler

Gameplay

Cartman y compañía siguen adelante en un formato que le ha funcionado de maravilla a Ubisoft, ya que 'South Park: The Fractured But Whole' es nuevamente un RPG. Disponible el 17 de octubre.

'Transference', aventura VR con Elijah Wood

Uno de los misterios de la conferencia, ya que no vimos más allá de una pequeña introducción que nos presentó a Elijah Wood en una aventura que será de realidad virtual, donde al parecer veremos cosas relacionadas con neurociencia y espacio. Llegará en primavera de 2018.

'Skull & Bones', piratas y combates navales en todo su esplendor

Tráiler

Gameplay

Batallas naveles con gráficos espectaculares es lo que nos tiene preparados Ubisoft con su nueva franquicia 'Skull & Bones', la cual contará con modo multijugador con sistema de equipos y por supuesto individual a través de historia. La mala noticia es que tendremos que esperar hasta otoño de 2018.

'Just Dance 2018'

Creo que aquí no hay mucho que decir ¿verdad? Ubisoft sigue exprimiendo su famosa franquicia de baile la cual se está convirtiendo en todos un Madden o FIFA. 'Just Dance 2018' llegará en octubre de este año.

'South Park: Phone Destroyer', sí, también llegan al móvil

Por si no habíamos tenido suficiente South Park, Ubisoft también lanza una aventura de estrategia de la famosa animación para adultos que sólo estará disponible en plataformas móviles.

'Starlink : Battle for Atlas', naves espaciales + juguetes

Ciencia ficción, futuro y naves espaciales se unen en 'Starlink : Battle for Atlas', una aventura donde nosotros tendremos que construir nuestra propia nave para explorar el mundo de 'Atlas'. La clave aquí será encontrar nuevas piezas y armas para nuestra nave, todo a través de contenido descargable y de pago. También habrá que esperar para tenerla en nuestras manos ya que llegará hasta otoño de 2018 para Switch, Xbox y PS4.

'Steep: Road to the Olympics'

Steep recibe una nueva expansión que en esta ocasión se basa en los Juegos Olímpicos. Estará disponible este próximo diciembre.

'Far Cry 5', a exterminar fanáticos religiosos

Tráiler

Gameplay

Uno de los juegos más esperados de la conferencia se hizo oficial, 'Far Cry 5' nos sorprende con una temática que busca crear polémica, donde lo poco que hemos podido ver es de llamar la atención tanto por el ritmo como por la calidad gráfica. Saldrá a la venta en Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4, PS4 Pro y PC el 27 de febrero de 2018.

'Beyond Good and Evil 2'

Han pasado casi 15 años desde el primer 'Beyond Good and Evil' y este anuncio hizo que todos se levantaran de sus asientos para el que ya es considerado el mejor tráiler del E3. Una aventura espectacular que reunirá a extrañas criaturas en un universo distópico, 'Beyond Good and Evil 2' es considerada una precula de aquel de 2003. La mala noticia es que no hay fecha ni plataformas confirmadas hasta el momento.