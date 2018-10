Microsoft y la apuesta transversal por el gaming: Xbox Game Pass, el "Netflix de los videojuegos", llegará al PC

Ya estaban tardando. Xbox Game Pass ha sido una de las ideas de negocio más llamativas en la industria de los videojuegos en los últimos tiempos, y aunque no era del todo nueva, su llegada a la Xbox One ha dejado claro que ese "Netflix de los videojuegos" creado por Microsoft podía ser una gran alternativa para muchos jugones.

Ahora Microsoft anuncia que esa propuesta llegará próximamente al PC y por tanto no se limitará solo a sus consolas. Lo indicaba Satya Nadella hace unas horas tras hablar de la buena salud de la división Gaming de Microsoft. La estrategia transversal de este gigante es llamativa, y junto a proyectos como xCloud o su apuesta por el cross-play estamos ante otro paso adelante para conquistar a más y más usuarios (y aumentar sus ingresos por el camino).

Una tarifa plana de juegos que pronto estará disponible para Windows 10

El informe financiero de Microsoft para este último trimestre ha sido fantástico en este apartado: los ingresos de su división de juegos y entretenimiento han crecido un 44%, siendo el crecimiento de los ingresos de software y servicios de Xbox un 36%, aunque es cierto que aquí los mayores protagonistas no han sido los títulos de la propia Microsoft, sino de terceras partes.

Con Satya Nadella también se han notado los cambios en este segmento. Desde su llegada ha habido un cambio de chip, y la empresa ha ido migrando a un modelo de suscripción no solo en ofertas como la de Office 365, que ha consolidado esa filosofía, sino en este Xbox Game Pass que permite acceder a un catálogo de unos 200 títulos de forma ilimitada si uno paga 10 esuros al mes.

Ese catálogo estaba solo disponible en la Xbox One, pero este anuncio promete su llegada a los PCs basados en Windows muy pronto. No hay fechas específicas ni detalles sobre cómo eso afectará al catálogo, pero en el último E3 pudimos comprobar como este servicio se reforzaba de forma notable con disponibilidad de títulos que antes no estaban y de exclusivos desde el primer día también en este servicio.

Otro acierto en esa expansión de Microsoft en el segmento gaming

La división de Microsoft dedicada a los videojuegos está saliendo muy reforzada en estos nuevos tiempos, y aunque sus consolas siguen estando claramente detrás en ventas a las PS4, la cosa cambia cuando hablamos del PC.

Es ahí donde la plataforma Windows sigue sin tener competidor y donde las grandes (y no tan grandes) desarrolladoras se dedican a ofrecer los grandes títulos que compiten en ventas y popularidad con los de las consolas.

En Microsoft lo saben, así que han unido fuerzas para tratar de sumar a los jugadores de consola y de PC con un apoyo claro a la filosofía cross-play: que todos jueguen online a lo mismo sin importar si tienen consola o PC (o móvil, o tablet) es un paso adelante para una industria que es más diversa que nunca.

A ello se suman proyectos también muy interesantes como el inminente soporte de ratón y teclado que llegará a la Xbox One o por supuesto ese Project xCloud con el que podremos trasladar nuestras partidas a un móvil o tableta.

Veremos si esa apuesta por la nube va más allá y Microsoft plantea un servicio similar a los GeForce Now o Project Stream de Google en el futuro, pero lo cierto es que en Microsoft siguen sumando más y más esfuerzos para plantear un ecosistema de entretenimiento cada vez más potente.