Quiero comenzar en YouTube: seis de los mejores YouTubers del momento nos cuentan cómo ha sido su camino

Quiero ser Youtuber. Seguro que esta frase ha sonado en más de un hogar recientemente y que muchos de los regalos de las pasadas navidades han estado enfocados a la que se ha convertido en una opción de futuro para muchos. De hecho, la opción Youtuber apareció por primera vez entre las opciones en la encuesta de Adecco ¿Qué quieres ser de mayor?. Pero, para ser Youtuber, además de desearlo, hacen falta más cosas.

Una cámara, un lugar donde grabar o tener clara la idea son, obviamente, puntos imprescindibles para empezar. Si estás pensando iniciarte en YouTube, en esta guía te damos consejos para el equipo de grabación, el software de edición y otros elementos básicos del YouTuber. Además, contamos con la opinión de algunos YouTubers de éxito para ayudarte en esta nueva aventura.

Los expertos (de izq a dcha y de arriba a abajo): Ter, Carolina Denia de Clipset, Jesús a.k.a TiparracoSA, Jaume Lahoz y Carlos Santaengracia de Topes de Gama y Alesya Crocodile.

Cuando pensamos en la figura del YouTuber solemos asociarlo a vídeos grabados con la webcam, un fondo de habitación juvenil y gameplays. Sin embargo, el mundo YouTuber es mucho más variado y un claro ejemplo de ello es Ter, la YouTuber revelación que nos ha conquistado con su maestría a la hora de mezclar temas tan dispares como sistemas arquitectónicos con los atributos de Kim Kardashian.

También hay canales que dedicados a la actualidad tecnológica como son Clipset y Topes de Gama, otros que se enfocan más al humor TiparracoSA y sus bromas de cámara oculta o Alesya Crocodile, que emplea la animación como vía para dar rienda suelta a su imaginación. En definitiva, una selección de propuestas variada para ofreceros los mejores consejos tanto a nivel de equipo técnico como de edición o contenido. Allá vamos.

Eligiendo el escenario

Antes de empezar a pensar en el equipo de grabación, primero plantéate dónde vas a grabar tus vídeos, ya que del lugar dependerán aspectos clave como son la necesidad de usar micrófono, la luz y hasta el tipo de cámara que necesitarás.

El criterio a la hora de elegir el sitio puede variar mucho dependiendo del tipo de contenido que vayas a hacer y los recursos a tu alcance. Por ejemplo, Ter y Alesya graban casi siempre en casa y dependen en gran parte de la luz natural, por lo que el requisito a la hora de seleccionar el lugar es la proximidad a una ventana.

¿Interior o exterior?

Aunque TiparracoSA graba la inmensa mayoría de sus vídeos en la calle, cuando graba en casa también usa el mismo recurso de grabar cerca de una ventana. Pero, eso sí, en estos casos el horario es limitado, sobre todo en invierno ya que las horas de buena luz son más escasas. Al grabar en exteriores, TiparracoSA suele elegir el parque del Retiro en Madrid, "es un sitio muy bonito y suelen salir buenas tomas. Además, por el tipo de contenido que hago necesito encontrar gente y es una zona muy concurrida", comenta Jesús.

En el caso de Clipset, cuyos vídeos también están grabados en casa, el criterio a la hora de buscar un lugar para montar su pequeño plató fue distinto. "El estudio lo montamos donde teníamos sitio para poder montarlo, no tiene más secreto. Es el único hueco de la casa donde podíamos hacerlo" asegura Carolina.

Para las grabaciones en exteriores lo más recomendable es seleccionar un lugar con el que te sientas a gusto y en el que puedas tener más o menos controlado el entorno. Jaume y Carlos, de Topes de Gama, graban bastantes recursos en exteriores y suelen elegir lugares estéticos y, sobre todo, bien iluminados.

Usa el sentido común: busca una buena iluminación, huye de lugares con mucho ruido de fondo y adecenta el escenario en la medida de lo posible. Recuerda que el entorno también es parte del vídeo.

Una vez seleccionado el lugar, trata de buscar el mejor plano posible y, sobre todo, usa el sentido común; evita colocarte en un contraluz, huye de lugares con mucho ruido de fondo y adecenta el escenario en la medida de lo posible. En definitiva, ya que el escenario es parte importante del vídeo, un ambiente bien cuidado que sea agradable a la vista contribuye a 'vestir’ el resultado final.

