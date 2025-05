El CEO de Klarna despidió a 700 empleados para remplazarlos por IA. Ahora se ha sustituido a sí mismo... por un avatar

En 2022, el gigante tecnológico europeo Klarna (uno de los principales actores en el mundo de los pagos digitales), despidió a 700 trabajadores para remplazarlos por un chatbot. Según relataba la empresa, en tan solo un mes implementándolo llegaron a la conclusión de que el chatbot era capaz de cubrir dos tercios de los chats de atención al cliente de la empresa.

"Está haciendo el trabajo equivalente a 700 agentes a tiempo completo", aseguraron. Ahora, la empresa coquetea de nuevo con la IA para sustituir... a su CEO.

No soy yo, es un avatar. Klarna ha presentado su informe de resultados del primer trimestre de 2025 prescindiendo de su CEO. O, más bien, usando un CEO virtual. El vídeo empieza con plena transparencia: "Soy yo, o mejor dicho, mi avatar de inteligencia artificial." Siemiatkowski sigue siendo CEO de Klarna, pero la empresa ha querido mostrar su apuesta por la IA remplazándolo por IA para la presentación de resultados.

Te recomendamos ver el vídeo ya que el avatar, lejos de ser uno al estilo Facebook, es realista a más no poder. Tan solo la imperfecta sincronización del audio y la ausencia de parpadeo natural pueden hacernos sospechar de que no estamos ante una persona real. Por lo demás, es un avatar que podrían colarnos perfectamente.

Una apuesta fuerte por la IA... La empresa tuvo claro que los servicios de atención al cliente podían prestarse a través de la integración de un chatbot. Klarna aseguró en el momento de los despidos que "está a la par de los agentes humanos en cuanto a puntuación de satisfacción del cliente", y que "es más preciso en las tareas".

Algunos usuarios del servicio como Gergely Orosz, creador de la newsletter The Pragmatic Engineer, opinaban lo contrario, apuntando que el chatbot no hacía mucho más allá de recitar documentos. ¿Lo más curioso? Cuando el chatbot no era capaz de encontrar una respuesta, la solución que daba era la de hablar con un asistente humano en caso de tener problemas.

Klarna está marcando la pauta en el despliegue práctico de IA, y los beneficios se acumulan rápidamente. Desde 2022, Klarna ha racionalizado su plantilla en un 40 % aproximadamente, al tiempo que ha aumentado el porcentaje de empleados tecnológicos del 36 % en 2022 al 52 % en el primer trimestre de 2025. El 96% de los empleados utilizan la IA a diario, lo que ha contribuido a un aumento del 152% en los ingresos por empleado desde el primer trimestre de 2013 y ha puesto a Klarna en camino de alcanzar el millón de dólares en ingresos por empleado. La IA está reduciendo costes en toda la empresa, sobre todo en el servicio de atención al cliente, donde los costes por transacción se han reducido un 40% desde el primer trimestre de 2013, manteniendo al mismo tiempo los niveles de satisfacción del cliente.

...en la que son necesarios los humanos. En febrero de 2025 Sebastian Siemiatkowski, CEO de la empresa, admitía que la IA nunca será tan valiosa como el talento humano. Reconocía que el bot era más rápido respondiendo, pero que se limitaba a "ofrecer fragmentos de documentación", sin una comprensión real del texto.

Anunciaba así a través de X que empezarían a trabajar para que la empresa fuera la mejor ofreciendo "personas" reales con las que hablar. En otras palabras: que empezarían a recular y reactivar la contratación de personal que en su día fue remplazado por un chatbot.

No están solos. Hace tan solo unas semanas, IBM explicaba que estaban en pleno proceso de contratación de trabajadores, tras haber despedido a 8.000 para remplazarlos por IA. Es un caso algo más particular, ya que IBM automatizó el 94% de las tareas relacionadas con Recursos Humanos, con puestos que no volverán a cubrir. Con el ahorro en costes que esto les supuso, están reforzando la contratación en puestos relacionados con programación y ventas.

Hay empresas garantizando que los remplazos por IA son una decisión correcta, otras que acaban reculando y evidenciando en LinkedIn que no fue buena idea, y directivos temiendo que ser remplazados en el corto plazo.

