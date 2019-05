El remake del 'Final Fantasy VII' vuelve a escena con un espectacular tráiler lleno de nostalgia

Se avecina algo grande. O quizás decepcione a todos los fans. Independientemente, el nuevo tráiler del remake de 'Final Fantasy VII' luce espectacular. Llevamos años sin saber nada sobre el remake de uno de los mejores títulos de la saga y de repente, Square Enix nos ha sorprendido a todos con un tráiler que dura poco más de un minuto pero donde nos enseñan muchas cosas.

En el tráiler de 'Final Fantasy VII Remake' vemos una combinación de escenas cinemáticas con algo de gameplay. Y lo cierto es que después de tantos años y con el recuerdo de su magnífica historia, ver de nuevo a personajes como Cloud, Barret o Aeris nos genera bastante nostalgia.

Aquí os dejamos con el tráiler de 'Final Fantasy VII Remake', un juego para el que todavía no hay fecha pero donde en el próximo E3 de junio de seguro que conoceremos más detalles sobre él.

Los gráficos de este remake lucen muy bien, tanto en la cinemática que está plagada de detalles y donde los distintos personajes mantienen muy bien la esencia, como con el gameplay, donde pasamos a un entorno totalmente en tres dimensiones.

Desde su presentación en 2015 hasta el nuevo vídeo mostrado hoy en el evento 'State of Play' han pasado cuatro años. Y parece que el proyecto sigue adelante ya que personajes como Cloud aparecen ligeramente retocados, con más definición de lo que vimos en el anterior gameplay.

En el vídeo de hoy también vemos por fin, aunque sea de pasada, a Sephiroth, el mítico villano de Final Fantasy VII y contra el que podremos enfrentarnos de nuevo en el remake que prepara Square Enix para PlayStation 4.

Here's the Teaser Trailer for #FinalFantasy VII Remake that was introduced just now at #StateofPlay.



Most of the plans are already in place in the run up to launch, so please bear with us a little longer until we can release more information next month – Tetsuya Nomura #FF7R pic.twitter.com/LLMqWw8e9x