El equipo de grabación: despacito y con buena letra

Evidentemente la idea, qué contar y cómo contarlo, es la principal clave para empezar en YouTube. Sin embargo, ya que el producto que vende el YouTuber es de tipo audiovisual, la calidad de la imagen, el audio o la iluminación son aspectos igualmente importantes que hay que planificar y tratar con mimo.

Ya hemos visto que el escenario es importante, pero si hay algo imprescindible para el Youtuber ese es sin duda el equipo de grabación. Dice el refrán que cuánto más azúcar, más dulce, pero antes de lanzarte a comprar una nueva cámara, un micro o focos, primero plantéate lo que de verdad necesitas.

“Cuando empiezas el equipo no importa mucho, lo que importa es el contenido. No sólo es el material que usas, si no cómo lo usas, cómo le sacas provecho”, afirma Alesya.

“Recomiendo no invertir nada, lo mejor es hacerlo con lo que tengas a mano, es como más creativo sale. Cuando empiezas el equipo no importa mucho, lo que importa es el contenido. No sólo es el material que usas, si no cómo lo usas, cómo le sacas provecho”, afirma Alesya. En sus inicios, grababa con un móvil Nokia y no fue hasta años más tarde cuando invirtió en una cámara réflex de gama básica.

Aunque actualmente en Clipset cuentan con un equipo de grabación profesional, sus inicios también fueron bastante parcos en cuanto a inversión. “Cuando empezamos la inversión era mínima, la cámara era relativamente barata, usábamos focos de obra de los que cuestan 12 euros… A medida que ha ido pasando el tiempo hemos invertido mucho más dinero”, comenta Carolina.

Para Jaume Lahoz de Topes de gama, “a día de hoy no necesitas grandes cosas para tener un producto bien acabado. Con un smartphone de gama alta puedes grabar un contenido de calidad”.

Los chicos de Topes de Gama también son partidarios de empezar con un equipo más modesto e invertir más adelante. Jaume destaca que “a día de hoy no necesitas grandes cosas para tener un producto bien acabado. Con un smartphone de gama alta puedes grabar un contenido de calidad”.

Los expertos coinciden en que lo mejor es que, si ya tienes algo de material, lo aproveches para esas primeras pruebas. Si por el contrario el equipo que tienes más a mano no alcanza lo que consideras requisitos mínimos, lo más recomendable es que te hagas con un equipo acorde a tus necesidades. Recuerda que siempre estarás a tiempo de actualizar tu cámara, hacerte con un micro o comprar unos focos.

La cámara

Esta será tu ventana al mundo y de ella dependerán la calidad de la imagen, el tipo de plano y, a veces, hasta el sonido, de ahí que sea el elemento más importante de todo el equipo. De nuevo, el contenido que vayas a realizar también condiciona el tipo de cámara que te vendrá mejor.

Para poder grabar a distancia, TiparracoSA necesita un zoom muy amplio.

Para TiparracoSA, dado que sus vídeos suelen grabarse a cierta distancia de la acción, la característica más importante de su cámara es que tenga un zoom bastante amplio y ofrezca una buena calidad de imagen. Además, también valora mucho que cuente con estabilizador óptico, un aspecto muy importante a la hora de minimizar los temblores al grabar a mano en exteriores. En el caso de Ter, la lente debe debe ser justo lo contrario: un gran angular para que el plano sea más amplio.

Para Carolina Denia, la cámara debe ser versátil: "Hay que diferenciar mucho el contenido que se hace en un sitio fijo que cuando se realizan grabaciones en la calle. Habría que usar dos cámaras totalmente distintas salvo que tengas una cámara de objetivos intercambiables".

Para poder cubrir una mayor variedad de situaciones, lo mejor es apostar por una cámara que sea adaptable. Carolina de Clipset nos comenta que “la cámara tiene que ser versátil, depende del nivel de youtuber que quieras ser y el tipo de contenido que hagas. Hay que diferenciar mucho el contenido que se hace en un sitio fijo que cuando se realizan grabaciones sobre la marcha, en la calle y demás. Habría que usar dos cámaras totalmente distintas salvo que tengas una cámara de objetivos intercambiables”.

