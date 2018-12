Los problemas que han llevado a que se esté hablando del ocaso de FIFA pese a su éxito comercial

En los últimos tiempos hemos visto una curiosa paradoja que rodea al lanzamiento anual de FIFA. Por un lado, ha trascendido al videojuego. Gracias a su modo FUT estamos viendo cada semana a futbolistas fotografiándose con su carta del Equipo de la Semana -como Salah en la foto que encabeza este artículo-, spots de EA en los que varios de ellos bromean o actúan en torno a las puntuaciones que les otorga el juego cada año y hasta cartas de jugadores convertidas en una forma más de presentar al futbolista fuera del contexto del juego.

Por otro lado, un progresivo hartazgo comentado en multitud de foros, redes, vídeos y puntos de encuentro de la comunidad FIFA que, sin embargo, no se traduce en una bajada de las ventas, al revés: FIFA es un filón comercial imparable, y las críticas recibidas en varios frentes no parecen tener un efecto comercial.

Loading (handicap)

DjMaRiiO es el mayor Youtuber de FIFA en español. Su alcance es enorme: subió un vídeo jugando al fútbol en el jardín de Cristiano Ronaldo junto al astro luso, echó una pachanga en el Camp Nou contra Puyol y varios futbolistas han jugado contra él al FIFA. Hasta ha dado el salto a la televisión. Sin embargo, ni siquiera él considera perfecto el juego que le ha cambiado la vida. Los culpables: los servidores que permiten jugar online.

"El mayor problema de FIFA en los últimos tres años son los servidores. En España sufrimos lag y jugamos con desventaja, frustra la experiencia". Esta queja no es solo suya: durante los últimos años la repiten más jugadores de FIFA españoles en redes y en canales de YouTube.

La consecuencia es que los partidos competitivos contra jugadores alemanes, franceses u holandeses empiezan con desventaja para los españoles, incluso con conexiones de fibra óptica de más de 300 Mbps.

JRA Lion, jugador profesional de FIFA para Mad Lions, coincide con este problema de conexión recurrente:

"Desde que salieron PlayStation 4 y Xbox One tenemos los mismos servidores que para la generación anterior. El ritmo de crecimiento de modos competitivos de FIFA es inversamente proporcional a la calidad de la conexión. Si quieren hacer de FIFA un esport, qué menos que dejarnos jugar en igualdad de condiciones. EA Sports nunca se pronuncia sobre problemas de conexión".

Una forma habitual en los últimos años de sortear estos problemas desde España era jugando de madrugada entre semana. Al pillar los servidores locales menos congestionados se jugaba con más normalidad. Dice JRA que ni siquiera esto funciona ya. "Ahora ni haciendo eso para jugar en FUT Champions [el modo competitivo de FIFA], tus jugadores no reaccionan al momento cuando les pides algo. No juegas a gusto y acabas enfadándote".

A los problemas de conexión se suman las quejas por el famoso handicap, algo nunca reconocido por EA pero asumido como cierto de forma prácticamente unánime por la comunidad en torno a FIFA: el juego está programado de tal forma que en los tramos finales de algunos partidos se hace imposible marcar gol: balones al palo, paradas antológicas hechas por porteros equivalentes al Lopetegui del Barça, delanteros que se tropiezan a la hora de aprovechar un rechace, carambolas imposibles, árbitros que pitan el final cuando la pelota está entrando en la portería... De todo esto el propio Mario hizo una recopilación.

¿Por qué EA iba a introducir una figura tan frustrante? A menudo, para mitigar la frustración del otro: si alguien con menos pericia en el juego no hace más que perder sus primeros partidos es posible que deje de jugar. Con el handicap, supuestamente EA equilibra la balanza y le facilita empatar o ganar algunos partidos cuando lleva demasiados seguidos perdiendo.

