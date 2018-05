DJI Osmo Mobile 2, análisis: el mejor estabilizador para móviles ahora también compite en precio

Una de las herramientas más útiles que podemos comprar para nuestro móvil es un estabilizador de vídeo o gimbal. Se trata de un accesorio cuya principal función es contrarrestar el movimiento que se produce al movernos mientras grabamos. DJI, más conocido por ser un fabricante de drones, presentó a principios de año su nuevo estabilizador. Durante estas semanas hemos estado probando el DJI Osmo Mobile 2 y aquí os traemos nuestro análisis.

El DJI Osmo Mobile 2 podría pasar por un moderno palo-selfie pero es un accesorio muy recomendable para cualquier usuario que acostumbre a grabar vídeos o quiera mejorar las capacidades fotográficas de su móvil. El Osmo Mobile 2 se conecta via bluetooth, cuenta con aplicación propia y además de contar con un excelente sistema de estabilización permite identificar rostros y seguirlos, grabar tanto en horizontal como en vertical y capturar vídeos time-lapse o hyper-lapse. Vamos a ver qué nos ofrece esta segunda generación del gimbal de DJI, una opción que ha bajado de precio y es de las más interesantes del mercado.

DJI Osmo Mobile 2, especificaciones técnicas

DJI Osmo Mobile 2 Dimensiones 295 × 113 × 72 mm Peso 485 gramos Teléfonos compatibles de 58.6 - 85 mm

hasta 8.9 mm Intervalo controlable Paneo: ±160º

Inclinación:±155º (modo paisaje)

120°/s Rango mecánico Paneo: ±170º

Rotación: -90º a +70º

Inclinación: ±170º Batería 2600 mAh Precio 149 euros

Ligero y cómodo en mano

Del mismo modo que los drones de DJI destacan por su diseño, el trabajo con este DJI Osmo Mobile 2 es muy bueno. Tenemos un accesorio en forma de tubo de unos 30 centímetros de alto, con una empuñadura cómoda de sujetar y una parte superior que será donde colocaremos el móvil. Mientras el gimbal esté apagado, esa parte se podrá doblar fácilmente para que sea más fácil guardarlo.

En total pesa unos 485 gramos y está construido en un cuerpo de nylon reforzado que se siente muy agradable en mano y aporta una pequeña calidez respecto al metal. Habiendo probado otros estabilizadores para el móvil, el DJI Osmo Mobile 2 es ligeramente más grueso pero es de los que mejores sensaciones ofrece a la hora de grabar, algo muy importante para no cansarnos.

En la parte inferior del dispositivo encontramos la conexión para trípode estándar, muy útil para mantenerlo sujeto de pie mientras va grabando. Lamentablemente el DJI Osmo Mobile 2 se vende solo y el resto de accesorios habrá que comprarlos de manera independiente.

Al contrario que otros estabilizadores, el DJI Osmo Mobile 2 está fabricado en nylon reforzado. Es más grueso y bajo, algo más ligero y el agarre en mano es sobresaliente.

Dentro de la empuñadura guarda una batería de 2.600 mAh que podremos cargar a través del puerto microUSB situado en el lado derecho. Junto a esta conexión tenemos tres luces LED de color blanco y una verde. Estas nos indicarán tanto si está apagado o encendido, pero también el estado de batería. Otro pequeño añadido muy útil y que no tenemos en todos los gimbal.

Otra conexión que encontramos es un puerto USB que podremos utilizar para que la batería del estabilizador alimente al móvil. Aquí nos encontraremos un punto conflictivo, ya que dependiendo de la situación se nos agotará antes uno que el otro.

A través de la rueda podemos ajustar el móvil y colocarlo tanto horizontal como verticalmente.

En el centro de la empuñadura tenemos los controles que pasaremos ahora a describir. Finalmente, la parte superior es el estabilizador en sí mismo. Tenemos dos ruedas que nos permiten ajustar el móvil a nuestro gusto. La pequeña de ellas es para separar el cuerpo más o menos, en función del tamaño que tenga el propio smartphone. La segunda rueda nos permite girar el soporte y de hecho es una de las novedades del DJI Osmo Mobile 2 en comparación con la primera generación. El móvil puede colocarse tanto en horizontal, que sería lo habitual, como en vertical. Aunque no tenemos un botón que nos permite intercambiar entre estas dos posiciones de manera automática.

El soporte para el móvil es un mecanismo físico que deberemos alargar con la mano para colocar el smartphone. DJI ha pensado su gimbal con el iPhone en mente, pero es compatible con todo tipo de móviles mientras cumplan las dimensiones permitidas: de 58.6 a 85 mm y un máximo de 8,6mm de grosor

DJI ha diseñado su gimbal con el iPhone en mente, pero no tendremos problemas en usar móviles de hasta seis pulgadas como el Pixel 2 XL.

