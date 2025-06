La IA consume tanta energía que Estados Unidos está construyendo centros de datos directamente en pozos de gas natural

Qué hace que una startup que se dedica a construir centros de datos consiga 11.600 millones de dólares en financiación. En el caso de Crusoe Energy Systems, todo empezó con una idea tan inquietante como rentable: construir centros de datos junto a pozos de gas natural.

La idea de Crusoe Energy

La periodista Emily Chang de Bloomberg visitó hace algunas semanas la ciudad de Abilene, en Texas, donde Crusoe está construyendo los monstruosos centros de datos de Stargate, el proyecto de 500.0000 millones de dólares de OpenAI, Softbank y Oracle para desarrollar la inteligencia artificial general.

Stargate llegó a manos de Crusoe Energy gracias a la demostrada eficiencia de la startup en la construcción de centros de datos especializados en IA. Chase Lochmiller, el CEO de Crusoe, explicó a Chang cómo había nacido la empresa:

"Cuando una compañía petrolera abre un pozo de petróleo, uno de los subproductos asociados es el gas natural. Y cuando no tienen acceso a un oleoducto, todo este gas asociado simplemente se quema in situ. Así que tuvimos una idea: en lugar de intentar llevar ese gas a un mercado donde se pueda vender, podríamos crear un mercado para el gas. Podríamos construir centros de datos móviles y modulares, llevarlos directamente a la boca del pozo y usar esa energía para alimentar el centro de datos".

Crusoe nació en el mejor lugar posible para materializar esta idea: el país del fracking. Pero tal vez no en el mejor momento para hacerlo. En un principio, optaron por construir granjas de GPUs para minar Bitcoin. Cuando el mercado de criptomonedas se desplomó, acabaron pivotando a la inteligencia artificial.

Al igual que la minería de cripto, los centros de datos de IA no se basan en CPUs sino que dependen de la capacidad de procesamiento en paralelo de miles de GPUs, principalmente los chips especializados de Nvidia. Estos nuevos centros de datos consumen mucha más energía que los centros de datos tradicionales, por lo que Crusoe partía de una ventaja clave: su acceso directo a combustibles fósiles que obtenían a precio de ganga.

Un negocio todavía en auge

Los gigantes petroleros no son ajenos a esta tendencia. ExxonMobil está desarrollando plantas de gas off-grid específicamente para centros de datos que añaden tecnología de captura de carbono para reducir las emisiones. Chevron, por su parte, se ha asociado con Engine No. 1 y GE Vernova para montar instalaciones similares. La primera se inaugurará en 2026, también en Texas.

Las cifras son elocuentes: la demanda de gas natural para centros de datos se incrementará en 47 GW de aquí a 2030. Actualmente, el gas natural ya alimenta alrededor del 40% de la carga de los servidores en Estados Unidos y se espera que siga siendo la principal fuente de suministro hasta al menos 2030.

No es la fuente de energía preferida, pero no hay suficientes renovables para alimentar la inteligencia artificial y no todos los centros de datos pueden ir conectados a una central nuclear, otra ocurrencia común en Estados Unidos.

En cuanto a Crusoe, gracias al empuje que les proporcionó asociarse con las empresas de petróleo de esquito desarrollaron tecnologías propias, como un sistema de refrigeración cerrado que no necesita renovar el agua que evaporan los servidores. Además, instalan turbinas de gas propias como fuente de energía de respaldo, que en el proyecto Stargate tienen una capacidad de 360 MW.

Los servidores de Stargate se alimentarán principalmente de paneles solares y aerogeneradores, que abundan en Abilene por la confluencia de viento y horas de sol. Es una de las razones por las que tantos centros de datos se están construyendo en esta zona de Texas, además de las exenciones fiscales que los gobiernos locales están dispuestos a ceder a cambio de la generación de empleo. Está por ver cuántos empleados mantienen una vez construido todo.

Imagen | W.carter (CCo)