Las réflex o las compactas sin espejo son una opción a tener muy en cuenta. Las cámaras de este tipo ofrecen la posibilidad de ampliar equipo sin tener que cambiar de cámara, además hay lentes zoom muy versátiles con las que es posible cubrir distintas situaciones.

Sin embargo, la pega de las lentes intercambiables es que, por compacta que sea la cámara, suelen abultar bastante. Si vas a grabar principalmente con cámara en mano y quieres dar más sensación de vídeo en primera persona, las cámaras de acción tipo GoPro también pueden ser una buena elección y con su lente gran angular te aseguras de que todo saldrá en el encuadre. A continuación te ofrecemos algunas ideas:

SONY A5000 Esta cámara tiene un diseño muy compacto y su pantalla abatible 180º la hace perfecta para grabarte a ti mismo. Además, sus lentes intercambiables la hacen muy versátil. 380 euros GoPro HERO4 Silver Las GoPro, además de para escenarios más deportivos, también son una opción interesante para grabar vídeos tipo vlog y darles un formato más 'primera persona'. Además es muy compacta para que la puedas transportar fácilmente. 388 euros Canon Legria HF R86 Esta videocámara es manejable y ofrece características muy interesantes como el zoom óptico de 32 aumentos o el estabilizador óptico inteligente. 372,55 euros Sony Handycam HDR-MV1 Está cámara está pensada para grabaciones en las que la música es la protagonista. Es compacta y cuenta con dos micrófonos de condensador que graban sonido estéreo. 308,57 euros Canon EOS 80D Si tienes un presupuesto más holgado y quieres una cámara un poco más profesional, una réflex como la EOS 80D puede ser una opción a tener muy en cuenta. 1.149 euros

¿Micrófono sí o no?

Antes hablábamos de que el producto que se vende en YouTube es audiovisual. Sin embargo, a menudo el audio es colocado en un segundo plano cuando debería estar al mismo nivel que la imagen. Puedes tener una calidad de imagen excelente pero un sonido malo empañará el resultado final y acabará desviando la atención.

El sonido sigue siendo un reto para Youtubers experimentados como Topes de Gama. Para Carlos, el sonido “es el gran handicap de los Youtubers. El vídeo lo puedes llegar a controlar, aprendes a iluminar a base de prueba-error, pero si hay algo que no llegas a tener controlado nunca es el tema del audio”.

"El sonido es el gran handicap de los Youtubers, si hay algo que no llegas a tener controlado nunca es el audio" asegura Carlos de Topes de Gama.

Carolina de Clipset también cree que el sonido es el aspecto técnico más importante y el que más dificultades suele presentar. “Generalmente la imagen importa menos a la gente, pero el sonido es muy importante”, comenta.

Ter cambió de escenario para tener mejor controlada la luz, pero se encontró con que la habitación tenía demasiado eco.

Los problemas de audio pueden venir por varios motivos, pero los más comunes son que haya demasiado ruido de fondo o que, por la acústica de la habitación, genere demasiado eco. Es lo que le sucedió a Ter: “Al principio grababa en mi habitación porque la luz todavía era buena, pero empezó a hacer mal tiempo y cambié a la cocina, el problema es que hay mucho eco y es muy molesto”. En el caso de Alesya, aunque el apartado técnico está en un plano secundario, “el sonido es lo que más se puede mejorar, aunque nunca lo he visto como un impedimento”.

A la hora de grabar el sonido, tanto Ter como Alesya confían en el micrófono que trae integrado la cámara, mientras que Clipset, Topes de Gama y TiparracoSA apuestan por micrófonos de solapa. Evidentemente, la primera es la opción más cómoda, pero hay que tener en cuenta que no todas las cámaras integran micrófonos de buena calidad. Además, si la habitación tiene eco, el efecto se amplificará todavía más.

Los chicos de Topes de gama usan micrófonos de solapa conectados a una grabadora.

Los micrófonos de solapa son una opción interesante y más accesible de lo que puede parecer siempre que vayas a usar un modelo con cable, ya que los inalámbricos suelen ser bastante más caros. En el caso de Clipset combinan un micro con cable cuando graban en el estudio y el inalámbrico lo reservan para sus salidas al exterior.

