Project Stream, la última idea de Google es jugar a 1080p y 60fps desde Chrome

Permitir jugar en streaming es el gran objetivo de la industria de los videojuegos. Desprenderse de la consola y que unos servidores se encarguen de ejecutar el videojuego aún no es 100% posible, pero cada vez hay más opciones interesantes para enviar el contenido a maquinas sencillas que no requieren de grandes recursos. Por ejemplo, jugar al próximo 'Assassin’s Creed Odyssey' desde cualquier ordenador de mesa o portátil sin importar sus especificaciones con Chrome.

Project Stream es el último proyecto de Google que promete la posibilidad de jugar a los últimos juegos AAA en cualquier ordenador sin lag o problemas de jugabilidad. Realizarán la primera prueba con 'Assassin’s Creed Odyssey' el próximo 5 de octubre, un grupo de usuarios podrán jugar al juego desde el navegador Chrome.

En un vídeo de demostración, Google nos muestra cómo funciona 'Assassin’s Creed Odyssey' mediante streaming a 1080p y 60 fps:

En principio, el juego debería poder ejecutarse sin problema en cualquier equipo, independientemente de la tarjeta gráfica que tenga. Eso sí, Google recomienda una conexión a Internet de al menso 25 Mbps. La prueba se realizará con un grupo reducido de usuarios, que pueden inscribirse en el proyecto desde la página oficial. Aunque esta primera prueba estará reducida a los usuarios de Estados Unidos.

Chromecast más allá de las series y películas

Cuando pensamos en transmitir contenido al Chromecast lo primero que nos viene a la cabeza son series y películas, pero ¿y videojuegos? En los últimos meses se ha rumoreado la posibilidad de un servicio de streaming de Google, y los informes iniciales indicaban que podría estar relacionado con Chromecast.

Transmitir en streaming un videojuego no es tan fácil como una película, aunque no se debe tanto a la calidad del vídeo como a otros factores. Un videojuego es ante todo interactivo, los usuarios necesitan que no haya ningún tipo de retraso entre las acciones que ellos toman con el gamepad y la respuesta por parte del videojuego. Videojuego que podría estar ejecutándose a miles de kilómetros en otro lugar y no en el portátil con Chrome del jugador.

Habrá que esperar a las primeras pruebas el próximo 5 de octubre para ver cómo se comporta Project Stream en Chrome. La latencia es el gran problema y obstáculo a superar por parte de la industria. Y de momento, más allá de Nvidia Geforce Now, pocas opciones a la altura encontramos.