Para realizar este análisis hemos utilizado un Google Pixel 2 XL con una pantalla de seis pulgadas y más allá de tener que ajustar la altura ligeramente, no hemos tenido más problemas. Sí es cierto por eso que funciona mejor con dispositivos algo más pequeños. El agarre del soporte es muy bueno y afortunadamente nuestro móvil se ha mantenido en su sitio sin caerse durante todos los días de prueba. Por el contrario, esta sujección impide que podamos conectar cables o accesorios al móvil, como por ejemplo un micrófono. Lo que sería muy útil en las grabaciones.

DJI nos ofrece un estabilizador muy cómodo de manejar y con un estuche grisáceo y rectangular que lo protege de todos los golpes. Aunque en el caso de la funda, lo que ganamos en seguridad lo perdemos en portabilidad ya que es bastante gruesa y rígida.

Un modo de control para cada escena

Para controlar el DJI Osmo Mobile 2 podemos hacerlo desde diversos puntos. El botón principal está marcado con una letra 'M', hace la función de apagado/encendido y también la de cambiar de modo. Seguidamente tenemos un botón disparador marcado con un punto rojo que nos servirá para empezar a grabar o hacer una foto a distancia, aunque en este caso únicamente nos servirá a través de la aplicación oficial. Un caso similar ocurre con el botón para el zoom que tenemos en el lado izquierdo, funciona perfecto via bluetooth pero solo con la app DJI GO.

Por último nos encontramos con el joystick, que funciona tanto en vertical como en horizontal y nos permite de una forma muy sencilla controlar la orientación del móvil. El DJI Osmo Mobile 2 cuenta con varios modos automáticos de movimiento, pero el joystick siempre acabará siendo nuestro mejor aliado.

Una vez conocemos los controles, pasamos a describir los diversos modos de uso de los que disponemos.

El primero de ellos es el modo por defecto de barrido . Aquí la cámara únicamente se mueve horizontalmente y se intenta mantener siempre a la misma altura para que el vídeo salga lo más estable posible pese a que estemos caminando y nuestro cuerpo se mueva arriba y abajo.

El segundo es una combinación de barrido e inclinación. El gimbal seguirá los movimientos que hagamos aunque siempre intentando suavizarlos. En este modo se moverá en todos los ejes.

El tercero es el modo fijo, donde la cámara siempre apuntará a la misma dirección. Aquí da igual como movamos el gimbal que a no ser que demos un movimientos muy brusco, el móvil siempre se mantendrá quieto. Incluso aunque empecemos a girar la mano o demos la vuelta. De hecho, aquí podemos colocar el modo invertido en el que tendremos el móvil por debajo de la empuñadura del estabilizador y nos servirá para realizar vídeos a ras de suelo.

El DJI Osmo Mobile 2 no gira 360º y los movimientos son algo lentos, pero es un estabilizador muy fiable a la hora de apuntar donde deseamos y amortiguar el movimiento.

Estos son los tres modos que iremos utilizando para grabar nuestros vídeos. En función de la toma elegiremos uno u otro, siempre teniendo la posibilidad de utilizar el control del joystick para mover el móvil a nuestro antojo. Los movimientos son muy suaves, aunque algo lentos. No siempre es tan fácil apuntar al lugar donde queremos, ya que si hay un cambio de cámara rápido el DJI Osmo Mobile 2 tardará en apuntar hacia allí. Algo lógico si queremos mantener estable el vídeo, pero un detalle a tener en cuenta.

Además de intercambiar los modos de barrido, si pulsamos una vez sobre el botón principal estabilizaremos el gimbal horizontalmente y si pulsamos dos veces centraremos la cámara. Una configuración que no es muy transparente pero al cabo de unos días nos acostumbraremos.

DJI Go, la aplicación para sacar el máximo partido al gimbal

Después de hablar de los controles físicos, toca hacerlo de la aplicación oficial. Pese a que funciona con la cámara nativa del móvil, el máximo partido al DJI Osmo Mobile 2 lo sacaremos a través de la app oficial DJI GO, disponible tanto en iOS como en Android. Es desde la app donde podemos utilizar los disparadores y donde encontramos funciones como ActiveTrack para seguir nuestro rostro, la emisión de vídeo en directo o la realización de timelapses.