Un micrófono de solapa se puede convertir en inalámbrico si en lugar de conectarlo a la cámara lo conectas a una grabadora portátil.

Si necesitas un sistema sin cables, pero no te da el presupuesto, el truco que emplean Topes de Gama y TiparracoSA es la solución. Lo que hacen es usar un micrófono de solapa con cable, pero en lugar de conectarlo a la cámara lo conectan a una grabadora que está oculta en un bolsillo de la ropa. Un truco: para poder sincronizar más fácilmente el sonido cuando vayas a editar el vídeo, da una palmada antes de empezar a hablar.

Eso sí, ten cuenta que contar con un micrófono de solapa, tanto si es con cables como inalámbrico, no te solucionará problemas de eco o de ruido de fondo, aunque sí los minimizará. Además, este tipo de micros sólo están indicados en el caso de que el principal hilo conductor sea la voz hablada.

Si por ejemplo vas a cantar o tocar un instrumento, es mejor apostar por un micrófono especial. Una opción para captar tanto voz y sonido ambiente es usar un micro de sobremesa. Además en este caso hay muchos modelos que se conectan directamente al ordenador vía USB, por lo que, si tu cámara no cuenta con toma de audio, es una solución a tener en cuenta.

Por último, un recurso que usan muchos Youtubers es ajustar el audio con un software de edición en la post-producción. En definitiva, el vídeo es importante, pero un sonido claro y nítido es un punto primordial para transmitir cualquier mensaje. Ahí van algunas propuestas:

Giant Squid Audio Lab Si lo que necesitas es un micro de solapa para que tu voz de escucha alta y clara, el Giant Squid es uno de los que ofrece mejor calidad. 57,48 euros BOYA BY-M1 Otro micrófono de corbata pensado para presupuestos ajustados que podrás conectar tanto a tu cámara como a un smartphone 18,95 euros Zoom H1 Si tu cámara no cuenta con jack de audio, puedes grabar el sonido con esta grabadora externa, tanto a través de sus micros integrados como conectando un micrófono de solapa. 107 euros Sony ICDPX333 Esta grabadora de Sony es una opción más asequible con la que podrás conseguir un sonido más claro para tus vídeos. 49 euros Blue Snowball Un micrófono de sobremesa puede ser otra posibilidad para mejorar el audio de tus vídeos. Este de Blue ofrece buena calidad y es asequible. 54,90 euros

Iluminación: natural, artificial o ambas

Al principio decíamos que la luz es un aspecto importante a la hora de elegir el lugar de grabación, tanto si es en exterior como en interior. Si vas a grabar en la calle es una ventaja ya que sólo con luz natural es posible conseguir una iluminación abundante y muy atractiva, pero también hay que seguir ciertas pautas.

Al grabar fuera es mejor evitar las horas centrales del día, cuando el sol está más alto, ya que crea sombras excesivamente duras. El atardecer y la puesta de sol, aunque suelen darnos escenas muy fotogénicas, tampoco son buena idea ya que la luz es más anaranjada y cambia muy rápidamente.

Hablando de cambios, también hay que llevar cuidado con el paso del tiempo ya que la luz va alterándose y al final te puedes juntar con tomas en las que la iluminación y hasta el color son demasiado dispares.

Como hemos visto, muchos YouTubers graban sus vídeos en interiores, donde la iluminación puede presentar más dificultades. Grabar junto a la ventana es una opción, pero es posible que la luz incida desde un lateral y el resultado tenga demasiadas sombras. En este caso, usar un apoyo de luz artificial para rellenar es una buena solución.

Combinar luz natural con un apoyo de luz artificial a modo de relleno es una buena solución.

Por ejemplo Topes de Gama graban sus vídeos en un ático en el que suelen tener muy buena luz, pero la complementan con un par de focos para eliminar sombras y que todo quede más homogéneo y, viendo sus vídeos, el resultado es muy bueno.

Un ejemplo de combinación de luz natural con luz artificial.

