El Ártico se recupera: el mayor agujero en la capa de ozono registrado en el Polo Norte se ha cerrado

Tan rápido como se formó también se cerró. El agujero en la capa de ozono sobre el Ártico marcó cifras históricas durante los últimos meses, creando un agujero sin precedentes en el hemisferio norte. Pero ahora los investigadores aseguran que ya se ha cerrado, recuperando los niveles de ozono propios de esta zona de la Tierra. El Ártico, por momentos, se recuepra.

Unas semanas atrás la NASA publicaba una preocupante imagen en la que se veía el drástico cambio del nivel de ozono en el Ártico entre 2019 y 2020. Esta brutal caída de concentración de ozono se debía a que también se registró en el Polo Norte el invierno más frío de las últimas décadas, lo que conllevó a que nubes formadas a gran altitud destruyesen el ozono por los agentes contaminantes que transportaban. Proceso similar al que ocurre en la Antártida, donde el agujero de la capa de ozono es permanente desde hace décadas (aunque por suerte lo estamos cerrando).

El que parece haberse cerrado ya es el del Polo Norte. Según datos de CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service), el vórtice polar se ha roto en los últimos días permitiendo la entrada de aire caliente. El vórtice polar estaba provocando que una acumulación de aire frío generase bajas temperaturas y por lo tanto el proceso de destrucción del ozono. Con la ruptura del vórtice polar ha entrado aire caliente en la zona que aumenta las temperaturas, disuelve nubes y permite al ozono recuperar sus niveles normales de concentración en la estratosfera.

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.