Una vez conectado por bluetooth, la aplicación nos ofrece un pequeño tutorial para aprender a utilizarlo. Después tenemos ante nosotros una aplicación de cámara similar a las tradicionales para el móvil pero con más opciones. En el lado derecho encontramos los botones de inicio, ajustes de cámara como la resolución del vídeo, modo belleza o el balance de blancos y una opción para elegir si queremos movimientos suaves para andar o si estaremos corriendo.

Si accedemos a los ajustes situados en la esquina inferior derecha tenemos desde resetear la configuración, elegir el modo de movimiento a través de la app y autocalibrar el DJI Osmo Mobile 2. El gimbal ya viene calibrado de fábrica, pero no cuesta nada calibrarlo de vez en cuando, más si nos ofrecen la opción.

En el borde izquierdo de la aplicación tenemos empezando por abajo el acceso a la galería propia del contenido grabado desde esta app, el botón para cambiar a la cámara frontal, los modos de imagen o vídeo y el botón rojo grande para capturar. Aquí en función de si queremos hacer fotos o vídeo tenemos unas opciones u otras.

DJI GO es una app de lo más completa. De hecho cuenta con un sencillo editor de imágenes y vídeo y la posibilidad de realizar live stream directamente, sea en Facebook, Youtube o Weibo. Simplemente nos solicitará acceso a nuestra cuenta y se iniciará un live como si se realizase desde la app oficial de cada red social.

Calidad de estabilización y grabación de vídeo

A la hora de grabar los movimientos del DJI Osmo Mobile 2 son bastante estables. Si vamos caminando notaremos el movimiento de cámara arriba y abajo pero la mayoría de cambios están suavizados. Se aprecia más la estabilización cuando corremos, ya que pese al aumento de velocidad el vídeo no sale tan movido.

El DJI Osmo Mobile 2 no ocultará que nos estamos moviendo pero sí suaviza enormemente nuestros movimientos. La fiabilidad es bastante alta, salvo cuando realizamos movimientos bruscos donde la imagen dará algunos saltos.

El paneo es también bastante estable. Aunque movamos el cuerpo horizontalmente la cámara se mantendrá apuntando prácticamente hacia el mismo sitio. En caso que establezcamos el modo barrido, la cámara se moverá muy lentamente y no creará movimientos bruscos. Funciona bien, aunque si nos movemos muy rápido no lograremos que apunte donde queremos ya que el giro es lento. Para conseguir un buen movimiento de barrido y algo más rápido es recomendable utilizar el joystick y moverlo manualmente.

La calidad del vídeo dependerá lógicamente del móvil utilizado pero es posible conseguir tomas muy estabilizadas. No siempre es así, ya que conseguir mantener el gimbal en la posición ideal todo el rato tampoco es automático. Si por ejemplo sostenemos el DJI Osmo Mobile 2 en el aire podrá dar la sensación que estamos fijados en un trípode o apoyados en alguna superficie.

Por comparar la calidad de estabilización hemos utilizado el DJI Osmo Mobile 2 con un Pixel 2 XL sin estabilización y después hemos probado la propia estabilización OIS del dispositivo.

En caso que estemos utilizando el sistema de estabilización del propio móvil no será tan necesario el uso del estabilizador. De hecho, hemos notado que entran en conflicto cuando están los dos activos y se producen trompicones raros.

Seguimiento del rostro

Una de las funciones exclusivas del DJI Osmo Mobile 2, únicamente a través de su aplicación, es el seguimiento de rostros. Se trata de una herramienta muy interesante para aquellos que deseen grabar un vlog o quieran salir centrados en todos los vídeos.

La aplicación detectará nuestro rostro y automáticamente nos seguirá. Si nos vamos hacia la derecha, el gimbal girará solo. Si levantamos la cabeza se inclinará y si vamos hacia la izquierda igual. El movimiento es suave y bastante preciso, aunque lógicamente si nos movemos muy rápido nos perderá de vista y dejará de hacer el seguimiento.

Panorámicas

A través de la aplicación DJI GO también tenemos la opción de realizar diversos tipos de panorámicas. Desde las más clásicas, donde combina hasta 3x3 fotografías, hasta las fotos stitching de gran angular con hasta 27 capturas.

Sin duda es una manera muy divertida de hacer panorámicas ya que al contrario de lo que ocurre con las aplicaciones habituales donde somos nosotros quienes tenemos que mover el móvil, en este caso el gimbal actúa por nosotros y empieza a moverse hacia un lado y a otro para capturar todas las fotos necesarias que luego combinará en una sola. De manera equivalente, también nos permite capturar imágenes de larga exposición.

