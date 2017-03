Nintendo Switch ya está aquí: esto es todo lo que debes saber (precio, catálogo, juego online ...)

Hoy 3 de marzo es el día en que, por fin, la Nintendo Switch llega al mercado. Quienes la encargaron ya la deben estar recibiendo en sus casas, y si sales de tiendas, es probable que todavía puedas conseguir una. Tanto si ya la tienes como si no te has decidido por ella, esto es todo lo que tienes que saber sobre la consola, sus juegos, el modo online y pago por suscripción o las actualizaciones que ya han llegado.

Su análisis es claro: la mejor consola de Nintendo

Aunque la Nintendo Switch sale hoy a la venta (319 euros en Amazon), en Xataka llevamos jugando con ella unos días. Puedes leer nuestro análisis tras 48 horas de uso intensivo, review que ampliaremos próximamente con la salida de nuevos juegos y la activación de más servicios, especialmente los online.

Nuestros compañeros de Vidaextra coinciden en nuestras buenas sensaciones y no dudan en afirmar que estamos ante la mejor consola de Nintendo.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild: la excusa perfecta

A nosotros nos está pareciendo un juego perfecto la Nintendo Switch, pero nuestros compañeros de Vidaextra lo tienen todavía más claro: es la nueva obra maestra de Nintendo. Su mundo abierto muy extenso, la combinación de elementos clásicos de Zelda con mecánicas nuevas y por supuesto que es un clásico lo hacen todo un vendeconsolas de la A a la Z. Y si le sumas que nos podemos llevar nuestra partida donde queramos, ¡madre mía!.

Actualiza para tener funciones online

Como es habitual en los lanzamientos de nuevas consolas, el día de su puesta a la venta es recomendable mirar si hay una actualización. Con la Nintendo Switch ya está disponible la 2.0 y solo si la actualizas podrás tener una experiencia completa. Entre los añadidos que llegan con la primera actualización, que no tarda más que unos segundos en instalarse si se ha descargado previamente, llegan:

Funciones en línea para añadir amigos y jugar con/contra ellos o tener las últimas noticias

para añadir amigos y jugar con/contra ellos o tener las últimas noticias Acceso a la Nintendo eShop .

. Publicación de capturas de los juegos o la interfaz en tus redes sociales de Twitter o Facebook.

Encendido automático del televisor al colocar la consola (según ajustes y si es un modelo compatible)

Por cierto, un nuevo descubrimiento nos ha dejado muy tocados: los avances en cada juego se guardan en la memoria interna de la Nintendo Switch pero no pueden exportarse ni importarse. Si pierdes o rompes tu Switch, adiós a todos los avances. Y nada de llevarte una partida a la consola de un amigo. Veremos si Nintendo recapacita sobre esta importante limitación.

El catálogo de juegos de la Nintendo Switch

De nuestra prueba con la Nintendo Switch dos fueron las cosas que teníamos muy claras: es su mejor consola y llega con un catálogo que decir reducido se queda corto. El día de su lanzamiento, es decir, hoy, tendremos disponibles los siguientes juegos principales:

The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild , que cuesta en formato digital 69,99 euros y en físico 62,94 euros.

, que cuesta en formato digital 69,99 euros y en físico 62,94 euros. 1-2 Switch . Desde hoy puedes comprar el juego casual que no puede falta en cada lanzamiento de una consola de Nintendo desde la Wii. En la tienda online cuesta 49,99 euros, pero en Amazon ya lo puedes conseguir por 42,90 euros.

. Desde hoy puedes comprar el juego casual que no puede falta en cada lanzamiento de una consola de Nintendo desde la Wii. En la tienda online cuesta 49,99 euros, pero en Amazon ya lo puedes conseguir por 42,90 euros. Just Dance 2017 . Uno de los grandes éxitos de las consolas de Nintendo también se puede comprar ya en digital por 59,99 euros o en formato físico por 54,90 euros.

. Uno de los grandes éxitos de las consolas de Nintendo también se puede comprar ya en digital por 59,99 euros o en formato físico por 54,90 euros. Super Bomberman R por 49,99 euros.

por 49,99 euros. Snipperclips por 19,90 euros.

También se puedes comprar desde la eShop los títulos Shovel Knight, Fast RMX, Vroom in the night sky, varios títulos NEOGEO, I am Setsuna y Othello.

En los próximos meses irán llegando algunos títulos muy esperados, entre ellos todos los indies de los que presume la Switch y grandes esperados como Skylanders Imaginators, Rime, Lego City Undercover, Rayman Legends, The Elder Scrolls V: Skyrim y muchos más que ya podemos reservar online:

Mario Kart 8 Deluxe el 28 de abril por 50 euros.

el 28 de abril por 50 euros. Splatoon 2 el 22 de septiembre por 55 euros.

el 22 de septiembre por 55 euros. Arms el 23 de junio por 54 euros.

el 23 de junio por 54 euros. Puyo Puyo Tetris el 28 de abril por 38 euros.

el 28 de abril por 38 euros. Disgaea 5 Complete el 26 de mayo por 55 euros.

el 26 de mayo por 55 euros. Xenoblade Chronicles 2 el 31 de diciembre de 2018 por 59,90 euros.

Con la Nintendo Switch, al no haber restricciones geográficas para los juegos, podremos acceder a tiendas online de todo el mundo, pero para comprar en ellas necesitaremos cuentas en cada una de esas regiones.

Los accesorios originales

En estos días probando la consola Nintendo Switch, con su facilidad para llevarla de un lado a otro, hemos concluido que necesitamos una funda para proteger la pantalla. Es altamente recomendable. Ése es precisamente uno de los accesorios oficiales asociados a la marca Switch por parte de Nintendo. Pero hay muchos más.

Funda de protección . 19,90 euros y disponible a partir del 9 de marzo.

. 19,90 euros y disponible a partir del 9 de marzo. Mando Pro Controller . Ya disponible, por 69,90 euros.

. Ya disponible, por 69,90 euros. Adaptador de corriente . Ya disponible por 25 euros.

. Ya disponible por 25 euros. Joy-Con Soporte Carga ya disponible por 25 euros.

ya disponible por 25 euros. Joycon Strap ya disponibles por 5 euros.

ya disponibles por 5 euros. Volante Switch Joy-Con Wheel. A partir del 28 de abril por 14,90 euros.

El servicio de pago online ya se puede probar gratis

El servicio en línea con tarifa plana que estrenará la Nintendo Switch no llegará hasta otoño de 2017, según los últimos datos de la compañía. Cuando lo haga, por un precio que todavía no se conoce, podremos disfrutar de:

Modo multijugador en línea .

. Organizar sesiones de juego y usar el chat de voz con nuestros amigos.

Juegos clásicos cada mes de la NES o SuperNES.

Compra de juegos digitales para la Switch con descuentos solo para suscriptores. Y por fin con compras asociadas no a la consola sino a tu usuario.

Hasta ese momento podremos probar de forma gratuita estas funcionalidades, pero cuando esté disponible de forma oficial, solo tendremos acceso a estas ventajas si pagamos.