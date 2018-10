El equipo de Enrique Pérez: ordenador, móvil, cámara y más

Cuando estás valorando renovar tu teléfono y dudas entre un par de modelos, es bastante probable que acabes leyendo el análisis de Xataka elaborado por Enrique Pérez para ayudarte a decidir. Y es que cuando un smartphone sale al mercado, el trabajo de Enrique es probarlo, ya sea para Xataka o para Xataka Android.

Pero no solo teléfonos: televisores, aspiradores y los gadgets más sorprendentes han pasado por las exigentes manos de Enrique. Charlamos con el catalán sobre qué herramientas usa para trabajar y cuáles son sus dispositivos imprescindibles.

Sus herramientas de trabajo: Macbook y Google Pixel 2

El trabajo de de Enrique Pérez en Xataka se centra principalmente en la parte de tecnología móvil y análisis de productos. Para escribir en casa emplea un Macbook Pro Retina de 13 pulgadas modelo late 2013 que compró en cuanto fue lanzado, sustituyendo a un viejo PC de sobremesa. Es decir, que el barcelonés trabaja en su día a día con un portátil, lo que le permite alternar el trabajo en el despacho, el salón y el bar de abajo:

"Nunca había utilizado Mac pero extrañamente era el portátil que más se ajustaba a lo que necesitaba: una autonomía de unas cinco o seis horas y una pantalla Full HD o superior. Además tenía un diseño muy compacto que no abundaba, con trackpad suave, buen teclado... En esa época los 'Ultrabooks' eran muy caros: con el descuento universitario pagué 1.250 euros por mi equipo y el Asus Zenbook, que era otra opción, costaba unos 1.600 euros."

¿Un portátil para trabajar toda la jornada? Sorprendentemente sí. Según sus palabras, "un monitor auxiliar me despistaría a la hora de trabajar por el tema de la multitarea. Estoy muy contento con él, sobre todo con la pantalla Retina. Pasar tantas horas delante del ordenador es doloroso para los ojos, pero con una buena pantalla se lleva mejor."

No obstante, echa de menos los PC por la cantidad de juegos pendientes que ha dejado en el tintero: "No soy muy gamer, pero cuando quiero jugar tengo que tirar el ordenador de mi pareja. En un futuro quizás me compre un PC a piezas que cumpla para mis necesidades laborales y me permita jugar todo lo que quiero. Pero creo que me esperaré a que el gaming 4K HDR a 60fps esté a precios razonables. Es eso o apostar por el minimalismo de un Mac Mini junto a un monitor panorámico. Sea como sea, el Macbook todavía debe aguantar un par de añitos más."

Para probar las últimas novedades de Android y tomar fotos usa su teléfono personal, el Google Pixel 2 XL y el kit de iluminación ESDDI (54,87 euros), un par de focos muy sencillos que son más que suficiente para solucionar el problema de las sombras en fotografía de producto.

Finalmente, como la instalación de apps o testear versiones de sistemas operativos forma parte de su día a día, también suele tener por la mesa tres o cuatro móviles de marcas distintas bastante populares que veremos más adelante.

¿Y cuando se va de viaje?

Acostumbrado a cubrir eventos, el catalán insiste en que intenta ir siempre con lo justo, aunque a veces se hace difícil: "Suelo llevar el Macbook o, si me da apuro, un Chromebook ASUS C200. Es un portátil secundario muy ligero de 11 pulgadas que me sirve para escribir y navegar por internet. La movilidad es un aspecto que valoro mucho, ya que me permite ir de arriba a abajo sin tener que preocuparme por el peso."

Pérez asegura que intenta ir con la menor cantidad de gadgets posibles pero la lista que nos enumera va mucho más allá: "No puede faltar el Pixel 2 XL como herramienta multiusos, algún móvil adicional para comparar como el Redmi Note 4 o el Honor 10, unos auriculares inalámbricos MEE Matrix 2, adaptadores USB-C, un adaptador universal de enchufes, un adaptador Ethernet para el MacBook, un cable USB corto, una batería Anker de 20.000 mAh (34,99 euros) para asegurarme que no me quedaré sin móvil y un dado d20, porque nunca se sabe."

Una decena de dispositivos que aseguran que Enrique pueda realizar su trabajo con solvencia en el terreno audiovisual, sin miedo a quedarse sin batería.

"Lo llevo todo en mi mochila Case Logic (39,97 euros) para portátiles de 14" que compré en 2013. Es resistente, tiene el tamaño perfecto y sobrevive de maravilla. Tiene un bolsillo superior para guardar lo más urgente, dos bolsillos laterales que utilizo para tener cosas a mano como un USB o pañuelos y dos espacios. El principal donde se guarda el portátil y además hay espacio para la cámara, el cargador, los auriculares y la batería y otro espacio para guardar la cartera y todos los accesorios. Cuando la ves por fuera nunca piensas que quepa tanta cosa".

Los ha probado (casi) todos, pero solo Google Pixel 2 XL le conquistó

Para una persona acostumbrada a probar prácticamente todos los smartphones que salen al mercado, quedarse con uno debe ser una ardua tarea. El catalán nos confiesa que hasta el año pasado estuvo disfrutando de la "autonomía bestial" (sic) y el tamaño del Xiaomi Mi Max 2 (161,60 euros), pero a nivel de óptica se le quedaba corto.