Pay-to-win, pay-to-fail

En las quejas sobre el FIFA no podía faltar esa sensación de que FUT ha ido acaparando gradualmente la importancia del juego, al mismo tiempo que FUT ha convertido al FIFA en un pay-to-win. JRA cree que "ya pagamos mucho dinero por el juego cada año, y hay que sumar el online... Como para encima tener que pagar por abrir sobres para poder ganar. Si no, se hace imposible".

Alguien que sabe bien lo que ocurre con este pay-to-win es Drunker0. Él ha visto perfectamente la evolución del juego desde sus orígenes hasta hoy: fue el primer campeón de FIFA de España en 2002 cuando tenía 21 años y llegó a competir en Europa cuando los esports eran una fracción de lo que son hoy. EA le incluyó en el manual del FIFA 2003 y hoy sigue jugando... pero mucho menos. Cosas de llegar a edades donde la vida laboral y la familiar se comen el día a día.

"Para poder jugar en serio necesitas echar muchísimas horas semanales. Para clasificarte para FUT Champions... y luego para jugar, que si son 30 partidos en un fin de semana son un mínimo de 10 horas. FIFA ahora te exige muchísimo tiempo". Y sigue con el problema del dinero a invertir.

Pone como ejemplo un buen once inicial que a estas alturas -diciembre- podemos haber conseguido únicamente avanzando en el juego. Un once cuyas estrellas son, pongamos, Isco y Iago Aspas en sus versiones oro (nada de las cartas especiales). "¿Qué haces cuando juegas contra alguien que tiene a Ronaldo Nazario prime, Gullit, Mbappé de la Champions...? Van a correr más que los tuyos, a tirar mejor..." Un par de ejemplos del tipo de onces a los que se refiere:

Tipo de onces a los que se refiere Drunker0 por el desequilibrio que genera el 'pay-to-win'. A la izquierda, uno imposible de lograr sin pagar. A la derecha, uno más razonable pero que casi siempre perderá contra el primero.

Sobre que FIFA se ha convertido en una tragaperras sin control en la que incluso niños juegan con dinero ya se ha hablado, lo complejo es que ya no se trata únicamente de un problema para los niños, sino que también lo sufren los adultos, quienes ven cómo el juego pide fortísimos desembolsos anuales a quien no puede dedicar el equivalente a una jornada laboral -fines de semana incluidos- jugando.

Jugar a FIFA ya cuesta los entre 60 y 70 euros del juego, más el online de Xbox o PlayStation (que no lo contabilizaremos aquí por no ser algo exclusivo de FIFA). Los costes añadidos de abrir sobres no se pueden calcular porque dependen del azar, de qué jugadores nos toquen y por cuánto los podamos vender hasta conseguir los dos, tres, cuatro millones de monedas que cuesta armar uno de estos onces

Un problema añadido está en las deficiencias de la mecánica del juego: FIFA 19 lleva cuatro parches mayores en menos de tres meses desde su lanzamiento, y el mayor problema que quieren corregir sigue sin desaparecer, algo habitual últimamente. Hablamos de la exagerada y ridículamente alta efectividad de los disparos al primer toque, desde fuera del área, realizados por jugadores que están de espaldas a la portería. Xavi Robles, director de Eurogamer, hizo una recopilación de disparos así con el parche aplicado. Un despropósito.

La competencia

Cuando un producto lleva en horas bajas durante años, lo habitual es que su competidor aproveche y emerja. El competidor natural de FIFA es la saga PES, de Konami, que lleva años a la baja, con unas ventas residuales en comparación a las de FIFA, quien le ha comido la tostada que tuvo de forma efímera, cuando tocó el cielo con el mítico PES 6, un juego que doce años después de su lanzamiento sigue teniendo a una comunidad de usuarios que lo actualizan y organizan torneos online con él. Así marco PES 6.

El número de veces que se vendió un FIFA 18 por cada PES 2018 vendido:

PS4 : 16.

: 16. Xbox One : 31.

