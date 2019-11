Elon Musk confirmó que su primera Tesla Gigafactory en Europa se fabricará en Berlín, Alemania

Es oficial. Después de años de rumores e idilios entre varios países europeos, Elon Musk confirmó que Alemania es el país elegido para tener la primera Gigafactory de Tesla en Europa.

El anuncio llegó de forma sorpresiva y sin muchos detalles, ya que Elon Musk lo mencionó tras subir al escenario a recibir el premio Golden Steering Wheel Award otorgado por BILD, en Alemania. La palabras de Musk fueron pocas pero certeras al confirmar la nueva Tesla Gigafactory 4: "Esta noche no hay tiempo suficiente para contar todos los detalles, pero estará en el área de Berlín, cerca del nuevo aeropuerto".

Elon announced that Gigafactory 4 is coming to Berlin!! Hooray!! pic.twitter.com/yn5K2m44qV