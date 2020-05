El simulador de la Crew Dragon de SpaceX nos coloca ante la ISS para ver si somos capaces de atracarla con sus controles "reales"

Christopher Nolan consiguió trasladarnos la presión y precisión que implican acoplar una nave a una estación espacial en 'Interstellar', pero hay una manera de que comprobemos por nosotros mismos la dificultad de este proceso. Eso sí, desde nuestra propia casa, ya que se trata del simulador de la Crew Dragon de SpaceX, pero no necesitamos ser ingenieros para jugar con él.

Es un simulador web bastante simpático que nos pone dentro de la nave de la empresa espacial de Elon Musk. Poniéndonos antes un poco en contexto, podemos recordar que la Crew Dragon es la cápsula de SpaceX destinada a que los vuelos tripulados comerciales a la Estación Espacial Internacional (ISS) puedan ser una realidad, habiendo hecho ya algunos vuelos de prueba

Nuestros reflejos (y cálculos) a prueba

En realidad el simulador nos pone en una situación que no debería ser la habitual en la cabina de la cápsula de SpaceX. La Crew Dragon se acopla a la ISS de manera autónoma, pero igualmente dispone de un control manual y sus tripulantes deben saber manejarlo en caso de que sea necesario.

El simulador nos pone ante los ojos la ISS, con sus brillantes paneles solares, y también una representación de todos los controles. Al menos aquí son bastante sencillos, siendo según indican en la pantalla previa equivalentes a la realidad ("the actual controls"). Algo que sorprende al ver algo parecido al mando de una videoconsola o a los controles de un juego para móvil.

Vemos que hay unos controles para la rotación (derecha) y para la posición (izquierda), de modo que podemos controlar tanto la orientación como el desplazamiento. Notaremos que no es algo tan sencillo como "apuntar y disparar" y que tendremos que ir con cuidado para que la aceleración y su inercia no nos jueguen una mala pasada.

En los segundos que hemos tardado en hacer la captura se nos ha ido del todo la trayectoria correcta, a pocos metros de la ISS.

En verde iremos viendo las correcciones necesarias para realizar la maniobra correctamente, teniendo que dirigirnos hacia el rombo central (donde está la compuerta donde hemos de acoplar la cápsula). En azul se nos indica nuestras velocidades de rotación y traslación, aconsejándonos que nos mantengamos a -0,2 metros/segundo cuando estemos a 5 metros de la ISS.

Los astronautas Robert Behnken y Douglas Hurley en la simulación del lanzamiento y acoplamiento de la Crew Dragon. Imagen: https://blogs.nasa.gov/commercialcrew/2020/05/12/crew-dragon-displays-and-crew-spacesuits-ready-for-mission-to-space-station/

Llama la atención ver la sencillez de este panel de control (asumiendo que no será tal cual en la verdadera Crew Dragon), pensando en los paneles que quizás hayamos visto en las fotografías de otras cabinas como las de las misiones Apolo. La verdad es que nosotros no lo hemos conseguido a la primera como dijo haberlo hecho Jim Bridestine (administrador de la NASA) (no compartimos el mismo backgroud ni nos acercamos, vaya), ¿pero qué tal se os da a vosotros?