Pero no hace falta apostar por soluciones profesionales, también hay soluciones caseras que pueden quedar bien. Por ejemplo Ter tira de ingenio y en muchos de sus vídeos, además de luz natural, utiliza un truco que sólo podía habérsele ocurrido a ella: “Como apoyo de luz artificial uso la funda para móvil LuMee, que es la que utiliza Kim Kardashian y todas mis ídolas. Tiene unos LEDs a los lados que dan una luz muy homogénea que favorece mucho y además la batería dura muchísimo”.

La luz de la propia habitación o una lámpara de sobremesa son otra posibilidad de cara a grabar en interiores, siempre tratando de que sea una luz frontal y difusa para evitar que se creen demasiadas sombras.

En Clipset apuestan por focos LED que les permiten tener la iluminación totalmente controlada.

Evidentemente, una buena iluminación artificial en interiores es más fácil de controlar y te asegura que el resultado siempre será el mismo, sin importar el tiempo que haga fuera o la hora que sea.

“En el estudio siempre tenemos luz artificial, independientemente de que fuera haya luz o no, para así no tener problemas con el paso del tiempo”, nos comenta Carolina.

Como decíamos antes, en sus inicios, en Clipset usaban una solución bastante rudimentaria, pero actualmente toda la iluminación de su estudio proviene de focos LED. “En el estudio siempre tenemos luz artificial, independientemente de que fuera haya luz o no, para así no tener problemas con el paso del tiempo”, nos comenta Carolina.

Al contrario de lo que pueda parecer, es posible adquirir soluciones de iluminación que den buen resultado a precios relativamente asequibles. Ahí van nuestras sugerencias:

Neewer Bestlight Este panel LED se acopla a la zapata de la cámara y ofrece una iluminación homogénea y suave. Incluye varios filtros para modificar la temperatura de color de la luz. 21,99 euros Neewer 48 Otra solución si no necesitas una luz muy potente y que además se puede acoplar a la cámara es un anillo de luz. También es económico y por su disposición circular reparte muy bien la luz. 29,99 euros Bower Smartphone LED Video Light Si vas a grabar con tu smartphone puedes tener una iluminación auxiliar con este accesorio con 50 bombillas LED. También se puede conectar a una cámara 36,99 euros aprox BPS 1250W 50x70cm Softbox Kit Si lo que buscas es un equipo de iluminación más potente y que te permita trabajar con luz artificial, este kit de focos con ventanas difusoras es una opción barata y efectiva. 79,29 euros Yongnuo YN-600 Pro Este foco LED es una opción más profesional y te proporcionará una luz potente y homogénea. 101,54 euros

Editando vídeos

Una vez acabado el proceso de grabación toca editar. Aquí es donde muchos Youtubers se esmeran más, y es que el vídeo puede no ser nada del otro mundo, pero con una buena edición puede ganar mucho y convertirse en un producto totalmente distinto.

El truco para que el proceso de edición no acabe siendo un infierno es asegurarte de tener suficientes tomas y, sobre todo, no haberte dejado nada por grabar. Para eso es necesario tener muy clara la idea desde el principio ya que es fácil acabar divagando demasiado en un tema y pasar de largo en otros.

Si tienes clara la idea al empezar a grabar, editar será mucho más sencillo.

Hacerte un guión puede ser una solución, pero más que un guión cerrado, la mayoría de Youtubers con los que hablamos planifica la estructura del vídeo en bloques o apartados para no dejarse nada, pero dentro de cada uno se permiten improvisar para que el resultado tenga más frescura. Lo que sí es común para todos es repetir tomas, no sólo porque la primera haya salido mal, si no también porque, como decíamos, siempre es mejor que sobre material a la hora de editar a que falte.

El proceso de edición es clave en muchos de los vídeos de Alesya.

Si tienes clara la estructura del vídeo al grabar, editar será mucho más sencillo, aunque siempre hay espacio de añadir nuevas ideas que se te vayan ocurriendo sobre la marcha, es lo que hace Alesya. “Cuando subes un vídeo es una idea decorada. Para empezar hay que tener claro lo que quieres hacer, luego ya viene todo lo demás, siempre a medida que voy editando se me van ocurriendo más cosas. Primero hago lo que sería el esqueleto y después empiezo a vestirlo”.

