Lucy Guo ha desbancado a Taylor Swift como la millonaria más joven: conduce un Honda y compra en Shein para seguir siendo rica

Lucy Guo, una joven empresaria de San Francisco de 30 años, ha desbancado a Taylor Swift como la milmillonaria hecha a sí misma más joven en conseguirlo. Su historia, marcada por decisiones arriesgadas y un estilo de vida sencillo le han llevado a conseguir una fortuna estimada en unos 1.250 millones de dólares, según datos de Forbes.

Milmillonaria tech hecha a sí misma. Lucy Guo ha logrado un hito histórico al convertirse en la mujer más joven del mundo en alcanzar una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares por méritos propios. Esto significa que su riqueza no proviene de una herencia, sino del éxito de las empresas que ha fundado o dirigido en su corta, pero prolífica, carrera profesional. Según Forbes, Guo es ahora una de las seis mujeres multimillonarias menores de 40 años que han conseguido su fortuna por sí mismas.

El sorpasso a Taylor Swift. Taylor Swift hizo historia en 2024 al convertirse en la cantante más rica del mundo gracias al éxito indiscutible de su gira Eras Tour, que le permitió alcanzar una fortuna de 1.100 millones de dólares a los 34 años. Este logro la consolidó como la multimillonaria más joven hecha a sí misma hasta ese momento, batiendo un doble récord en el mundo del espectáculo y de los negocios.

Sin embargo, en 2025, Lucy Guo le ha arrebató este hito al alcanzar un patrimonio estimado de 1.250 millones de dólares, bajando el listón de edad hasta los 30 años y ha marcado un nuevo precedente en la lista de mujeres más ricas del mundo en un ámbito tan competitivo como es el de la tecnología.

De dejar los estudios a fundar Scale AI. El camino de Lucy Guo hacia el éxito comenzó cuando decidió abandonar sus estudios de informática tras recibir una beca empresarial de 100.000 dólares financiada por Peter Thiel. Esta oportunidad la llevó a trabajar como programadora en Quora, donde conoció a Alexandr Wang. Juntos, fundaron en 2016 la empresa de inteligencia artificial Scale AI, cuando Guo tenía solo 21 años. En ese momento, los jóvenes fundadores ya llamaron la atención posicionándose como una de las 30 promesas de menos de 30 de Forbes.

Guo dirigió los equipos de operaciones y diseño de producto de Scale AI. La aventura no duró mucho y sus discrepancias con Wang se saldaron con la salida de Guo de la compañía. No obstante, la fundadora conservó el 5% de las acciones de la compañía. Este porcentaje ha sido clave en su fortuna, ya que la valoración de Scale AI ha alcanzado los 25.000 millones de dólares tras sus últimas rondas de financiación y una reciente alianza con Meta.

Emprender para ser su propia jefa. La mala experiencia con Wang en Scale AI llevó a Guo a tomar la decisión de ser su propia jefa. Así, fundó Backend Capital, una firma de capital riesgo que apoya a startups tecnológicas y que ya ha conseguido varios éxitos importantes.

No contenta con eso, en 2022 fundó Passes, una plataforma inspirada en OnlyFanspero orientada a todos los públicos, que actualmente está valorada en unos 150 millones de dólares. Gracias a estas iniciativas, Guo ha diversificado su patrimonio y consolidado su posición como referente en el mundo de la tecnología y el emprendimiento.

Un estilo de vida sencillo pese a su fortuna. A pesar de su estatus de multimillonaria, Lucy Guo mantiene un estilo de vida sorprendentemente modesto. "No me gusta malgastar dinero", confesó en una entrevista para Fortune. No obstante, eso no le impide disfrutar del privilegio de su fortuna y viaja en clase Business en vuelos largos. "En la vida diaria, mi asistente simplemente me lleva en un Honda Civic bastante viejo. Me da igual", aseguraba Guo.

Incluso a la hora de vestir, la empresaria apuesta por el lowcost: "Todo lo que uso es gratis o de Shein. Algunas no son de muy buena calidad, pero siempre hay un par de prendas que me quedan genial, y las uso a diario", confesaba la millonaria. Su filosofía es clara: "Es actuar como si estuvieras en la ruina para seguir siendo rico", una mentalidad que, según ella, le ayuda a mantener los pies en la tierra y a gestionar su fortuna con inteligencia.

En Xataka | Mark Zuckerberg tiene un consejo para todos los emprendedores: "No puedes ser Taylor Swift"

Imagen | LinkedIn