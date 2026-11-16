Revolut basó su modelo de crecimiento en la facilidad para operar online, de forma automática y con la posibilidad de operar con criptodivisas ha encontrado en esa agilidad operativa su mayor problema con la justicia europea.

Tal y como ha adelantado Reuters en exclusiva, un tribunal de Milán ha decidido poner bajo supervisión a su filial italiana durante un año. La justicia italiana no acusa a la entidad de colaborar con el blanqueo de capitales para la mafia, pero le reprocha que sus controles no frenaron los movimientos de dinero sospechoso de ciertos clientes.

Un año bajo administración judicial. El Tribunal de Milán ha puesto a la sucursal italiana de Revolut Bank UAB bajo administración judicial durante un año. La Fiscalía sostiene que fallos en los sistemas antiblanqueo de la entidad bancaria ayudaron a mover, ocultar o desviar capitales por valor de 76,5 millones de euros. Con controles bien aplicados, esas operaciones se habrían podido frenar a tiempo e iniciar el rastreo de su origen.

La medida se ejecutará bajo la supervisión de la la Guardia di Finanza y se ampara en el artículo 34 del Código Antimafia. Según recoge el italiano Il Giorno, dos administradores judiciales, abordarán las deficiencias en los controles contra el blanqueo de capitales. El Tribunal les ha encomendado llevar a cabo una lista de 15 acciones, entre las que se incluyen asistir a las reuniones de dirección, acceder a las actas y resultados de las auditorías internas, presentar informes periódicos, verificar a los beneficiarios finales de las cuentas y actualizar los procedimientos antiblanqueo.

Lo que dice la Fiscalía. De acuerdo a lo publicado por MilanoToday, la fiscalía italiana asegura que la medida de control a la filiar italiana de Revolut se debe a "la reiteración y la heterogeneidad de los casos comprobados han mostrado la inidoneidad de las medidas adoptadas en concreto para prevenir el uso de la infraestructura bancaria por parte de sujetos insertados en circuitos ilícitos".

Antes, una inspección antiblanqueo ya había detectado más de un millón de infracciones en la verificación de clientes y la conservación de datos. También hubo fallos sistemáticos al comunicar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.

Cientos de avisos y ninguno de Revolut. Entre 2023 y 2024, 24 clientes residentes en el área de Milán estaban implicados en procesos por delitos relevantes. Según recoge El Mundo, en ese periodo otros bancos enviaron 112 comunicaciones de operaciones sospechosas sobre esas personas investigadas. Revolut no mandó ninguna sobre sus movimientos.

Tal y como subraya el Corriere della Sera, Revolut Italia no está investigada por ningún delito de carácter económico o fiscal, sino que la justicia italiana pone en duda la eficiencia de sus sistemas de detección del fraude. La entidad dijo en un comunicado al que ha tenido acceso El Mundo, que " "Nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones normativas y los controles contra el blanqueo de capitales. Invertimos constantemente en reforzar nuestros sistemas de prevención de delitos financieros, nuestros modelos de supervisión de transacciones y los equipos especializados en cumplimiento normativo en todos los mercados en los que operamos".

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