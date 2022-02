India regulariza las criptomonedas y propone un impuesto del 30%, el más alto del país junto al tabaco y los lujos

India será la primera gran potencia en regular y oficializar las criptomonedas. El gobierno del país asiático ha presentado, según describe Reuters, su regulación de los bienes digitales y las criptomonedas con importantes medidas que pretenden empezar a aplicar en 2023.

Entre ellas se establece la creación de una rupia digital basada en blockchain, adelantándose varios años a la Unión Europea, una deducción en impuestos del 1% en las transacciones y pagos con criptomonedas para la compra de bienes digitales y un impuesto del 30% sobre los ingresos por transferencias de bienes digitales como las criptomonedas o los NFT. La tasa más alta del país, por encima del Impuesto sobre el Lujo que tiene allí el tabaco, los neumáticos o las joyas.

Nirmala Sitharaman, ministro de finanzas indio, explica que "no se permitirá ninguna deducción con respecto a los gastos, excepto el propio coste de adquisición" y que "la pérdida de la transferencia de activos digitales no se podrá compensar". En el caso de los regalos, también se propone que sean gravados al destinatario. Esto supone cubrir la mayoría de transacciones relacionadas con las criptomonedas.

No hay datos oficiales respecto al tamaño del ecosistema cripto en la India, aunque las estimaciones oficiales sugieren que hay entre 15 y 20 millones de inversores, con más de 400.000 millones de rupias (unos 4.750 millones de euros).

Según apunta TechCrunch, el crecimiento durante el último año en plataformas como WazirX, propiedad de Binance, ha sido del 1.735%, superando los 43.000 millones de dólares en volumen. Es un ejemplo concreto de una de las plataformas más populares de India y reflejo del importante auge que están viviendo las criptomonedas en el país asiático.