: 31. Nintendo Switch : Sin PES 2018.

: Sin PES 2018. PS3 : 6.

: 6. Xbox 360 : 8.

: 8. PC: 8.

A lo largo de este otoño se han vendido más o menos la mitad de unidades de las ediciones de este año que las totales de la edición anterior. De PC no tenemos datos, Konami sigue sin llevar PES a la Nintendo Switch y a la vez ha dejado de lanzar su título en las consolas de la anterior generación. Así queda la carrera actual.

PES, no obstante, ha tenido un pasado reciente algo halagüeño: el 2018 renovó la ilusión de muchos y el 2019 mantuvo un gran nivel... pero no es suficiente. Ni con un precio sensiblemente inferior al de FIFA ha podido comerle terreno: la falta de licencias y un online más bien correoso tampoco han ayudado.

Comparativa de una jugada similar en FIFA y en PES.

La saga NBA Live, también de EA, dominaba igualmente el videojuego de baloncesto hasta hace unos años, cuando apareció 2K y les ganó por la mano -sin olvidar que ha tenido problemas recientes-. Drunker0 cree que algo similar puede ocurrir con el fútbol:

El PES podría haber aprovechado para diferenciarse, pero al final parece que va a lo mismo, a promocionar lo de los cromos. La diferencia la marcaría si aparece alguien que no premie a quien más horas puede dedicar a la semana, sino que premie la habilidad. Mientras FIFA no tenga un competidor real, para qué se van a preocupar.

Al mismo tiempo, cree que aunque no aparezca un competidor en la simulación futbolístico, podrían llegar igualmente problemas en las ventas: "Igual puedes acabar derivándote a otra cosa. Si dejas de divertirte, pierdes el interés. Yo antes apenas salía de FIFA, pero ahora ya miro otros juegos".

EA se ha centrado tanto en FUT que el resto de modos de FIFA aburren pronto, incluso online

Quien lea esto a quien en su día fue campeón de FIFA puede pensar que es que los FIFA actuales no dan alternativas divertidas a FUT. Tal cual. "Contra la máquina es aburrido jugar, el online competitivo fuera de FUT es básico y enseguida aburre, y en FUT... A todos nos apaga ver que perdemos por culpa de los cromos pese a jugar a un gran nivel".

Añade también que nunca ha visto a un juego sacar tanta ira como a FIFA. "Tengo amigos que ya han roto dos o tres mandos jugando al FIFA del cabreo... Los Call of Duty también tienen problemas con los servidores, pero nunca he visto nada igual ahí".

En YouTube es frecuente encontrar fuertes quejas hacia FIFA por los motivos que hemos ido viendo en el artículo: lag, handicap, FUT... Sin embargo las ventas siguen en plena forma.

La sensación generalizada es la de que EA lleva varios años cebando a FIFA como a la gallina de los huevos de oro, un filón que podría terminar explotando. Sus ventas no hacen pensar que vaya a haber un final. Tampoco la competencia directa de Konami. Pero sí que se aprecia un hartazgo creciente que no se limita al de los entrevistados: cualquier fan de la saga que frecuente foros y canales al respecto se encontrará con que estos planteamientos no son de casos aislados.

Tampoco sabemos si alguien se plantea tratar de arrebatar el trono a EA. Hace unos años se rumoreó con un "2K Soccer" tras filtrarse que este estudio estuvo escaneando la cara de Thierry Henry, leyenda francesa. Nada de eso se materializó, y nunca más se supo. Quizás un lanzamiento así fuese lo idóneo para que EA, como mínimo, se preocupase más por mejorar su juego, no solo por mantener a sus jugadores cautivos en la granja que es FUT. Mientras llega o no llega, DjMaRiiO ha anunciado, con más o menos seriedad, que se pasa a PES.

Desde Xataka hemos contactado con EA Sports para obtener su versión de todo lo comentado sin haber obtenido respuesta en el momento de publicar este artículo.