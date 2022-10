El primer aerotaxi español levanta el vuelo sobre Jaén: un eVTOL eléctrico para viajes de 15 minutos

Los taxis voladores parecían una idea lejana, pero están dando pasos de gigante. También en España. Esta semana ha realizado su primer vuelo en nuestro país el eVTOL (vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical) construido por Umiles Next, un taxi volador de 640 kilos, GPS y casi 3 metros de alto.

Las pruebas se han realizado en el centro ATLAS de vuelos experimentales, realizado en Villacarrillo (Jaén). El aerotaxi, de nombre Concept Integrity, incorpora la tecnología FlyFree, desarrollada en España por el centro de investigación Tecnalia. Un proyecto 100% español que se enmarca dentro de la iniciativa europea USPACE4UAM para conseguir que en 2028 estos aerotaxis sean una alternativa real.

Tras Jaén, el aerotaxi de Umiles Next volará sobre Lugo. Antes, en septiembre, voló sobre Toulouse en lo que supuso su primer vuelo con éxito. Esta semana ha sido su segundo vuelo y el primero en España. Los responsables explican que la idea es que en el futuro viajen incluso niños en estos taxis voladores y aunque ya funcionan correctamente, entienden que el proceso de certificación y homologación no estará hasta dentro de al menos 5 años.

Today @tecnalia prepared a great Demo day in the Spain 🇪🇸 with flight test of the #eVTOL in the @Uspace4UAM project by @SESAR_JU. 🚁 #UAM #urbanairmobility #drones #innovation #aviation #research pic.twitter.com/7LyrTeS7Pt