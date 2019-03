La Crew Dragon de SpaceX ya está en casa: estamos tocando el primer viaje tripulado comercial a la ISS con la punta de los dedos

"Esta es una nueva era en el vuelo espacial humano", explicaba el administrador de la NASA Jim Bridenstine el 6 de marzo. Hoy podemos confirmarlo, la Crew Dragon está en casa sana y salva. Eso solo significa una cosa: la NASA está a una prueba más de volver al mundo de los viajes tripulados.

Hoy por hoy, y desde 2011, todas las visitas con la Estación Espacial Internacional dependen de los cohetes y naves espaciales rusas Soyuz en viajes que salen a unos 80 millones la plaza. Con el programa Commercial Crew en su última fase de pruebas, EEUU está a las puertas de volver a poder mandar tripulantes al espacio justo 50 años después del primer viaje tripulado a la Luna.

Successful splashdown of the #CrewDragon right on time at 8:45 a.m. ET. pic.twitter.com/0qHhHzD4Js