Timelapse e hyperlapse

Finalmente el DJI Osmo Mobile 2 introduce la posibilidad de grabar timelapses o hyperlapses de forma sencilla. Diversas aplicaciones de cámara ya permiten estas funciones, pero el añadido del gimbal es que permite configurar un movimiento de paneo hacia derecha, izquierda o arriba, abajo durante el timelapse.

También una combinación de estos para por ejemplo girar hacia derecha y luego ir subiendo la imagen. Los timelapses con movimiento no es algo que los móviles ofrezcan habitualmente y con el DJI Osmo Mobile 2 es fácil y económico de aplicar. Sean hyperlapses o timelapses, nos dejará elegir el intervalo de segundos y la duración total del vídeo.

El resultado es bueno y es uno de los añadidos más divertidos de los estabilizadores para el móvil. Más allá de la propia calidad de estabilización, el contar con complementos así a través de la aplicación oficial convierte a este gimbal es un accesorio con muchísimas posibilidades para quien quiera experimentar con diversos modos de grabación.

Batería para varias jornadas

Uno de los principales cambios respecto a la primera generación es que el DJI Osmo Mobile 2 incorpora una batería integrada de 2.600 mAh, al contrario que la pila extraíble del primer modelo. Con esto perdemos la posibilidad de llevar una batería secundaria pero se ha mejorado la autonomía enormemente.

El DJI Osmo Mobile 2 nos ofrece unas 15 horas de autonomía con cada carga. A través de la aplicación DJI Go podemos llevar un control de la autonomía, pero también con las cuatro luces LED que nos indicarán el estado de la batería. En general, no tenemos problemas para estar varios días con él. En la mañana que estuvimos utilizándolo intensamente solo bajó un cuarto de batería y ha sido al cabo de tres o cuatro días de uso moderado cuando ha llegado a la última luz.

Dos horas de carga nos proporcionan unas 15 horas de autonomía, suficiente para varios días de grabación.

La carga del DJI Osmo Mobile 2 dura dos horas. Pero ojo, porque eso es a través de un cargador de 2A. Si lo hacemos a través de un puerto USB 2.0 el tiempo de carga es mucho mayor. Incluso desde un puerto USB 3.0 como el del Macbook la carga sobrepasará las tres horas. Lo cierto es que nos hubiera gustado encontrar un puerto USB tipo C en el DJI Osmo Mobile 2.

El puerto USB del DJI Osmo Mobile 2 es interesante porque permite además cargar el móvil mientras lo estamos utilizando. Se da la ocasión que nunca sabemos qué batería durará más, si la del móvil grabando el gimbal estabilizando. Las sensaciones con la batería del DJI Osmo Mobile 2 han sido muy buenas pero por el contrario, hemos notado que el consumo de la aplicación DJI GO es muy elevado.

DJI Osmo Mobile 2, la opinión de Xataka

El DJI Osmo Mobile 2 es un estabilizador para el móvil muy bien construido y transmite solidez en mano. El hecho de no estar fabricado en aluminio además da un toque de calidez que a la hora de utilizarlo lo he encontrado muy agradable. No tenemos rotación 360º y el tiempo de carga es bastante alto pero los resultados son bastante precisos y por su precio de 149 euros es con certeza un estabilizador a tener en cuenta. El original de hecho costaba prácticamente el doble y tiene mucha menos batería.

La aplicación DJI GO quizás necesita un diseño más actualizado y podría estar mejor optimizada, pero la cantidad de opciones es muy variada y todas ellas funcionan con bastante precisión. Sin embargo no es una app más completa que otras como por ejemplo la del Zhiyun Smooth Q. DJI es una marca con productos cuidados pero su software todavía tiene margen de mejora.

Hasta la fecha el gimbal de DJI tenía un precio bastante superior al de las alternativas chinas, pero esta distancia se ha reducido. Obtenemos un estabilizador ligero y que no acostumbra a dar fallos a la hora de calibrarse automáticamente. Es encenderlo y el móvil se sitúa en la posición correcta, con una altísima fiabilidad a la hora de estabilizarse solo.

El DJI Osmo Mobile 2 es un estabilizador muy cómodo de sostener, fiable a la hora de estabilizar las distintas tomas y ofrece además una gran autonomía. Si tu móvil no tiene OIS o quieres aportar un plus a los vídeos del móvil, por 149 euros es una gran compra.

Al utilizarlo echamos en falta algún mecanismo para poder girar al modo vertical de una manera sencilla. También nos hubiera gustado encontrar más movilidad y rotación completa pero en general se compensa con la fluidez de movimientos que ofrece y una relación calidad-precio excelente. Si estáis buscando un estabilizador por poco más de cien euros, el DJI Osmo Mobile 2 es sin duda una de las opciones más fáciles de recomendar.

