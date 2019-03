Así luce la primera Xbox sin lector de discos para juegos digitales, "Xbox One S All-Digital", según Windows Central

Llevamos varios meses escuchando el rumor de que Microsoft está preparado una nueva Xbox que sólo ejecutaría juegos digitales, es decir, sin unidad de discos y sólo para descargas digitales. Pues los chicos de Windows Central afirman haber recibido información e imágenes de esta supuesta consola, la cual sería conocida como "Xbox One S All-Digital".

De acuerdo a la información, la Xbox One S All-Digital sería exactamente igual que la actual Xbox One S sólo que sin el lector de discos Blu-Ray. Esta nueva consola llegaría a ampliar la actual familia de consolas y no sustituiría a ninguna de ellas, ya que el plan sería conocer la respuesta de los consumidores ante una consola completamente digital.

1 TB de almacenamiento y con tres juegos precargados

Según Windows Central, el punto clave de esta Xbox One S All-Digital sería su precio, ya que el no contar con lector de discos disminuiría los costes y así se colocaría como la Xbox de entrada. Se dice que será lanzada durante el mes de abril, probablemente en el 'Inside Xbox', y saldría a la venta el 7 de mayo en todos los mercados de forma simultánea.

Como vemos en las imágenes, el diseño es idéntico al de la Xbox One S, sólo faltaría la unidad de discos y el botón para expulsarlos. Según la foto de la supuesta caja, esta Xbox One S All-Digital vendrá con un disco duro de 1 TB y versiones digitales de 'Forza Horizon 3', 'Sea of Thieves' y 'Minecraft'.

Es curioso que en la caja no se ve ninguna mención a Xbox Game Pass, el servicio de suscripción digital de Microsoft, que tendría todo el sentido del mundo para esta consola. Por otro lado, cabe mencionar que Windows Central aclara que ambas imágenes son recreaciones en Photoshop, esto para ocultar el origen de la foto y proteger a sus fuentes.

Ahora sólo nos queda esperar a la confirmación oficial, que si todo se mantiene de acuerdo a los rumores será en unas cuantas semanas. También tenemos que estar atentos a los rumores en torno a Xbox "Scarlett" y las consolas con nombre en código "Lockhart" y "Anaconda", de las cuales podríamos tenemos los primeros detalles en el próximo E3 2019.