El fin de las devoluciones online gratis: Zara, Pull and Bear y más tiendas empiezan a cobrarlas

Qué cómodo era pedir ropa por internet con la garantía de que, si no nos gustaba o no nos venía bien la talla, lo podíamos devolver gratis. Por parte del grupo Inditex, se acaba la fiesta en España, al menos en las tiendas de Zara. A partir de este mismo jueves dos de febrero, las devoluciones en domicilio dejarán de ser gratuitas. No obstante, sigue habiendo posibilidad de devolver las prendas o accesorios que hayamos comprado sin gasto adicional, aunque no será un procedimiento tan cómodo.

El fin de las devoluciones gratuitas... online. La web de Zara muestra un importante cambio a partir de esta semana: se acaban las devoluciones online con recogida en domicilio. Mediante esta modalidad, no había más que solicitar la devolución, devolver el paquete a su caja y esperar a que la agencia de transportes se pasara por nuestra casa a devolverlo, todo sin coste alguno.

El precio de devolver el producto. Se acaba esta opción. A partir del 1 de febrero de 2022, Zara cobrará 1,95 euros. No tendremos que pagar esta cuantía de forma adicional, sino que se descontará del importe reembolsado en nuestra tarjeta.

Mismo procedimiento que hasta ahora. No habrá cambios en el funcionamiento de las devoluciones online. Desde el apartado de "devoluciones" de la web y la app de Zara podremos devolver los artículos. En un plazo de 24 a 48h el transportista pasará por nuestra dirección.

Cómo devolver de forma gratuita. Estos cambios tan solo afectan a las devoluciones online con recogida en casa o punto de recogida. Es decir, aquellas que implican que un transportista tiene que desplazarse al punto en el que se nos entregó el producto. Las devoluciones en las que el comprador deposite el paquete en la misma tienda en la que se realizó la compra, seguirán siendo gratuitas.

El resto de tiendas, en la mira. Comprobando las webs de otras tiendas del grupo, como Pull&Bear o Stradivarius, el coste de devolución se sitúa también en los 1,95 euros. Otras, como Massimo Dutti, no indican aún cambios en los costes de devolución.

Sin impacto en las ventas. Según la directiva de Zara, en los países en los que se han implementado las devoluciones de pago se ha apreciado el aumento de las devoluciones en tienda y la reducción del periodo de devolución por parte de los clientes. Aseguran que la aceptación es buena y que "no ha tenido impacto absoluto" en las ventas.

Una ruina para las tiendas. Las devoluciones gratuitas suponían una importante losa en el sector retail. Sumándose a los problemas con los contenedores, los mayores costes en materias primas y la competencia con Shein, los aluviones de devoluciones tienen gran impacto en los números del sector.

A tal punto llega este impacto que, en ocasiones, resulta más económico que el consumidor se quede con el producto a asumir los gastos del primer envío, de la recogida y la logística de volver a poner a la venta el producto devuelto.

Las soluciones del futuro. En Estados Unidos la tendencia es hacia los probadores virtuales. Walmart ya está poniendo en marcha esta modalidad, mientras otras tiendas, como Uniqlo, han dejado de aceptar recogida en domicilio. ¿Los resultados en ambos casos? Más devoluciones en tienda y ventas sin verse afectadas.