Ter también planifica los temas de los que quiere hablar, pero su caso es curioso ya que lo graba todo del tirón en una sola toma muy larga y después extrae los mejores clips, aunque reconoce que no es el mejor sistema. “No apago la cámara en ningún momento y hay veces que me paso cinco minutos mirando a la cámara sin decir nada, sólo pensando la siguiente frase. La Ter que edita está harta de la Ter que graba” comenta entre risas.

En Clipset usan distintas cortinillas de introducción para cada tipo de vídeo.

En el caso de Clipset y Topes de Gama, al tratarse de canales de actualidad tecnológica que cuentan con secciones fijas, la estructura tanto al grabar como al editar está mucho más marcada, pero según el tipo de vídeo, seguir la misma estructura puede no ser lo más adecuado. Carolina de Clipset nos comenta que “nosotros tenemos una estructura a la hora de editar, pero esto no siempre es lo mejor. Hay determinado tipo de contenido en el que hay que cambiar más para hacer destacar cada vídeo y conseguir ese factor sorpresa que atraiga al público”.

Usa el software de edición con el que te sientas más a gusto y recuerda que el ordenador, aunque no hace falta que sea profesional, debe cumplir unos requisitos mínimos.

Sobre el programa que usar para editar, aquí lo mejor es elegir aquel con el que te sientas más a gusto y cubra tus necesidades. Aunque no graba los vídeos, Jesús de TiparracoSA sí se encarga de la edición y su programa favorito es el Sony Vegas: “Me han recomendado mucho Premiere o Final Cut, pero llevo con el Sony Vegas desde que empecé en Youtube y ya soy un maestro. He intentado ponerme con otros programas y me es imposible porque me siento inútil”.

Además del software, el ordenador es un aspecto clave al editar vídeos, sobre todo si son de alta resolución. No es necesario contar con un ordenador profesional, pero sí que hay ciertos requisitos mínimos para que la edición sea un proceso fluido y no se convierta en un engorro. Los requisitos varían dependiendo del software que vayas a usar para editar, pero lo habitual es que necesitemos al menos 8 GB de memoria RAM y una tarjeta gráfica compatible.

Inspiración y motivación

Decíamos antes que la cámara, el micro (si lo necesitas) y la iluminación son aspectos importantes, pero la clave para dedicarse a esto no es la calidad de imagen o el sonido, es tener algo que contar.

Las temáticas que se pueden tocar son de lo más variadas. Puedes enfocarte más hacia los how-to de maquillaje, bricolaje o cualquier otra área, contar tus vivencias, exponer tu música, hacer un gameplay o analizar productos de todo tipo. Sea cual sea tu área, lo importante es que sea algo que te guste hacer.

Las posibilidades son enormes y la elección depende de las habilidades y motivaciones de cada uno. Para prueba, las motivaciones que tuvieron los YouTubers con los que hemos hablado fueron diferentes en cada caso, pero todos coinciden en que fue algo que surgió de forma natural a partir de sus aficiones o su trabajo.

Por ejemplo para TiparracoSA todo empezó a partir de su afición por el vídeo y las bromas. “Desde pequeño siempre me ha gustado llevarme la cámara a todas partes y gastar bromas a mis amigos. Cuando empezó Youtube subía vídeos de mis viajes y cosas así, después conocí canales de bromas de Estados Unidos y me inspiré en ellos”.

Ter también ha sido una gran consumidora de YouTube desde los inicios de la plataforma, aunque reconoce que le costó mucho dar el salto al ‘otro lado’. “Empecé por un arrebato, pero realmente lo llevaba pensando 10 años. Me daba mucho miedo y una vez que ya estoy dentro me doy cuenta de que los miedos que tenía están ahí. Es incluso más complejo de lo que me imaginaba, y eso que siendo espectadora tantos años ya me podía hacer una idea, pero bueno, estoy contenta”. Y no nos extraña que esté contenta. Su canal ya acumula más de un millón y medio de visualizaciones y más de 30.000 suscriptores, que no está nada mal para haber empezado en septiembre de 2016.

“Nunca he tenido como objetivo vivir de YouTube” asegura Alesya. Para ella, Youtube es una forma de exponer lo que sabe hacer, su currículum.

El caso de Alesya es diferente ya que no se inició en YouTube para ganar popularidad, si no que siempre lo ha visto como una plataforma para exponer sus habilidades en la animación y edición de vídeos. Y la cosa funcionó, ya que gracias a su canal consiguió su trabajo actual en Weblogs S.L.