Xiaomi Mi Max 2, un teléfono no apto para cualquier bolsillo: 6,44 pulgadas de diagonal y batería de 5.300 mAh

Así que a principios de año aprovechó una oferta de eBay para hacerse con un Google Pixel 2 XL (695,44 euros), un dispositivo con luces y sombras: "La pantalla del Pixel es más la de un gama media que de un buque insignia, pero como a mi me costó unos 600 euros lo valoro así. Si me hubiera costado mil euros no pensaría lo mismo. Al final los ojos se acostumbran y tampoco es tanto problema si se mira de frente. El lector de huellas tampoco es tan preciso como me gustaría y en los últimos meses iba extrañamente inestable para ser un Pixel."

"La cámara del Pixel eclipsa todos los pequeños problemas. El modo retrato es adictivo y el procesado tan agresivo que tiene crea imágenes super nítidas y llamativas. Tanto es así, que para mis artículos he sustituido la cámara portátil por el Pixel."

Pérez no duda en señalar el Pixel como su dispositivo más importante: "En el día a día hay muchos gadgets que nos facilitan la vida, pero no hay ninguno que se acerque en importancia al teléfono: me sirve para comunicarme, hacer fotos, almacenar datos, grabar voz, actuar como agenda..."

Si no fuera por la calidad óptica del Pixel, Enrique probablemente seguiría con un Xiaomi: "Me gusta el Mi A2 (193,90 euros) porque tiene Android Puro y es muy fluido, con buen diseño y una cámara más o menos decente. No tiene SD, pero iría todo a la nube".

¿Adios a las cámaras?

La promesa de que los móviles iban a sustituir a las cámaras cada vez es más una realidad. Y es que muchos usuarios han optado por olvidarse la cámara en casa. A nivel doméstico y como acabamos de ver, en un ámbito mucho más profesional. ¿Ha dicho Enrique adiós para siempre a las cámaras?

"Mi Google Pixel 2 XL ha logrado sustituir a mi Sony RX100 de primera generación y estoy encantado, pero sí que hay ocasiones donde necesito un extra a nivel fotográfico. Aunque es una inversión que tendrá que esperar, me tienta la Sony Alpha A6300 (659 euros) porque busco una sin espejo que no se vaya de precio. Me convence su diseño y sobre todo la velocidad de enfoque. Además me gustaría grabar más vídeo y esta lo hace en 4K. Pero como digo sigo buscando opciones. ¡Se aceptan recomendaciones en los comentarios!"

La filosofía tecnológica de Enrique: "lo mejor, al mejor precio"

En un trabajo que te exige estar al día de novedades tecnológicas y probarlas exhaustivamente, es bastante normal quedarse con los dientes largos y sentir la tentación de renovar equipo constantemente, pero Pérez tiene muy claro qué es lo que quiere:

"La calidad-precio es un factor que valoro mucho a la hora de comprar tecnología. Hay ciertos gadgets por los que merece la pena pagar más, pero el precio en muchas ocasiones está inflado y baja rápidamente. Valoro la gama alta y me encanta disfrutar de la mejor imagen, el sonido más preciso y el diseño más cómodo. Como enamorado de la tecnología estoy dispuesto a hacer un esfuerzo para pagarlo pero no pienso pagar el doble por algo que únicamente es ligeramente mejor."

Así que siguiendo ese criterio, Enrique es un ávido buscador de ofertas. ¿Su truco? Esperarse un par de meses tras un lanzamiento, solo así consigue el mejor precio y disfruta de tecnología de vanguardia.

Ese fue su razonamiento a la hora de comprar uno de los gadgets con los que está más contento, su televisor Sony XE90 de 55 pulgadas: "En TV de gama alta solo hay cuatro marcas, mi presupuesto era limitado y no me cabía algo más grande en el salón. La serie XE90 es el primer modelo de la gama alta de Sony. Es un modelo con una imagen sobresaliente (sin llegar a rivalizar con las OLED de gama más alta) que llevaba un tiempo deseando pero nunca daba el salto. Lo único que me gusta menos es que tenga Android TV, tiene muchas posibilidades pero va lento y las actualizaciones tardan en llegar. Me gusta mucho más el diseño de Tizen de Samsung o web OS de LG, que es el más fluido "

"Desde que me la compré veo muchas más series, comparto tiempo con mi pareja viendo la tele y me ha permitido entender mejor el salto de calidad que hay entre una Samsung básica de 43" y un televisor más avanzado Full Array LED. La compré en el Black Friday por menos de mil euros (ahora cuesta 1.191 euros)".

Su próxima adquisición

Enrique Pérez no duda, lo siguiente que hará será sustituir sus auriculares MEE Matrix 2: "Mis auriculares actuales se me han deteriorado sorprendentemente rápido aunque se siguen oyendo bien. Mi idea es comprar los Sony WH1000XM3 (377 euros) que probé recientemente y son comodísimos. Además la cancelación de ruido que ofrecen es brutal, te aislan completamente del mundo exterior. Son manejables y versátiles. Me encanta el sonido y creo que son de lo mejorcito hoy en día."

Aunque todavía no ha dicho su última palabra en este sentido, ya que pronto probará sus rivales directos, los Sennheiser PXC550 y Bose QuietComfort 35 II, de los que promete reseña.

Y un gadget para mejorar sus sesiones fotográficas de producto, un palo selfie trípode: "Estuve un tiempo probando el estabilizador DJI Osmo Mobile 2 (120,93 euros) y creo que acabaré comprándomelo por su buen diseño, fiabilidad, calibrado y sobretodo que ahora tiene una relación calidad precio excelente"