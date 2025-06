Cada año se pierden millones de paquetes durante los envíos. Así que hay empresas que los están vendiendo al peso

Solo en Estados Unidos se pierden o roban 1,7 millones de paquetes todos los días. En España los últimos datos del grupo logístico TDI revelaban que se extravían más de dos envíos por minuto. Lo curioso es donde acaban al menos parte de ellos: se revenden al peso.

Millones de paquetes perdidos. Según indican a EFE desde la patronal del sector logístico UNO, en España se envían más de 3,3 millones de paquetes al día, y los casos de extravío suponen una fracción ínfima del 0,001% (unos 3.300 al día). Un simple error en la etiqueta o falta de información centralizada puede provocar estos problemas, y ahí es donde algunas empresas los recuperan para revenderlos.

Revendiendo al peso. Servicios como Crazy Day Factory, Mi Paquete de Misterio, Merkandi, LotesDevoluciones, o King Colis se dedican exactamente a lo mismo: adquirir esos paquetes perdidos para revenderlos a menudo como parte de cajas sorpresa que se venden al peso. Como señalan en El Confidencial, en Kink Colis por ejemplo establecen un precio de 1,99 euros por cada 100 gramos en paquetes estándar y 2,79 euros en los de tipo premium.

¿Mucho ruido y pocos chollos? En la FAQ de King Colis, una startup francesa, explican que comprar este tipo de paquetes sorpresa puede ser muy rentable, porque uno "puede contrar dispositivos tecnológicos de última generación hasta ropa o accesorios de marcas reconocidas". Sin embargo también advierten: "No todos los paquetes perdidos contienen necesariamente tesoros. ¡Hay una parte de azar!".

No sabes lo que compras. Uno adquiere estos paquetes al peso, pero no sabe realmente lo que está comprando. Como revelaban en El Nacional, en tiendas como Mi Paquete de Misterio abren tiendas efímeras a lo largo del año en distintos municipios para dar salida a estos paquetes, pero hay un requisito clave: el paquete no se puede abrir hasta después de comprarlo.

Y eso implica riesgos. Esos paquetes perdidos no se revisan y por tanto pueden estar dañados, ser defectuosos o tener un precio mucho más bajo del que acaba pagando el comprador. En LotesDevoluciones explican que esos productos que ponen a la venta —que son devoluciones, no envíos perdidos— no pasan por un chequeo previo, lo que puede acabar provocando un efecto sorpresa decepcionante. Los paquetes se venden reempaquetados sin marcas visibles para eliminar referencias comerciales, convirtiendo la compra en una adivinanza... o una apuesta.

La psicología de la sorpresa. Las cajas sorpresa como las que nos ofrecen todos estos comercios aprovechan fenómenos conocidos de la psicología humana. Varios investigadores publicaron en junio de 2024 un estudio en el que revelaban cómo el estímulo-organismo-respuesta (S-O-R) provoca esa compra impulsiva por curiosidad sin que intervenga el pensamiento consciente. Pensamos rápido en lugar de pensar rápido, como destacó en profundidad el premio Nobel Daniel Kahneman en su célebre 'Pensar rápido, pensar despacio'.

Experiencia previa. En Xataka pudimos conocer este tipo de negocios el año pasado, cuando acudimos a un viejo almacén a las afueras de Madrid para intentar localizar algún chollo entre el caos de productos devueltos de Amazon que una empresa ponía a la venta. Aquí no había efecto sorpresa y la propuesta es algo distinta, pero la conclusión ya entonces era clara: no tuvimos suerte y tras horas de búsqueda salimos con las manos vacías. Encontrar chollos, sea por sorpresa o no, no es nada fácil.