YouTube también es un buen currículum. La prueba es este vídeo de Alesya creado para Magnet.

Para Alesya, YouTube es el medio, no el fin. “Nunca he tenido como objetivo vivir de YouTube, yo sólo quería exponer lo que sabía hacer, es un concepto distinto (...) Tenía la esperanza de que alguien lo viera, le gustara y me contratara, que al final es lo que ha pasado”.

Tanto Clipset como Topes de Gama ya se dedicaban a cubrir la actualidad tecnológica desde sus respectivos blogs, el vídeo surgió como un recurso más con el que comunicar.

Clipset fueron pioneros de los canales de YouTube ‘tech’ en español. “Empezamos como blog, ya éramos periodistas de tecnología y escribíamos en papel desde hace mucho tiempo y empezamos a mostrar productos en vídeo, algo que nadie hacía entonces”, asegura Carolina, aunque reconoce que al principio no le prestaban demasiada atención y simplemente usaban YouTube como un repositorio de vídeos para complementar el blog. No fue hasta 2011 cuando, al ganar el concurso Youtube NextUp, empezaron a tomárselo mucho más en serio.

Para Topes de Gama, que también escribían en un blog de tecnología antes de iniciarse en YouTube, el salto al vídeo se produjo con el objetivo de transmitir la información de una forma más dinámica. “Grabamos el primer vídeo porque queríamos explicar algo que en texto iba a ser un rollo. Con el vídeo en muy pocos segundos explicas el tema y fue como la búsqueda de un recurso que nos ayudara a complementar la información en texto, pero luego cogió mucha más fuerza”.

Diferenciarse o morir

Ser YouTuber está de moda y, aunque sea una actividad minoritaria, es innegable que hay una saturación de canales de todo tipo, por lo que la diferenciación es un punto clave para destacar entre la enorme oferta disponible en YouTube.

Para conseguir sacar la cabeza en este océano de propuestas, la creatividad juega un papel clave. Para Jesús, las ideas surgen casi sin darse cuenta “Tengo muchas ideas apuntadas y tal, cuando se me ocurre algo lo apunto pero no te sabría decir, simplemente se me ocurren… Estoy un poco zumbao, igual es por eso”, comenta entre risas.

Creatividad y originalidad son dos puntos clave para diferenciarse en la enorme oferta de YouTubers.

Ter emplea un formato bastante típico en el sentido de que la mayoría de sus vídeos consisten en ella misma hablando a la cámara, pero lo compensa con unas ideas de lo más originales, y es que ¿a quién se le iba a ocurrir relacionar las Kardashian con el suprematismo ruso? Alesya, en cambio, toma como fuente de inspiración escenas cotidianas con las que todos nos identificamos, pero las exagera al máximo para un mayor impacto.

La originalidad de Ter queda clara en uno de sus vídeos más famosos.

Clipset y Topes de Gama no tienen que pensar en nuevas ideas ya que ambos se dedican a cubrir la actualidad tecnológica. Pero lo que parece una ventaja también es una dificultad ya que diferenciarse en un sector en el que hay más canales dedicados a lo mismo puede ser complicado.

Para canales como Clipset y Topes de Gama que de dedican a cubrir la actualidad tecnológica, aportar algo diferente es todavía más importante.

Para Carolina, la propuesta de valor que aportan en sus vídeos es “la experiencia personal de lo que hemos probado, las especificaciones las tienen todos pero hay que ir más allá. Siempre nos hemos dedicado a comprobar que todo lo que promete el fabricante es cierto”.

La forma de diferenciarse que tienen los chicos de Topes de Gama tiene que ver con el tono desenfadado de sus vídeos. “Siempre tratamos de hablar de tecnología de una forma muy normal, de tú a tú. Yo contesto igual que si mi cuñado me preguntara ‘oye carlos, que móvil me compro?’” comenta Carlos. Para Jaume “No es tanto el qué si no el cómo. El formato, la comunicación, eso es lo que nos diferencia”

“No es tanto el qué si no el cómo. El formato, la comunicación... eso es lo que nos diferencia” afirma Jaume.

