Estos tres productos de Amazon sólo saldrán a la venta si hay suficientes pedidos anticipados: así es el programa Build It

Amazon acaba de lanzar su propio Kickstarter. Build It es un nuevo programa de venta al usuario en el que los productos del catálogo aún no existen, sólo si hay suficientes personas interesadas se fabricará y venderá. Un sistema de crowdfunding similar al de Kickstarter e Indiegogo, pero sin los riesgos de perder el dinero si el producto no alcanza su objetivo.

La idea detrás de Build It es simple: si hay suficientes personas que quieran comprarlo, se fabrica y se vende. De lo contrario, el producto ni se fabrica ni al usuario se le cobra por ello. A diferencia de Kickstarter o Indiegogo, aquí no se busca tanto la financiación del producto (teniendo en cuenta que estamos hablando de una de las empresas más ricas del mundo), sino más bien conocer los intereses del usuario.

Dentro del catálogo de productos de Build It el usuario simplemente tiene que comprar uno de los productos que le interesa, como cualquier otra compra en Amazon. A partir de ahí ya depende de si el producto llega a su objetivo de pedidos anticipados o no. Una barra superior muestra el porcentaje conseguido y hay un tiempo limitado para ello. Si el tiempo se acaba y el producto no tiene suficientes pedidos, se cancela y no se le cobra al usuario.

El punto interesante de Build It será ver si lo abre a otras empresas también. Es decir, actualmente sólo hay productos de Amazon y fabricados por Amazon. Sin embargo, con la gran plataforma de distribución que tiene Amazon y su capacidad de atraer usuarios, Build It puede ser una seria competencia para Kickstarter o Indiegogo. De momento no hay detalles sobre una posible apertura a productos de terceros.

Un reloj de pared, una báscula y una impresora térmica

Son los tres productos (o más bien conceptos) con los que Amazon inicia este programa de pedidos anticipados. Los tres están en preventa ya como hardware experimental bajo el programa Day 1 Editions. Day 1 Editions es un programa interno de Amazon donde prueban con productos no convencionales, como por ejemplo las Echo Frames o el ya cancelado anillo inteligente Loop.

Quizás el producto más curioso de todos sea el reloj de pared. El Echo Wall Clock tiene un péndulo mecánico y un altavoz trasero. No hay muchas especificaciones de él, más allá de que contará con Alexa integrado. La idea general de estos tres productos es que cuentan con Alexa integrado para hacerlos más inteligentes.

El segundo producto es una báscula inteligente que, sí, viene con Alexa. Una báscula no ofrece muchas opciones más allá de calcular el peso del producto que se coloque encima. Permite cambiar las unidades de medida o resetear la báscula como una báscula de nutrición normal. Si queremos más, le podemos preguntar a Alexa sobre datos concretos como por ejemplo "Alexa, ¿cuánto hidratos hay en los plátanos que estás pesando?".

Finalmente tenemos la impresora térmica Smart Stick Note. Estamos antes una impresora térmica como las utilizadas para imprimir tickets sin necesidad de tinta para ello. La diferencia es que en este caso son notas adhesivas las que imprime y no papel tradicional. Otra diferencia es que trae Alexa, por lo que básicamente podemos dictarle notas con recordatorios que las imprimirá en notas adhesivas.

El reloj está disponible para su reserva por unos 80 dólares, la báscula por unos 35 dólares y la impresora térmica por unos 90 dólares. Estos precios son más reducidos que el precio final si el producto sale adelante, del mismo modo que ocurre en plataformas de financiación.

Vía | CNN

Más información | Amazon