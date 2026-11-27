Al menos dos empresas chinas habrían instalado hardware de Nvidia con arquitectura Blackwell en un centro de datos de Shanghái, según documentos compartidos ante los reguladores chinos a los que ha tenido acceso Bloomberg. Según apunta el medio, el centro de datos estaría vinculado a Alice Huang, exdirectora de Megaspeed y figura central en los polémicos líos extramatrimoniales de Jensen Huang, ahora de nuevo CEO de Nvidia.

Desvío a China. Los chips Blackwell no pueden enviarse a China sin una licencia estadounidense y, hasta hace poco, eran los chips para centros de datos más potentes de Nvidia. EEUU lleva tiempo impidiendo que estos chips lleguen a China, pero como las últimas semanas han sido especialmente movidas con el lío de Jensen Huang, su confesión, dimisión y regreso a la compañía, ahora la Administración Trump se pregunta si la compañía realmente ha hecho lo suficiente para evitar que sus productos se desvíen a China.

Tal y como comparten desde Bloomberg, algunos oficiales estadounidenses creen que el comercio en la sombra podría ascender a miles de millones de dólares.

En detalle. Según apunta el medio, el hardware se encuentra en el Proyecto del Delta del Río Yangtsé, un recinto que los medios locales han descrito como diseñado para albergar hasta 800.000 servidores. Dos firmas declararon allí equipos basados en Blackwell:

Shanghai Shuoyao dejó un GB300 NVL72, uno de los productos más potentes de Nvidia, como garantía para un préstamo de 96 millones de yuanes (14 millones de dólares) del Banco de Innovación de Shanghái, según comparte el medio. Su número de serie apareció en unos documentos presentados en noviembre.

dejó un GB300 NVL72, uno de los productos más potentes de Nvidia, como garantía para un préstamo de 96 millones de yuanes (14 millones de dólares) del Banco de Innovación de Shanghái, según comparte el medio. Su número de serie apareció en unos documentos presentados en noviembre. Shanghai Kezhan, controlada por una matriz con sede en Tokio, describía un servidor GB200 en la documentación mediante un préstamo de 90 millones de yuanes obtenido a finales de 2025 por parte de una empresa de arrendamiento financiero propiedad de una agencia gubernamental local de Shanghái, según apunta la información. El medio rastreó el número de serie y descubrió que Gigabyte figura como fabricante.

Entre líneas. Jensen Huang dijo en 2025 que los sistemas de Nvidia eran demasiado grandes para introducirlos de contrabando. Y es que tal y como comparte el medio, un GB300 NVL72 alberga 72 chips Blackwell Ultra, mide unos dos metros de alto y puede pesar más de 1.500 kilogramos.

Sin embargo, este tipo de equipos suele pasar por varias manos, incluidos distribuidores locales, antes de llegar a un centro de datos, y Bloomberg señala que muchos productos introducidos de contrabando se vendieron primero de forma legítima a compradores en regiones sin restricciones. Cómo llegó este rack en particular a Shanghai Shuoyao sigue siendo una incógnita.

Los documentos solo cubren el equipo ofrecido como garantía de préstamos, por lo que probablemente muestran una pequeña parte de lo que los operadores han podido instalar. Pero sugieren que algunos prestamistas chinos, incluidos algunos vinculados al Estado, sabían que estaba entrando hardware restringido en el país y estaban dispuestos a prestar dinero con él como garantía.

Red de contactos. Alice Huang lideró Megaspeed entre 2023 y 2025. Durante su dirección recibió el visto bueno de Nvidia y posteriormente se convirtió en el mayor cliente del fabricante de chips en el Sudeste Asiático, tal y como comparte Bloomberg. Varios vínculos conectan su entorno con China, pues Shanghai Shuoyao está activa en el centro de datos y en unas declaraciones dijo que es uno de los proveedores de servicios de Megaspeed.

El medio chino Caixin informa además de que Huang controla la matriz en Tokio de Shanghai Kezhan. De momento no hay pruebas de que la propia Megaspeed enviara hardware de Nvidia al recinto, y de hecho la compañía ha negado haber cometido irregularidades en respuesta a la investigación que se está llevando a cabo del caso.

Megaspeed está arqueando muchas cejas y la Administración Trump ya la ha incluido en su lista negra comercial de EEUU, alegando un riesgo significativo de que estuviera implicada en el desvío de chips, según comparten desde Bloomberg.

Imagen de portada | Xataka con Magnific

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