Al preguntarles por cómo viven la competición con otros canales, ambos aseguran que no es algo que les preocupe demasiado. “Lo de sacarlo rápido porque hay que sacarlo rápido hace un flaco favor al análisis del producto y sobre todo al usuario. Lo que hacemos para salir antes es hacer unboxings, un formato que quita un poco el ansia a la gente, pero los análisis llevan mucho más tiempo” asegura Carolina.

Carlos de Topes de Gama coincide: “tratamos de analizar el producto siempre lo mejor posible, independientemente de que uno lo saque antes o después”, aunque reconoce que antes no era tan sencillo ya que no conseguían los productos en lo que se conoce como ‘primera hornada’, pero tras tantos años ya están de los primeros de la lista.

Las tres’P’: pasión, paciencia y perseverancia

Quizás por la novedad, la del YouTuber es una figura que se suele distorsionar con facilidad. Los que consiguen ganarse la vida en la plataforma son pocos y, si lo consiguen, no es de la noche a la mañana. Para la inmensa mayoría que se ha hecho un hueco en YouTube, detrás hay muchas horas de trabajo duro a cambio de nada.

Además, no siempre es un camino de rosas. Estar en YouTube significa que, además de ser constante, te expones al mundo, tanto para recibir elogios como críticas. Prepárate para que la gente opine sobre tu trabajo, a veces no de forma precisamente amable.

También es un proceso de aprendizaje constante, tanto en lo técnico como en el contenido o la forma de comunicar. Es fácil desanimarse, por eso hay que ser muy perseverante y, para los expertos en la materia, esto sólo es posible si te apasiona lo que haces.

Cuando preguntamos a los expertos qué consejo le darían a alguien que quiere empezar en YouTube, la mayoría coincide: esto sólo es posible si te apasiona lo que haces.

Al preguntarle qué consejo daría a alguien que quiere empezar en YouTube, Carolina de Clipset lo tiene clarísimo: “Que lo haga porque sea algo que le apasione, que no espere forrarse porque no es cierto. Casos como el de ElRubius es uno entre millones de personas que tienen un canal, incluso él tardó bastante tiempo. El crecimiento es progresivo, es difícil vivir de ello 100% a no ser que te lo montes bien.”

No hay duda de que Jesús se lo pasa genial haciendo sus vídeos.

El consejo de Jesús de TiparracoSA también va en la misma línea: “Le diría que adelante, pero que no lo haga como ‘quiero ser youtuber’. O que lo haga, si lo que quiere es ser famoso ya lo dejará a los tres meses. Si no te gusta no llegas a ningún sitio, eso está comprobado. De hecho, el día que me deje de gustar me buscaré otra cosa”.

“Si lo que quieres es ser famoso ya lo dejarás a los tres meses. Si no te gusta no llegas a ningún sitio, eso está comprobado” afirma Jesús.

Carlos de Topes de Gama cree que “Hay que tener mucha paciencia. Hay una falsa creencia de que en youtube puedes empezar a hacer dinero muy rápido. Cuando nosotros empezamos ni pensábamos que fuéramos a hacer dinero con esto, pero es cierto que ahora hay YouTubers a los que les va muy bien y la gente puede caer en el error de creer que es sencillo”.

Puede que haya excepciones (nosotros no conocemos ninguna), pero empezar en YouTube queriendo ser PewDiePie es una meta irrealizable que tiene todas las papeletas para terminar en fracaso. La realidad es que en esto no hay una fórmula infalible, la única vía que está comprobado que funciona es poner pasión en lo que haces, ser constante y no cesar en el intento.

Sin embargo, dar con eso que te motiva y apasiona no siempre es una tarea sencilla. Si no lo tienes claro al cien por cien, no tengas miedo a probar distintas ideas. Es lo que recomienda Alesya: “Aunque no tenga muy claro lo que quiere hacer, que empiece ya porque así le quedará más claro. Yo a medida que empecé a hacer vídeos fui aprendiendo mis necesidades técnicas, sobre la marcha”.

Así que ya sabes, además de tener una cámara, un micro (si lo necesitas) o buscar un lugar para grabar, primero encuentra eso que te apasiona, que lo de ser YouTuber vendrá después.

Imágenes | Pixabay

